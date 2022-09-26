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Партия "Вперед, Италия" рассказала о своей роли в будущем правительстве - РИА Новости, 26.09.2022
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Партия "Вперед, Италия" рассказала о своей роли в будущем правительстве
Партия "Вперед, Италия" рассказала о своей роли в будущем правительстве - РИА Новости, 26.09.2022
Партия "Вперед, Италия" рассказала о своей роли в будущем правительстве
Входящая в коалицию правоцентристских сил партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" будет играть решающую роль при формировании нового правительства, заявил... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T02:10
2022-09-26T04:45
в мире
сильвио берлускони
антонио таяни
сицилия
сша
европарламент
евросоюз
внеочередные парламентские выборы в италии
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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Входящая в коалицию правоцентристских сил партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" будет играть решающую роль при формировании нового правительства, заявил вице-президент и национальный координатор этой политической силы Антонио Таяни."Роль "Вперед, Италия" была решающей в победе правоцентристских сил и будет решающей при формировании нового правительства. Как численно, так и содержательно", - написал бывший глава Европарламента в Twitter, комментируя первые прогнозы результатов досрочных парламентских выборов, распространенные специализированными институтами по изучению общественного мнения.Таяни также выразил уверенность в победе видного деятеля "Вперед, Италия" Ренато Скифани на состоявшихся воскресенье в Сицилии выборах президента этой автономной области.Согласно прогнозному анализу, подготовленному на основе первых данных голосования исследовательским центром Consorzio Opinio Italia, коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", должна набрать 42,2% голосов избирателей. При этом партия Берлускони пока занимает в этом блоке третье место с 8% голосов.В ходе предвыборной кампании Берлускони неоднократно подчеркивал, что в случае победы на выборах именно "Вперед, Италия" станет партией, которая перед лицом ЕС и США будет гарантировать приверженность нового правоцентристского правительства европейским и атлантическим ценностям.
https://ria.ru/20220926/italiya-1819403779.html
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в мире, сильвио берлускони, антонио таяни, сицилия, сша, европарламент, евросоюз, внеочередные парламентские выборы в италии
В мире, Сильвио Берлускони, Антонио Таяни, Сицилия, США, Европарламент, Евросоюз, Внеочередные парламентские выборы в Италии
02:10 26.09.2022 (обновлено: 04:45 26.09.2022)
 
Партия "Вперед, Италия" рассказала о своей роли в будущем правительстве

Партия "Вперед, Италия" прояснила свою роль в создании нового правительства после выборов

© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео / Перейти в медиабанкЖитель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии
Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
Перейти в медиабанк
Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии. Архивное фото
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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Входящая в коалицию правоцентристских сил партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" будет играть решающую роль при формировании нового правительства, заявил вице-президент и национальный координатор этой политической силы Антонио Таяни.
"Роль "Вперед, Италия" была решающей в победе правоцентристских сил и будет решающей при формировании нового правительства. Как численно, так и содержательно", - написал бывший глава Европарламента в Twitter, комментируя первые прогнозы результатов досрочных парламентских выборов, распространенные специализированными институтами по изучению общественного мнения.
Избиратель в кабинке для голосования на одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
01:59
МВД Италии сообщило, что явка на парламентских выборах составила 63,8%
Таяни также выразил уверенность в победе видного деятеля "Вперед, Италия" Ренато Скифани на состоявшихся воскресенье в Сицилии выборах президента этой автономной области.
Согласно прогнозному анализу, подготовленному на основе первых данных голосования исследовательским центром Consorzio Opinio Italia, коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", должна набрать 42,2% голосов избирателей. При этом партия Берлускони пока занимает в этом блоке третье место с 8% голосов.
В ходе предвыборной кампании Берлускони неоднократно подчеркивал, что в случае победы на выборах именно "Вперед, Италия" станет партией, которая перед лицом ЕС и США будет гарантировать приверженность нового правоцентристского правительства европейским и атлантическим ценностям.
Избирательный участок в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 01:11
Процедура выборов в парламент Италии
 
В миреСильвио БерлускониАнтонио ТаяниСицилияСШАЕвропарламентЕвросоюзВнеочередные парламентские выборы в Италии
 
 
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