https://ria.ru/20220926/italiya-1819500853.html

Правоцентристская коалиция в Италии

Правоцентристская коалиция в Италии - РИА Новости, 26.09.2022

Правоцентристская коалиция в Италии

Правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была сформирована в июле 2022 года. В нее вошли четыре партии – "Вперед, Италия" (Forza Italia),... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:33

2022-09-26T13:33

2022-09-26T13:33

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выборы в италии

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Правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была сформирована в июле 2022 года. В нее вошли четыре партии – "Вперед, Италия" (Forza Italia), "Лига Севера" (полное название "Лига Севера за независимость Падании" (Lega Nord per l'Indipendenza della Padania), "Братья Италии" (Fratelli d'Italia, FDI) и "Мы, умеренные" (Noi Moderati). "Вперед, Италия""Вперед, Италия" (Forza Italia) – итальянская политическая партия либерального толка. Лидером и основателем партии является предприниматель и политический деятель Сильвио Берлускони, который 18 января 1994 года зарегистрировал политическое движение "Вперед, Италия", оформившееся в партию в 1996 году. На парламентских выборах в марте 1994 года "Вперед, Италия" вместе с рядом партий, в том числе "Национальный альянс", "Лига Севера" и "Христианско-демократический центр", сформировали коалицию "Полюс свободы", которая получила 42,9%.В мае 1994 года Сильвио Берлускони возглавил правительство Италии, но нестойкость коалиции привела к скорой отставке правительства. В 1999 году партия одержала победу на выборах в Европейский парламент, получив 25,17% голосов избирателей. В преддверии парламентских выборов 2001 года Берлускони представил на телевидении избирательную программу партии "Вперед, Италия" под названием "Контракт с итальянцами", ставшую знаковой в итальянской политике в силу неординарности способа ее подачи и масштабности. На выборах партия победила в составе новой единой правоцентристской коалиции под названием "Дом свобод". Берлускони на пять лет возглавил кабинет министров. На начало его очередной легислатуры пришлись активные экономические преобразования, но их оказалось недостаточно для ускорения темпов экономического роста страны.Весной 2005 года парламентская коалиция правоцентристских партий развалилась. После выборов 2006 года к власти пришло правительство левоцентристов во главе с Романо Проди, но острое соперничество между партиями коалиции сделало кабинет нежизнеспособным.В ноябре 2007 года Сильвио Берлускони выдвинул идею создания крупнейшей политической организации страны на базе своей партии "Вперед, Италия" и ее основных союзников. В ходе предвыборной кампании 2008 года эта идея начала осуществляться. Тогда "Вперед, Италия", правая партия "Национальный альянс" и некоторые более мелкие политические организации создали правоцентристскую коалицию "Народ свободы", которая и одержала триумфальную победу на парламентских выборах. В результате было сформировано правительство во главе с Берлускони. В марте 2009 года на Национальном конгрессе партии "Вперед Италия" было официально объявлено о ее слиянии с "Национальным альянсом" и другими мелкими партиями в партию "Народ свободы". В ноябре 2011 года Сильвио Берлускони ушел в отставку с поста премьер-министра Италии. В феврале 2013 года по итогам выборов в парламент правоцентристская коалиция Сильвио Берлускони набрала 29,18% голосов в Палате депутатов и 30,72% – в Сенате. В июне 2013 года Сильвио Берлускони заявил о возрождении партии "Вперед, Италия". В октябре 2013 года деятельность партии "Народ свободы" была приостановлена для перезапуска работы "Вперед, Италия!". В 2018 году партия "Вперед, Италия!" пошла на очередные парламентские выборы в составе правоцентристской коалиции, в которую также вошли партии "Лига Севера", "Братья Италии", и "Четвертый полюс". Коалиция на выборах набрала 37% голосов, однако этого не хватило для того, чтобы блок смог (с учетом результатов одномандатников) получить большинство в парламенте. В результате партия "Вперед, Италия!" имела 68 мест в Палате депутатов и 47 мест в Сенате. На европейских выборах 2019 года партию "Вперед, Италия!" поддержали 2,35 миллиона избирателей, и с результатом 8,8% она получили шесть депутатских мандатов. Согласно действующему Уставу, партия "Вперед, Италия" имеет вертикальную структуру, поделенную на три уровня управления: национальный, региональный и локальный. Политическую линию партии определяет ее высший орган – Национальный съезд, который может выбирать и назначать председателя партии, вносить изменения в устав. Съезд должен собираться, по крайней мере, один раз в три года. На внеочередные парламентские выборы в Италии в 2022 году партия "Вперед, Италия" пошла в составе правоцентристской коалиции, в которую также вошли партии "Братья Италии", "Лига Севера" и "Мы, умеренные". В ходе предвыборной кампании Берлускони неоднократно подчеркивал, что в случае победы на выборах именно "Вперед, Италия" станет партией, которая перед лицом ЕС и США будет гарантировать приверженность нового правоцентристского правительства европейским и атлантическим ценностям. "Лига Севера""Лига Севера" (полное название "Лига Севера за независимость Падании" (Lega Nord per l'Indipendenza della Padania) – итальянская крупнейшая партия правого толка. Она возникла в декабре 1989 года как политический союз шести различных региональных общественных движений, которые действовали на севере Италии и выступали за предоставление самой широкой автономии северным областям страны и превращении Итальянской республики из унитарного в федеративное государство. Основатель, идеолог и многолетний лидер партии (1989-2012) – Умберто Босси. С начала своего существования "Лига Севера" сочетала этнорегионализм с экономическим либерализмом, в 1990-е годы она начала поддерживать этнонационалистический дискурс, а в конце десятилетия после начала евроскептической пропаганды стала придерживаться праворадикальных настроений, которые выражались в антимигрантских и антимусульманских настроениях, а также в защите христианских ценностей.