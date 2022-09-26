https://ria.ru/20220926/italiya-1819460917.html
На выборах в итальянский парламент лидирует правоцентристская коалиция
На выборах в итальянский парламент лидирует правоцентристская коалиция - РИА Новости, 26.09.2022
На выборах в итальянский парламент лидирует правоцентристская коалиция
Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, она лидирует в обеих палатах законодательного органа,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:34
2022-09-26T11:34
2022-09-26T11:49
в мире
италия
внеочередные парламентские выборы в италии
движение 5 звезд
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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, она лидирует в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД.На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.Левоцентристская коалиция получила чуть более 26% голосов в обеих палатах парламента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, набрала около 19%.Третьей по популярности политической силой стала "Движение 5 звезд", голоса за него отдали чуть более 15% избирателей.Первое заседание парламента нового созыва намечено на 13 октября.
https://ria.ru/20220926/italiya-1819407225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, внеочередные парламентские выборы в италии, движение 5 звезд
В мире, Италия, Внеочередные парламентские выборы в Италии, Движение 5 звезд
11:34 26.09.2022 (обновлено: 11:49 26.09.2022)
На выборах в итальянский парламент лидирует правоцентристская коалиция
Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в итальянский парламент
РИМ, 26 сен – РИА Новости. Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, она лидирует в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД.
На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.
Левоцентристская коалиция получила чуть более 26% голосов в обеих палатах парламента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, набрала около 19%.
Третьей по популярности политической силой стала "Движение 5 звезд
", голоса за него отдали чуть более 15% избирателей.
Первое заседание парламента нового созыва намечено на 13 октября.