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Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок

Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок - РИА Новости, 25.09.2022

Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок

Обеспечить частичную мобилизацию необходимо в полном соответствии с объявленными Минобороны критериями, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в обращении к РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T00:37

2022-09-25T00:37

2022-09-25T01:35

специальная военная операция на украине

валентина матвиенко

сергей шойгу

россия

украина

совет федерации рф

безопасность

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Обеспечить частичную мобилизацию необходимо в полном соответствии с объявленными Минобороны критериями, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в обращении к губернаторам в своем Telegram-канале.По словам Матвиенко, в последнее время стала появляться и активно обсуждаться информация о призыве граждан, не попадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора.Она напомнила, что именно губернаторы председательствуют на призывных комиссиях по мобилизации граждан, и именно на них лежит вся полнота ответственности за исполнение мобилизационных кампаний в своих субъектах.Спикер подчеркнула, что после подписания соответствующего указа Минобороны обнародовало критерии отбора военнообязанных, которые могут быть привлечены к прохождению службы. Также для избежания неточностей и неверных толкований в последние дни официальными представителями ведомства дали дополнительные разъяснения.Президент 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, она нужна для поддержки контроля линии соприкосновения в тысячу километров и защиты освобожденных территорий на Украине. В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч резервистов — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. При этом Шойгу заверил, что о задействовании в этом процессе нынешних призывников речи не идет.

https://ria.ru/20220923/povestka-1818980226.html

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валентина матвиенко, сергей шойгу, россия, украина, совет федерации рф, безопасность