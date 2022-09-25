Рейтинг@Mail.ru
Италия передумала совершать суицид. Брюссель возмущен - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html
Италия передумала совершать суицид. Брюссель возмущен
Италия передумала совершать суицид. Брюссель возмущен - РИА Новости, 25.09.2022
Италия передумала совершать суицид. Брюссель возмущен
Сегодня в Италии проходят выборы в парламент, результаты которых грозят очень расстроить истеблишмент ЕС. Дело в том, что победу на них прочат правым — сильно... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T08:00
2022-09-25T09:47
в мире
маттео сальвини
сильвио берлускони
урсула фон дер ляйен
италия
европа
евросоюз
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819273625_719:395:2686:1501_1920x0_80_0_0_ce22b46c2f171e536f1e12af490adc28.jpg
Сегодня в Италии проходят выборы в парламент, результаты которых грозят очень расстроить истеблишмент ЕС. Дело в том, что победу на них прочат правым — сильно правым — партиям.Самый высокий рейтинг — около 25 процентов — у партии "Братья Италии", которой руководит Джорджа Мелони, имеющая серьезные шансы стать первой в истории страны женщиной премьер-министром.Тут стоит отметить, что до конца 2010-х партия набирала на выборах весьма грустные цифры без единого депутатского места. Только в 2018 году "Братья Италии" наконец попали в парламент, получив 4,3 процента голосов избирателей. Уже на следующий год на выборах в Европарламент за них проголосовали 6,4 процента. И вот теперь, спустя всего три года, по оценкам социологов, партии готова отдать свои голоса почти четверть электората.Мало того, в совокупности с рейтингами других дружественных партий — "Лиги" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони — коалиции правых сил суммарно прочат более 45 процентов голосов. У их оппонентов, левоцентристов, в сумме насчитывается около 28 процентов.Судя по всему, в Брюсселе так расстроены данными прогнозами, что у официальных лиц там совсем отказали тормоза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Принстонском университете, сказала дословно следующее: "Мы увидим результат голосования в Италии. Выборы прошли также в Швеции. Если дела пойдут в трудном направлении, у нас есть инструменты, как в случае с Польшей и Венгрией".Невозможно расценить данное заявление иначе, нежели угрозой итальянскому обществу, если оно посмеет проголосовать "не так, как надо" и к власти в стране придут "неправильные" политические силы. Впрочем, Швеции, где прямо сейчас формируется правое правительство, это также касается. Как бы то ни было, высказывание фон дер Ляйен закономерно вызвало скандал, а Маттео Сальвини потребовал от нее уважать "голос свободного, демократического и суверенного итальянского народа".Вопиющее в своем непрофессионализме заявление фон дер Ляйен (ну нельзя такие вещи официальному лицу заявлять публично) подтверждает осложнение положения для Брюсселя и для всего либерально-глобалистско-проамериканского истеблишмента Европы.Полгода назад Россия сначала с некоторой тревогой, а затем с изумлением и насмешкой наблюдала, как Европа невероятно сплотилась перед лицом "русской агрессии" и начала ускоренно рубить сук, на котором сидит. Практически все страны Старого Света стали дружно проводить абсурдную в своей радикальности антироссийскую политику, под тончайшей пленкой которой скрывалось стремительное разрушение собственной энергетики, промышленности и в целом экономики, а также социальной сферы.Едва ли не единственным исключением тогда стала Венгрия, которая, не делая особо громких заявлений и резких телодвижений, продолжала гнуть свою линию по защите национальных интересов, неразрывно связанных с сотрудничеством с Москвой, как минимум в области энергетики.При этом можно только догадываться, что заставило промышленные элиты Западной Европы, особенно Германии, согласиться с откровенно вредоносной для их стран политикой. Есть подозрение, что они, как и их внутриполитические конкуренты, уверовали в скорое крушение российской экономики под давлением "адских" санкций, а значит, в возможность получения необходимых национальным экономикам российских ресурсов практически задаром.Их просчет, как становится все более очевидно с каждым днем, оказался роковым.Риторика официальных лиц и мейнстримных СМИ становится все более алармистской по поводу надвигающейся на Европу энергетической и социально-экономической зимы. Однако звучащие все чаще и громче предложения "провернуть фарш обратно" встречают яростное противодействие находящегося у власти либерального истеблишмента, что невольно подтверждает теорию, что действует тот по указке и в интересах Соединенных Штатов, просто уничтожающих европейского партнера.Проблема для Брюсселя и его соратников по всему ЕС в том, что это самое "яростное противодействие" имеет в основном риторическое измерение, а реальных инструментов давления на "ренегатов" у Евросоюза маловато.