https://ria.ru/20220925/zakon-1819389362.html
Губернаторы потребовали соблюдать закон при частичной мобилизации
Губернаторы потребовали соблюдать закон при частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
Губернаторы потребовали соблюдать закон при частичной мобилизации
Орловский и брянский губернаторы отрабатывают взаимодействие с военными комиссариатами и властями на местах, чтобы повестки в рамках частичной мобилизации... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T21:36
2022-09-25T21:36
2022-09-25T21:36
александр богомаз
андрей клычков
россия
брянская область
орловская область
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153316/02/1533160255_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d582e27e9698827e36e88c504abb9410.jpg
БРЯНСК, 25 сен – РИА Новости. Орловский и брянский губернаторы отрабатывают взаимодействие с военными комиссариатами и властями на местах, чтобы повестки в рамках частичной мобилизации приходили только тем жителям регионов, кто строго соответствует озвученным президентом критериям.Губернатор Брянской области Александр Богомаз и губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих каналах в Telеgram в воскресенье дали разъяснения относительно начавшейся частичной мобилизации."Сейчас возникает много вопросов о ходе мобилизации. Важно провести разъяснительную работу, чтобы люди знали, кто подлежит частичной мобилизации, все должно быть в строгом соответствии с законом. Главам в районах дал поручение не оставлять без внимания семьи призывников, оперативно реагировать на все их просьбы", - отметил Богомаз.По информации Андрея Клычкова, с сегодняшнего дня в регионе будут направлены повестки по отдельным военно-учетным специальностям для обеспечения всех задач, поставленных президентом."Для того, чтобы избежать недоработок и нарушений законодательства, мы совместно с военным комиссариатом области, районными комиссариатами и ведомствами Правительства в последние дни отработали большой перечень вопросов, который включает в себя необходимость сохранения жизнедеятельности нашего региона и обеспечение его безопасности", - отметил Клычков.Также оба губернатора сообщили о том, что в регионах действует горячая линия по номеру 122, где граждане могут получить ответы на все вопросы, касающиеся мобилизации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819382532.html
https://rsport.ria.ru/20220925/piraev-1819357615.html
россия
брянская область
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153316/02/1533160255_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e9b7bf68dd8b6ae42900b862a5a8673.jpg
"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация
Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья.
Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
2022-09-25T21:36
true
PT3M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, андрей клычков, россия, брянская область, орловская область, частичная мобилизация в россии
Александр Богомаз, Андрей Клычков, Россия, Брянская область, Орловская область, Частичная мобилизация в России
Губернаторы потребовали соблюдать закон при частичной мобилизации
Брянский и орловский губернаторы потребовали соблюдать закон при частичной мобилизации