12:40 25.09.2022 (обновлено: 14:11 25.09.2022)
Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан
Глава СПЧ Фадеев предложил поднять призывной возраст натурализованных граждан до 45-50 лет
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал идею о введении обязательной службы в армии для тех, кто недавно получил российское гражданство.
О том, что СПЧ готовит такие предложения, сообщил на этой неделе член совета Кирилл Кабанов. По его словам, речь идет о выходцах из стран Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
"Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет", — заявил Фадеев, комментируя эту иницативу.
Глава СПЧ напомнил, что по действующему законодательству люди старше 27 лет не подлежат призыву, а следовательно — не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас.
"Речь не идет о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев — это было бы дискриминацией. Но, например, в Израиле, куда сейчас устремилась некоторая часть наших граждан, репатрианту дается срок в один год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста", — подчеркнул Фадеев.
По его мнению, подобные механизмы могут быть введены и в России. В ближайшее время СПЧ рассчитывает провести консультации по этому вопросу с профильными комитетами Госдумы, Совета Федерации и с Главным правовым управлением Минобороны.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.