https://ria.ru/20220926/italiya-1819460917.html

На выборах в итальянский парламент лидирует правоцентристская коалиция

На выборах в итальянский парламент лидирует правоцентристская коалиция - РИА Новости, 26.09.2022

На выборах в итальянский парламент лидирует правоцентристская коалиция

Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, она лидирует в обеих палатах законодательного органа,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:34

2022-09-26T11:34

2022-09-26T11:49

в мире

италия

внеочередные парламентские выборы в италии

движение 5 звезд

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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, она лидирует в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД.На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.Левоцентристская коалиция получила чуть более 26% голосов в обеих палатах парламента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, набрала около 19%.Третьей по популярности политической силой стала "Движение 5 звезд", голоса за него отдали чуть более 15% избирателей.Первое заседание парламента нового созыва намечено на 13 октября.

https://ria.ru/20220926/italiya-1819407225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, внеочередные парламентские выборы в италии, движение 5 звезд