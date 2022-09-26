https://ria.ru/20220926/feyki-1819505774.html

"Враги и домашние истерики" накаляют ситуацию фейками, заявили в Кремле

"Враги и домашние истерики" накаляют ситуацию фейками, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2022

"Враги и домашние истерики" накаляют ситуацию фейками, заявили в Кремле

Фейков и вбросов про СВО и частичную мобилизацию сейчас больше, чем правды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:22

2022-09-26T13:22

2022-09-26T16:29

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Фейков и вбросов про СВО и частичную мобилизацию сейчас больше, чем правды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Надо очень-очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам, и, скажем так, и противники наши, и враги наши, вбрасывают это, и наши домашние истерики это делают, поэтому здесь нужно очень аккуратно относиться. Фейков больше, чем правды", - сказал Песков.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220924/feyki-1819199131.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, общество, россия, дмитрий песков