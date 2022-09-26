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Казахстанские пункты пропуска на границе с Россией работают штатно - РИА Новости, 26.09.2022
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Казахстанские пункты пропуска на границе с Россией работают штатно
Казахстанские пункты пропуска на границе с Россией работают штатно - РИА Новости, 26.09.2022
Казахстанские пункты пропуска на границе с Россией работают штатно
Казахстанские пункты пропуска на границе с Россией функционируют штатно, сообщила в понедельник пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ)... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:56
2022-09-26T15:56
в мире
сергей шойгу
россия
казахстан
украина
комитет национальной безопасности (кнб)
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АСТАНА, 26 сен – РИА Новости. Казахстанские пункты пропуска на границе с Россией функционируют штатно, сообщила в понедельник пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.По ее данным, в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе."Сообщаем, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе.Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Казахстана и международными договорами, пояснили в КНБ."Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало", - уточнили в ведомстве.Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном закрытии границ в связи с частичной мобилизацией в РФ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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в мире, сергей шойгу, россия, казахстан, украина, комитет национальной безопасности (кнб)
В мире, Сергей Шойгу, Россия, Казахстан, Украина, Комитет национальной безопасности (КНБ)
15:56 26.09.2022
 
Казахстанские пункты пропуска на границе с Россией работают штатно

КНБ Казахстана сообщил, что пункты пропуска на границе с Россией работают штатно

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкРоссийско-казахстанская граница
Российско-казахстанская граница - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Российско-казахстанская граница. Архивное фото
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АСТАНА, 26 сен – РИА Новости. Казахстанские пункты пропуска на границе с Россией функционируют штатно, сообщила в понедельник пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
По ее данным, в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.
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"Сообщаем, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе.
Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Казахстана и международными договорами, пояснили в КНБ.
"Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало", - уточнили в ведомстве.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном закрытии границ в связи с частичной мобилизацией в РФ.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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