С момента основания партии до конца 1990-х годов "Лига Севера" поддерживала ЕС, поскольку в то время площадка Союза представлялась ей более перспективной для достижения своих целей, связанных с отделением Падании от Италии. Поворот партии к евроскептицизму специалисты объясняют углублением европейской интеграции и изменением внутриполитической ситуации в Италии. Официально "Лига Севера" заявляет, что проводит политику в русле современных настроений, возникших в странах-членах ЕС, имея в виду, что "народы Европы хотят непосредственно участвовать в принятии политико-институциональных решений, которые их касаются". На выборах 1992 года партия получила в парламенте более 80 мандатов. В 1994 году "Лига Севера" вступила в коалицию с движением "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони, и количество ее представителей в законодательном органе страны выросло почти до 180. Несколько членов партии "Лига Севера" вошли в первое правительство Берлускони, однако через семь месяцев вышли из него, вызвав падение кабинета. После распада в 1994 году правительственной коалиции партия действовала в одиночестве, превратившись в по-настоящему сепаратистскую организацию. В 1996 году "Лига Севера" объявила о независимости регионов севера Италии (под названием Падания).В 1996-2001 годах находилась в оппозиции к левоцентристским правительствам. В 2000 году возобновился союз "Лиги Севера" с "Вперед, Италия". "Лига Севера" выступила в составе "Дома свободы" на парламентских выборах 2001 года. Представители партии вошли в новое правительство Берлускони.В 2011 году после ухода в отставку правительства Сильвио Берлускони "Лига Севера" не поддержала новый кабинет министров. В 2012 году партия сменила лидера. Умберто Босси ушел в отставку в связи с обвинениями в использовании партийных средств в личных целях. Партию возглавил Роберто Марони. "Лига Севера" стала главной силой итальянской оппозиции. В 2013 году лидером партии стал Маттео Сальвини. В 2014 году "Лига Севера" стала единственной партией в Италии, которая поддержала легитимность референдума о независимости Крыма от Украины, и ее представители были первыми во всей Европе, кто приехал в Крым в том же году. В 2018 году по итогам парламентских выборов "Лига Севера" получила 73 из 630 мест в Палате депутатов (партию поддержали 17,4% избирателей) и 37 мест из 315 в Сенате (17,6%). "Братья Италии""Братья Италии" (Fratelli d'Italia, FDI) – правая политическая партия Италии.Была основана в 21 декабря 2012 года бывшими членами партии "Народ свободы" (Popolo della Liberta, PDL, ныне "Вперед, Италия") Иньяцио Ла Русса, Джорджей Мелони и Гвидо Крозетто. Партия реализует политическую программу, основанную на принципах суверенитета, свободы, демократии, справедливости, социальной солидарности, заслуг и финансового равенства. Партия выступает за мирное сосуществование народов, государств, этносов и религиозных конфессий. В 2013 году на выборах в Палату депутатов партия набрала 666 тысяч голосов, что составило 1,95%, и получила девять депутатских мест. По итогам выборов в Палате депутатов была сформирована фракция "Братья Италии – Национальный альянс", включавшая 12 депутатов. На выборах в Сенат за FDI отдали голос более 590 тысяч избирателей (1,9%), при этом она не получила ни одного места. В 2018 году партия пошла на очередные парламентские выборы в составе правоцентристской коалиции, за нее проголосовали 4,3% избирателей, что принесло ей 19 мест в Палате депутатов и семь – в Сенате. На европейских выборах 2019 года партию поддержали 1,73 миллиона избирателей, и с результатом 6,4% "Братья Италии" получили пять депутатских мандатов. Лидер партии – Джорджа Мелони. В своей предвыборной программе партия выступала за увеличение фиксированного налога, поддержку рождаемости, увеличение минимальных пенсий и блокирование нелегальной иммиграции, отмену обязанности для малого бизнеса принимать электронные платежи, прямые выборы президента республики, реформу НДФЛ с введением семейного коэффициента. "Мы, умеренные""Мы, умеренные" (Noi Moderati) – центристский избирательный альянс, действующий в рамках правоцентристской коалиции на всеобщих выборах в Италии в 2022 году.Основан в августе 2022 года. Состоит из четырех партий – "Мы с Италией" (NcI), "Италия Центра" (IdC), "Кораджо Италия" (Courage Italia), "Союз Центра" (UDC).В своей предвыборной программе "Мы, умеренные" обещали повысить заработную плату учителей в течение пяти лет, доведя ее до среднеевропейской, и ввести систему премирования за карьерный рост; повысить оплату отпуска по уходу за ребенком с 30% до 67% от заработной платы; увеличить заработную плату без налогов до 200 евро в месяц при доходах до 35 тысяч евро; увеличить заработную плату медсестер на 10% и др.По итогам парламентских выборов, прошедших 25 сентября 2022 года, коалиция правоцентристских партий получила 43,9% голосов. В верхней палате – сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Из отдельных политических сил лучший результат показала партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1%голосов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, италия, выборы в италии