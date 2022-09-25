https://ria.ru/20220925/prizyv-1819309137.html

Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан

Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан - РИА Новости, 25.09.2022

Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан

Глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал идею о введении обязательной службы в армии для тех, кто недавно получил... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:40

2022-09-25T12:40

2022-09-25T14:11

россия

донбасс

совет федерации рф

валерий фадеев

кирилл кабанов

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал идею о введении обязательной службы в армии для тех, кто недавно получил российское гражданство.О том, что СПЧ готовит такие предложения, сообщил на этой неделе член совета Кирилл Кабанов. По его словам, речь идет о выходцах из стран Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана."Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет", — заявил Фадеев, комментируя эту иницативу.Глава СПЧ напомнил, что по действующему законодательству люди старше 27 лет не подлежат призыву, а следовательно — не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас."Речь не идет о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев — это было бы дискриминацией. Но, например, в Израиле, куда сейчас устремилась некоторая часть наших граждан, репатрианту дается срок в один год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста", — подчеркнул Фадеев.По его мнению, подобные механизмы могут быть введены и в России. В ближайшее время СПЧ рассчитывает провести консультации по этому вопросу с профильными комитетами Госдумы, Совета Федерации и с Главным правовым управлением Минобороны.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220925/svo-1819252812.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, совет федерации рф, валерий фадеев, кирилл кабанов, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), частичная мобилизация в россии