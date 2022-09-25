https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html

Италия передумала совершать суицид. Брюссель возмущен

Италия передумала совершать суицид. Брюссель возмущен - РИА Новости, 25.09.2022

Италия передумала совершать суицид. Брюссель возмущен

Сегодня в Италии проходят выборы в парламент, результаты которых грозят очень расстроить истеблишмент ЕС. Дело в том, что победу на них прочат правым — сильно... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T08:00

2022-09-25T08:00

2022-09-25T09:47

в мире

маттео сальвини

сильвио берлускони

урсула фон дер ляйен

италия

европа

евросоюз

европарламент

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Сегодня в Италии проходят выборы в парламент, результаты которых грозят очень расстроить истеблишмент ЕС. Дело в том, что победу на них прочат правым — сильно правым — партиям.Самый высокий рейтинг — около 25 процентов — у партии "Братья Италии", которой руководит Джорджа Мелони, имеющая серьезные шансы стать первой в истории страны женщиной премьер-министром.Тут стоит отметить, что до конца 2010-х партия набирала на выборах весьма грустные цифры без единого депутатского места. Только в 2018 году "Братья Италии" наконец попали в парламент, получив 4,3 процента голосов избирателей. Уже на следующий год на выборах в Европарламент за них проголосовали 6,4 процента. И вот теперь, спустя всего три года, по оценкам социологов, партии готова отдать свои голоса почти четверть электората.Мало того, в совокупности с рейтингами других дружественных партий — "Лиги" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони — коалиции правых сил суммарно прочат более 45 процентов голосов. У их оппонентов, левоцентристов, в сумме насчитывается около 28 процентов.Судя по всему, в Брюсселе так расстроены данными прогнозами, что у официальных лиц там совсем отказали тормоза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Принстонском университете, сказала дословно следующее: "Мы увидим результат голосования в Италии. Выборы прошли также в Швеции. Если дела пойдут в трудном направлении, у нас есть инструменты, как в случае с Польшей и Венгрией".Невозможно расценить данное заявление иначе, нежели угрозой итальянскому обществу, если оно посмеет проголосовать "не так, как надо" и к власти в стране придут "неправильные" политические силы. Впрочем, Швеции, где прямо сейчас формируется правое правительство, это также касается. Как бы то ни было, высказывание фон дер Ляйен закономерно вызвало скандал, а Маттео Сальвини потребовал от нее уважать "голос свободного, демократического и суверенного итальянского народа".Вопиющее в своем непрофессионализме заявление фон дер Ляйен (ну нельзя такие вещи официальному лицу заявлять публично) подтверждает осложнение положения для Брюсселя и для всего либерально-глобалистско-проамериканского истеблишмента Европы.Полгода назад Россия сначала с некоторой тревогой, а затем с изумлением и насмешкой наблюдала, как Европа невероятно сплотилась перед лицом "русской агрессии" и начала ускоренно рубить сук, на котором сидит. Практически все страны Старого Света стали дружно проводить абсурдную в своей радикальности антироссийскую политику, под тончайшей пленкой которой скрывалось стремительное разрушение собственной энергетики, промышленности и в целом экономики, а также социальной сферы.Едва ли не единственным исключением тогда стала Венгрия, которая, не делая особо громких заявлений и резких телодвижений, продолжала гнуть свою линию по защите национальных интересов, неразрывно связанных с сотрудничеством с Москвой, как минимум в области энергетики.При этом можно только догадываться, что заставило промышленные элиты Западной Европы, особенно Германии, согласиться с откровенно вредоносной для их стран политикой. Есть подозрение, что они, как и их внутриполитические конкуренты, уверовали в скорое крушение российской экономики под давлением "адских" санкций, а значит, в возможность получения необходимых национальным экономикам российских ресурсов практически задаром.Их просчет, как становится все более очевидно с каждым днем, оказался роковым.Риторика официальных лиц и мейнстримных СМИ становится все более алармистской по поводу надвигающейся на Европу энергетической и социально-экономической зимы. Однако звучащие все чаще и громче предложения "провернуть фарш обратно" встречают яростное противодействие находящегося у власти либерального истеблишмента, что невольно подтверждает теорию, что действует тот по указке и в интересах Соединенных Штатов, просто уничтожающих европейского партнера.Проблема для Брюсселя и его соратников по всему ЕС в том, что это самое "яростное противодействие" имеет в основном риторическое измерение, а реальных инструментов давления на "ренегатов" у Евросоюза маловато.Да, в некоторых случаях удается справиться с неудобными фигурами грязными подковерными методами, как это получилось с бывшим австрийским канцлером Себастьяном Курцем и бывшей же главой австрийского МИД Карин Кнайсль. Зато, например, с тем же венгерским Виктором Орбаном уже сколько лет сделать ничего не могут, как и с польскими властями, которые, конечно, русофобы на всю голову, но Евросоюз ни в грош не ставят.Что же касается официального давления на страну-"отступника", то тут все непросто. Кое-какие инструменты в этом направлении Брюссель все-таки смог создать. В процитированном заявлении фон дер Ляйен, по существу, пригрозила Италии финансовыми санкциями, урезанием поддержки из Брюсселя. Прямо сейчас с этой угрозой сталкивается Венгрия.В целом же Евросоюз по-прежнему функционирует на принципе консенсуса, единогласных решений. Так что неслучайно там все чаще и активнее вбрасываются идеи о необходимости отмены данного принципа и перехода к принятию решений на основе мнения большинства.Данные реформы видятся весьма актуальными, поскольку до населения европейских стран начинает доходить глубина пропасти, в которую их сталкивают национальные власти и Брюссель. Так что практически неизбежными представляются крен общественных настроений, массовые протесты и голосование не за "те, что нужно" политические силы. Тем более что "ренегаты" вроде Венгрии окончательно перестали стесняться своей неодобряемой Западом позиции и громогласно заявляют, что не намерены отмораживать себе уши — в том числе в буквальном смысле — ради общеевропейской солидарности.

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в мире, маттео сальвини, сильвио берлускони, урсула фон дер ляйен, италия, европа, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, авторы