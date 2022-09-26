https://ria.ru/20220926/italiya-1819404270.html

Партия "Вперед, Италия" рассказала о своей роли в будущем правительстве

Партия "Вперед, Италия" рассказала о своей роли в будущем правительстве - РИА Новости, 26.09.2022

Партия "Вперед, Италия" рассказала о своей роли в будущем правительстве

Входящая в коалицию правоцентристских сил партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" будет играть решающую роль при формировании нового правительства, заявил... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T02:10

2022-09-26T02:10

2022-09-26T04:45

в мире

сильвио берлускони

антонио таяни

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евросоюз

внеочередные парламентские выборы в италии

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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Входящая в коалицию правоцентристских сил партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" будет играть решающую роль при формировании нового правительства, заявил вице-президент и национальный координатор этой политической силы Антонио Таяни."Роль "Вперед, Италия" была решающей в победе правоцентристских сил и будет решающей при формировании нового правительства. Как численно, так и содержательно", - написал бывший глава Европарламента в Twitter, комментируя первые прогнозы результатов досрочных парламентских выборов, распространенные специализированными институтами по изучению общественного мнения.Таяни также выразил уверенность в победе видного деятеля "Вперед, Италия" Ренато Скифани на состоявшихся воскресенье в Сицилии выборах президента этой автономной области.Согласно прогнозному анализу, подготовленному на основе первых данных голосования исследовательским центром Consorzio Opinio Italia, коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", должна набрать 42,2% голосов избирателей. При этом партия Берлускони пока занимает в этом блоке третье место с 8% голосов.В ходе предвыборной кампании Берлускони неоднократно подчеркивал, что в случае победы на выборах именно "Вперед, Италия" станет партией, которая перед лицом ЕС и США будет гарантировать приверженность нового правоцентристского правительства европейским и атлантическим ценностям.

https://ria.ru/20220926/italiya-1819403779.html

https://ria.ru/20220925/italiya-1818935095.html

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в мире, сильвио берлускони, антонио таяни, сицилия, сша, европарламент, евросоюз, внеочередные парламентские выборы в италии