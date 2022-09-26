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"Враги и домашние истерики" накаляют ситуацию фейками, заявили в Кремле
"Враги и домашние истерики" накаляют ситуацию фейками, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2022
"Враги и домашние истерики" накаляют ситуацию фейками, заявили в Кремле
Фейков и вбросов про СВО и частичную мобилизацию сейчас больше, чем правды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:22
2022-09-26T13:22
2022-09-26T16:29
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Фейков и вбросов про СВО и частичную мобилизацию сейчас больше, чем правды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Надо очень-очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам, и, скажем так, и противники наши, и враги наши, вбрасывают это, и наши домашние истерики это делают, поэтому здесь нужно очень аккуратно относиться. Фейков больше, чем правды", - сказал Песков.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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частичная мобилизация в россии, общество, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Общество, Россия, Дмитрий Песков
13:22 26.09.2022 (обновлено: 16:29 26.09.2022)
"Враги и домашние истерики" накаляют ситуацию фейками, заявили в Кремле
Песков: враги и домашние истерики накаляют обстановку, фейков стало больше, чем правды