Да, в некоторых случаях удается справиться с неудобными фигурами грязными подковерными методами, как это получилось с бывшим австрийским канцлером Себастьяном Курцем и бывшей же главой австрийского МИД Карин Кнайсль. Зато, например, с тем же венгерским Виктором Орбаном уже сколько лет сделать ничего не могут, как и с польскими властями, которые, конечно, русофобы на всю голову, но Евросоюз ни в грош не ставят.Что же касается официального давления на страну-"отступника", то тут все непросто. Кое-какие инструменты в этом направлении Брюссель все-таки смог создать. В процитированном заявлении фон дер Ляйен, по существу, пригрозила Италии финансовыми санкциями, урезанием поддержки из Брюсселя. Прямо сейчас с этой угрозой сталкивается Венгрия.В целом же Евросоюз по-прежнему функционирует на принципе консенсуса, единогласных решений. Так что неслучайно там все чаще и активнее вбрасываются идеи о необходимости отмены данного принципа и перехода к принятию решений на основе мнения большинства.Данные реформы видятся весьма актуальными, поскольку до населения европейских стран начинает доходить глубина пропасти, в которую их сталкивают национальные власти и Брюссель. Так что практически неизбежными представляются крен общественных настроений, массовые протесты и голосование не за "те, что нужно" политические силы. Тем более что "ренегаты" вроде Венгрии окончательно перестали стесняться своей неодобряемой Западом позиции и громогласно заявляют, что не намерены отмораживать себе уши — в том числе в буквальном смысле — ради общеевропейской солидарности.
https://ria.ru/20220912/krizis-1816029594.html
https://ria.ru/20220918/lyayen-1817561187.html
https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html
https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html
https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html
https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html
италия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819273625_1216:437:2690:1543_1920x0_80_0_0_a6bd7ad2515e8c66b58a0c374b8f41b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, маттео сальвини, сильвио берлускони, урсула фон дер ляйен, италия, европа, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, авторы
В мире, Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони, Урсула фон дер Ляйен, Италия, Европа, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Авторы
08:00 25.09.2022 (обновлено: 09:47 25.09.2022)
 

Италия передумала совершать суицид. Брюссель возмущен

© AP Photo / Luca BrunoМужчина проходит мимо предвыборных плакатов в Милане
Мужчина проходит мимо предвыборных плакатов в Милане - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Мужчина проходит мимо предвыборных плакатов в Милане
Читать ria.ru в
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Сегодня в Италии проходят выборы в парламент, результаты которых грозят очень расстроить истеблишмент ЕС. Дело в том, что победу на них прочат правым — сильно правым — партиям.
Самый высокий рейтинг — около 25 процентов — у партии "Братья Италии", которой руководит Джорджа Мелони, имеющая серьезные шансы стать первой в истории страны женщиной премьер-министром.
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 08:00
Закат Европы грозит всему миру
Тут стоит отметить, что до конца 2010-х партия набирала на выборах весьма грустные цифры без единого депутатского места. Только в 2018 году "Братья Италии" наконец попали в парламент, получив 4,3 процента голосов избирателей. Уже на следующий год на выборах в Европарламент за них проголосовали 6,4 процента. И вот теперь, спустя всего три года, по оценкам социологов, партии готова отдать свои голоса почти четверть электората.
Мало того, в совокупности с рейтингами других дружественных партий — "Лиги" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони — коалиции правых сил суммарно прочат более 45 процентов голосов. У их оппонентов, левоцентристов, в сумме насчитывается около 28 процентов.
Судя по всему, в Брюсселе так расстроены данными прогнозами, что у официальных лиц там совсем отказали тормоза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Принстонском университете, сказала дословно следующее: "Мы увидим результат голосования в Италии. Выборы прошли также в Швеции. Если дела пойдут в трудном направлении, у нас есть инструменты, как в случае с Польшей и Венгрией".
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 08:00
Урсула фон дер Ляйен вступает в борьбу за редкие земли
Невозможно расценить данное заявление иначе, нежели угрозой итальянскому обществу, если оно посмеет проголосовать "не так, как надо" и к власти в стране придут "неправильные" политические силы. Впрочем, Швеции, где прямо сейчас формируется правое правительство, это также касается. Как бы то ни было, высказывание фон дер Ляйен закономерно вызвало скандал, а Маттео Сальвини потребовал от нее уважать "голос свободного, демократического и суверенного итальянского народа".
