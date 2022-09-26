https://ria.ru/20220926/komi-1819611677.html

В Коми полностью экипируют жителей, призванных по частичной мобилизации

В Коми полностью экипируют жителей, призванных по частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

В Коми полностью экипируют жителей, призванных по частичной мобилизации

Власти республики Коми за счет регионального бюджета полностью экипируют жителей республики, призываемых в рамках частичной мобилизации, сообщил глава Коми... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:04

2022-09-26T18:04

2022-09-26T18:04

владимир уйба

россия

частичная мобилизация в россии

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Власти республики Коми за счет регионального бюджета полностью экипируют жителей республики, призываемых в рамках частичной мобилизации, сообщил глава Коми Владимир Уйба."Независимо от того, как это будет производиться на месте их слаживания, подготовки к дислокации в военные части, я дал (правительству Коми) задание полностью экипировать всех наших ребят… что называется от нижнего белья до бронежилета… Ребят экипируем и будем отправлять их в полной боевой готовности", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале властей Коми.Уйба также заявил, что считает себя ответственным за возможные нарушения критериев частичной мобилизации и будет добиваться их устранения. "Я за это несу полную ответственность перед вами", - обратился он к жителям республики.По словам главы Коми, в дополнение к телефону горячей линии 122 в регионе с понедельника запущена собственная горячая линия, куда семьи мобилизованных могут сообщить о своих социальных проблемах, будь то оплата жилья и коммунальных услуг или погашение кредита.Накануне Уйба сообщал, что в Коми проводили первую команду призванных по частичной мобилизации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/grazhdanstvo-1819609016.html

россия

республика коми

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владимир уйба, россия, частичная мобилизация в россии, республика коми