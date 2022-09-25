00:37 25.09.2022 (обновлено: 01:35 25.09.2022)
Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок
Спикер Совфеда Матвиенко призвала губернаторов исключить ошибки при частичной мобилизации
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Обеспечить частичную мобилизацию необходимо в полном соответствии с объявленными Минобороны критериями, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в обращении к губернаторам в своем Telegram-канале.
"Еще раз прошу каждого из вас — считайте, что обращаюсь лично — если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!" — написала парламентарий.
По словам Матвиенко, в последнее время стала появляться и активно обсуждаться информация о призыве граждан, не попадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора.
Она напомнила, что именно губернаторы председательствуют на призывных комиссиях по мобилизации граждан, и именно на них лежит вся полнота ответственности за исполнение мобилизационных кампаний в своих субъектах.
Спикер подчеркнула, что после подписания соответствующего указа Минобороны обнародовало критерии отбора военнообязанных, которые могут быть привлечены к прохождению службы. Также для избежания неточностей и неверных толкований в последние дни официальными представителями ведомства дали дополнительные разъяснения.
"Считаю это очень правильным. В такой чувствительной теме не должно быть места для разночтения и лакун для субъективного применения. <...> Люди должны видеть ответственность власти и чувствовать открытость и справедливость всех ее действий", — заключила Матвиенко.
Президент 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, она нужна для поддержки контроля линии соприкосновения в тысячу километров и защиты освобожденных территорий на Украине. В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч резервистов — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. При этом Шойгу заверил, что о задействовании в этом процессе нынешних призывников речи не идет.