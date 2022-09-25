https://ria.ru/20220925/referendum-1819381179.html

Иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР

Иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР - РИА Новости, 25.09.2022

Иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T20:24

2022-09-25T20:24

2022-09-25T20:37

в мире

донецкая народная республика

референдум в донбассе

денис пушилин

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ."По той информации, которая у меня есть, ими не зафиксировано никаких нарушений, всё абсолютно легитимно, и, это, конечно же, для нас понятно, но сейчас это становится понятно и для тех наблюдателей, которые присутствуют и всё фиксируют. Порой они даже сами удивлены, насколько здесь всё демократично происходит", - сказал он в эфире "России 24".Пушилин отметил, что на референдуме аккредитовано 129 наблюдателей из разных стран, в том числе из Италии, Германии, ЮАР, Венесуэлы.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819371183.html

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в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе, денис пушилин