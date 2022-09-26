02:10 26.09.2022 (обновлено: 04:45 26.09.2022)
Партия "Вперед, Италия" рассказала о своей роли в будущем правительстве
Партия "Вперед, Италия" прояснила свою роль в создании нового правительства после выборов
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео / Перейти в медиабанкЖитель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии
Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии. Архивное фото
РИМ, 26 сен – РИА Новости. Входящая в коалицию правоцентристских сил партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" будет играть решающую роль при формировании нового правительства, заявил вице-президент и национальный координатор этой политической силы Антонио Таяни.
"Роль "Вперед, Италия" была решающей в победе правоцентристских сил и будет решающей при формировании нового правительства. Как численно, так и содержательно", - написал бывший глава Европарламента в Twitter, комментируя первые прогнозы результатов досрочных парламентских выборов, распространенные специализированными институтами по изучению общественного мнения.
Таяни также выразил уверенность в победе видного деятеля "Вперед, Италия" Ренато Скифани на состоявшихся воскресенье в Сицилии выборах президента этой автономной области.
Согласно прогнозному анализу, подготовленному на основе первых данных голосования исследовательским центром Consorzio Opinio Italia, коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", должна набрать 42,2% голосов избирателей. При этом партия Берлускони пока занимает в этом блоке третье место с 8% голосов.
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