Вопиющее в своем непрофессионализме заявление фон дер Ляйен (ну нельзя такие вещи официальному лицу заявлять публично) подтверждает осложнение положения для Брюсселя и для всего либерально-глобалистско-проамериканского истеблишмента Европы.
Полгода назад Россия сначала с некоторой тревогой, а затем с изумлением и насмешкой наблюдала, как Европа невероятно сплотилась перед лицом "русской агрессии" и начала ускоренно рубить сук, на котором сидит. Практически все страны Старого Света стали дружно проводить абсурдную в своей радикальности антироссийскую политику, под тончайшей пленкой которой скрывалось стремительное разрушение собственной энергетики, промышленности и в целом экономики, а также социальной сферы.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 08:00
План Америки действует: Европа рушится
Едва ли не единственным исключением тогда стала Венгрия, которая, не делая особо громких заявлений и резких телодвижений, продолжала гнуть свою линию по защите национальных интересов, неразрывно связанных с сотрудничеством с Москвой, как минимум в области энергетики.
При этом можно только догадываться, что заставило промышленные элиты Западной Европы, особенно Германии, согласиться с откровенно вредоносной для их стран политикой. Есть подозрение, что они, как и их внутриполитические конкуренты, уверовали в скорое крушение российской экономики под давлением "адских" санкций, а значит, в возможность получения необходимых национальным экономикам российских ресурсов практически задаром.
Их просчет, как становится все более очевидно с каждым днем, оказался роковым.
Риторика официальных лиц и мейнстримных СМИ становится все более алармистской по поводу надвигающейся на Европу энергетической и социально-экономической зимы. Однако звучащие все чаще и громче предложения "провернуть фарш обратно" встречают яростное противодействие находящегося у власти либерального истеблишмента, что невольно подтверждает теорию, что действует тот по указке и в интересах Соединенных Штатов, просто уничтожающих европейского партнера.
Атомная электростанция Дул в Бельгии - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 08:00
Зима близко: Брюссель внезапно вновь поверил в атомную энергетику
Проблема для Брюсселя и его соратников по всему ЕС в том, что это самое "яростное противодействие" имеет в основном риторическое измерение, а реальных инструментов давления на "ренегатов" у Евросоюза маловато.
Да, в некоторых случаях удается справиться с неудобными фигурами грязными подковерными методами, как это получилось с бывшим австрийским канцлером Себастьяном Курцем и бывшей же главой австрийского МИД Карин Кнайсль. Зато, например, с тем же венгерским Виктором Орбаном уже сколько лет сделать ничего не могут, как и с польскими властями, которые, конечно, русофобы на всю голову, но Евросоюз ни в грош не ставят.
Что же касается официального давления на страну-"отступника", то тут все непросто. Кое-какие инструменты в этом направлении Брюссель все-таки смог создать. В процитированном заявлении фон дер Ляйен, по существу, пригрозила Италии финансовыми санкциями, урезанием поддержки из Брюсселя. Прямо сейчас с этой угрозой сталкивается Венгрия.
Участники митинга-концерта в Лужниках, посвященного воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 08:00
Расколоть Россию: кто делает это сегодня
В целом же Евросоюз по-прежнему функционирует на принципе консенсуса, единогласных решений. Так что неслучайно там все чаще и активнее вбрасываются идеи о необходимости отмены данного принципа и перехода к принятию решений на основе мнения большинства.
Данные реформы видятся весьма актуальными, поскольку до населения европейских стран начинает доходить глубина пропасти, в которую их сталкивают национальные власти и Брюссель. Так что практически неизбежными представляются крен общественных настроений, массовые протесты и голосование не за "те, что нужно" политические силы. Тем более что "ренегаты" вроде Венгрии окончательно перестали стесняться своей неодобряемой Западом позиции и громогласно заявляют, что не намерены отмораживать себе уши — в том числе в буквальном смысле — ради общеевропейской солидарности.
Украинские военные в Новоселовке - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 08:00
Пора избавляться от иллюзий. Запад ведет войну на уничтожение России
 
В миреМаттео СальвиниСильвио БерлускониУрсула фон дер ЛяйенИталияЕвропаЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссияАвторы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала