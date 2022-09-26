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Минпросвещения и Минцифры обсудят влияние компьютерных игр

Минпросвещения и Минцифры обсудят влияние компьютерных игр - РИА Новости, 26.09.2022

Минпросвещения и Минцифры обсудят влияние компьютерных игр

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что необходимо уделить внимание влиянию компьютерных игр, подобную работу, по его словам, они совестно проведут с РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T22:28

2022-09-26T22:28

2022-09-26T22:28

сергей кравцов

ижевск

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

стрельба в школе в ижевске

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ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что необходимо уделить внимание влиянию компьютерных игр, подобную работу, по его словам, они совестно проведут с Минцифры.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой."Он (убийца - ред.) играл в компьютерные игры, и, на мой взгляд, нужно внимательно обсуждать влияние компьютерных игр, соответствующую работу и соответствующее решение, уверен, совместно с министерством цифрового развития примем", - сказал Кравцов журналистам.По последним данным, жертвами преступления в Ижевске стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.

ижевск

россия

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сергей кравцов, ижевск, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), стрельба в школе в ижевске