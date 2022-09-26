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Правоцентристские силы лидируют на выборах в Италии, сообщило МВД - РИА Новости, 26.09.2022
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Правоцентристские силы лидируют на выборах в Италии, сообщило МВД
Правоцентристские силы лидируют на выборах в Италии, сообщило МВД - РИА Новости, 26.09.2022
Правоцентристские силы лидируют на выборах в Италии, сообщило МВД
Внеочередные парламентские выборы в Италии завершаются победой правоцентристской коалиции, которая получает достаточно голосов для формирования парламентского... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T06:23
2022-09-26T06:28
в мире
маттео сальвини
сильвио берлускони
джузеппе конте
италия
движение 5 звезд
внеочередные парламентские выборы в италии
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РИМ, 26 сен — РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы в Италии завершаются победой правоцентристской коалиции, которая получает достаточно голосов для формирования парламентского большинства, свидетельствуют официальные данные МВД страны.Подсчитано абсолютное большинство бюллетеней: более 80 процентов, поданных на выборах в сенат и свыше 70 процентов — в Палату депутатов. Эти данные позволяют с уверенностью сказать, что коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные" заполучила более 44 процентов голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые становится правая партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони (более 26 процентов).По мнению местных наблюдателей, подсчет оставшихся бюллетеней не может изменить ситуацию.Комментируя итоги выборов, Мелони заявила, что итальянцы "дали четкое указание на правоцентристское правительство под руководством "Братьев Италии"."Италия выбрала нас, и мы ее не предадим", — сказала политик.Итоги выборов говорят не только о крупной победе партии Мелони, которая на выборах 2018 года смогла получить всего четыре процента, но и о падении популярности ее союзников. Партия "Лига" Маттео Сальвини заработала 8,9 процента голосов, а "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони — около восьми процентов. Обе эти партии значительно потеряли в популярности в сравнении с предыдущим голосованием.Главным проигравшим на выборах можно считать левоцентристскую коалицию партий, средний показатель которой для обеих палат составил около 26,7 процентов. Ее главная движущая сила, Демократическая партия, также потеряла поддержку избирателей, не заработав и 20 процентов голосов. Ее представители уже заявили об уходе в оппозицию в следующей легислатуре.Другой оппозиционной силой обещает стать "Движение 5 звезд", предпочтение которому отдали почти 15 процентов избирателей. Ее лидер Джузеппе Конте особенно подчеркнул, что предвыборную кампанию "пятизвездочные" начали с более низких позиций. В то же время "Движение", которое за 4,5 года перенесло несколько расколов, в марте 2018-го оказалось самой популярной силой страны с поддержкой в 32 процентов голосов.Подсчитано абсолютное большинство бюллетеней: более 80 процентов, поданных на выборах в Сенат и свыше 70 процентов — в палату депутатов. Эти данные позволяют с уверенностью сказать, что коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные" заполучила более 44 процентов голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые становится правая партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони (более 26 процентов).Итоговая явка на выборах побила антирекорд, составив 63,95 процента, что на девять процентов меньше, чем на предыдущих выборах. Первое заседание парламента нового созыва намечено на 13 октября.
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в мире, маттео сальвини, сильвио берлускони, джузеппе конте, италия, движение 5 звезд, внеочередные парламентские выборы в италии
В мире, Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони, Джузеппе Конте, Италия, Движение 5 звезд, Внеочередные парламентские выборы в Италии
06:23 26.09.2022 (обновлено: 06:28 26.09.2022)
 
Правоцентристские силы лидируют на выборах в Италии, сообщило МВД

МВД Италии сообщило о победе на выборах в парламент правоцентристской коалиции

© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео / Перейти в медиабанкДве урны для голосования двумя разными бюллетенями, для Палаты депутатов и Сената, на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии
Две урны для голосования двумя разными бюллетенями, для Палаты депутатов и Сената, на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
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Две урны для голосования двумя разными бюллетенями, для Палаты депутатов и Сената, на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии. Архивное фото
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РИМ, 26 сен РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы в Италии завершаются победой правоцентристской коалиции, которая получает достаточно голосов для формирования парламентского большинства, свидетельствуют официальные данные МВД страны.
Подсчитано абсолютное большинство бюллетеней: более 80 процентов, поданных на выборах в сенат и свыше 70 процентов — в Палату депутатов. Эти данные позволяют с уверенностью сказать, что коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные" заполучила более 44 процентов голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые становится правая партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони (более 26 процентов).
По мнению местных наблюдателей, подсчет оставшихся бюллетеней не может изменить ситуацию.
Комментируя итоги выборов, Мелони заявила, что итальянцы "дали четкое указание на правоцентристское правительство под руководством "Братьев Италии"."Италия выбрала нас, и мы ее не предадим", — сказала политик.
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Итоги выборов говорят не только о крупной победе партии Мелони, которая на выборах 2018 года смогла получить всего четыре процента, но и о падении популярности ее союзников. Партия "Лига" Маттео Сальвини заработала 8,9 процента голосов, а "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони — около восьми процентов. Обе эти партии значительно потеряли в популярности в сравнении с предыдущим голосованием.
Главным проигравшим на выборах можно считать левоцентристскую коалицию партий, средний показатель которой для обеих палат составил около 26,7 процентов. Ее главная движущая сила, Демократическая партия, также потеряла поддержку избирателей, не заработав и 20 процентов голосов. Ее представители уже заявили об уходе в оппозицию в следующей легислатуре.
Другой оппозиционной силой обещает стать "Движение 5 звезд", предпочтение которому отдали почти 15 процентов избирателей. Ее лидер Джузеппе Конте особенно подчеркнул, что предвыборную кампанию "пятизвездочные" начали с более низких позиций. В то же время "Движение", которое за 4,5 года перенесло несколько расколов, в марте 2018-го оказалось самой популярной силой страны с поддержкой в 32 процентов голосов.
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Подсчитано абсолютное большинство бюллетеней: более 80 процентов, поданных на выборах в Сенат и свыше 70 процентов — в палату депутатов. Эти данные позволяют с уверенностью сказать, что коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные" заполучила более 44 процентов голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые становится правая партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони (более 26 процентов).
Итоговая явка на выборах побила антирекорд, составив 63,95 процента, что на девять процентов меньше, чем на предыдущих выборах. Первое заседание парламента нового созыва намечено на 13 октября.
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В миреМаттео СальвиниСильвио БерлускониДжузеппе КонтеИталияДвижение 5 звездВнеочередные парламентские выборы в Италии
 
 
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