https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819502000.html

В Кремле прокомментировали нарушения при частичной мобилизации

В Кремле прокомментировали нарушения при частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

В Кремле прокомментировали нарушения при частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть случаи нарушений при проведении частичной мобилизации, над их исправлением работают губернаторы... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:16

2022-09-26T13:16

2022-09-26T16:30

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757274735_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_3f015608e5fd446a922747faac106fab.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть случаи нарушений при проведении частичной мобилизации, над их исправлением работают губернаторы регионов, также активную работу проводят журналисты и общественные организации."Действительно есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты и представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли президент о случаях ошибочного призыва, какие меры собираются принимать в связи с этим.Он отметил, что именно министерство обороны обеспечивают работу по частичной мобилизации, а далее высшие должностные лица субъектов федерации отвечают за набор."Информация доводится и до руководства регионов, до министерства обороны, и вот эти вот случаи несоответствия нужным критериям, они устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли президент о случаях ошибочного призыва, какие меры собираются принимать в связи с этим.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/granitsy-1819505269.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, россия, украина, дмитрий песков, общество