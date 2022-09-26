https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819502000.html
В Кремле прокомментировали нарушения при частичной мобилизации
В Кремле прокомментировали нарушения при частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
В Кремле прокомментировали нарушения при частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть случаи нарушений при проведении частичной мобилизации, над их исправлением работают губернаторы... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:16
2022-09-26T13:16
2022-09-26T16:30
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть случаи нарушений при проведении частичной мобилизации, над их исправлением работают губернаторы регионов, также активную работу проводят журналисты и общественные организации."Действительно есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты и представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли президент о случаях ошибочного призыва, какие меры собираются принимать в связи с этим.Он отметил, что именно министерство обороны обеспечивают работу по частичной мобилизации, а далее высшие должностные лица субъектов федерации отвечают за набор."Информация доводится и до руководства регионов, до министерства обороны, и вот эти вот случаи несоответствия нужным критериям, они устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли президент о случаях ошибочного призыва, какие меры собираются принимать в связи с этим.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, украина, дмитрий песков, общество
Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Общество
13:16 26.09.2022 (обновлено: 16:30 26.09.2022)
В Кремле прокомментировали нарушения при частичной мобилизации
Песков: над исправлением нарушений при частичной мобилизации работают губернаторы
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть случаи нарушений при проведении частичной мобилизации, над их исправлением работают губернаторы регионов, также активную работу проводят журналисты и общественные организации.
"Действительно есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты и представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли президент о случаях ошибочного призыва, какие меры собираются принимать в связи с этим.
Он отметил, что именно министерство обороны обеспечивают работу по частичной мобилизации, а далее высшие должностные лица субъектов федерации отвечают за набор.
"Информация доводится и до руководства регионов, до министерства обороны, и вот эти вот случаи несоответствия нужным критериям, они устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли президент о случаях ошибочного призыва, какие меры собираются принимать в связи с этим.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация
. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.