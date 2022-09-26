https://ria.ru/20220926/granitsa-1819563001.html

Казахстанские пункты пропуска на границе с Россией работают штатно

Казахстанские пункты пропуска на границе с Россией работают штатно - РИА Новости, 26.09.2022

Казахстанские пункты пропуска на границе с Россией работают штатно

Казахстанские пункты пропуска на границе с Россией функционируют штатно, сообщила в понедельник пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ)... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:56

2022-09-26T15:56

2022-09-26T15:56

в мире

сергей шойгу

россия

казахстан

украина

комитет национальной безопасности (кнб)

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АСТАНА, 26 сен – РИА Новости. Казахстанские пункты пропуска на границе с Россией функционируют штатно, сообщила в понедельник пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.По ее данным, в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе."Сообщаем, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе.Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Казахстана и международными договорами, пояснили в КНБ."Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало", - уточнили в ведомстве.Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном закрытии границ в связи с частичной мобилизацией в РФ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/polsha-1819400402.html

https://ria.ru/20220920/propusk-1818189096.html

россия

казахстан

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в мире, сергей шойгу, россия, казахстан, украина, комитет национальной безопасности (кнб)