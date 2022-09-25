https://ria.ru/20220925/zakon-1819389362.html

Губернаторы потребовали соблюдать закон при частичной мобилизации

Губернаторы потребовали соблюдать закон при частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

Губернаторы потребовали соблюдать закон при частичной мобилизации

Орловский и брянский губернаторы отрабатывают взаимодействие с военными комиссариатами и властями на местах, чтобы повестки в рамках частичной мобилизации... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T21:36

2022-09-25T21:36

2022-09-25T21:36

александр богомаз

андрей клычков

россия

брянская область

орловская область

частичная мобилизация в россии

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БРЯНСК, 25 сен – РИА Новости. Орловский и брянский губернаторы отрабатывают взаимодействие с военными комиссариатами и властями на местах, чтобы повестки в рамках частичной мобилизации приходили только тем жителям регионов, кто строго соответствует озвученным президентом критериям.Губернатор Брянской области Александр Богомаз и губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих каналах в Telеgram в воскресенье дали разъяснения относительно начавшейся частичной мобилизации."Сейчас возникает много вопросов о ходе мобилизации. Важно провести разъяснительную работу, чтобы люди знали, кто подлежит частичной мобилизации, все должно быть в строгом соответствии с законом. Главам в районах дал поручение не оставлять без внимания семьи призывников, оперативно реагировать на все их просьбы", - отметил Богомаз.По информации Андрея Клычкова, с сегодняшнего дня в регионе будут направлены повестки по отдельным военно-учетным специальностям для обеспечения всех задач, поставленных президентом."Для того, чтобы избежать недоработок и нарушений законодательства, мы совместно с военным комиссариатом области, районными комиссариатами и ведомствами Правительства в последние дни отработали большой перечень вопросов, который включает в себя необходимость сохранения жизнедеятельности нашего региона и обеспечение его безопасности", - отметил Клычков.Также оба губернатора сообщили о том, что в регионах действует горячая линия по номеру 122, где граждане могут получить ответы на все вопросы, касающиеся мобилизации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819382532.html

https://rsport.ria.ru/20220925/piraev-1819357615.html

россия

брянская область

орловская область

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"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья. Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. 2022-09-25T21:36 true PT3M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр богомаз, андрей клычков, россия, брянская область, орловская область, частичная мобилизация в россии