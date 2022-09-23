https://ria.ru/20220923/italiya-1819019609.html

В Италии пригрозили "переосмыслить Европу" после заявления главы ЕК

В Италии пригрозили "переосмыслить Европу" после заявления главы ЕК - РИА Новости, 23.09.2022

В Италии пригрозили "переосмыслить Европу" после заявления главы ЕК

Лидер итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини резко раскритиковал в Twitter заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Евросоюза... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:40

2022-09-23T17:40

2022-09-23T18:02

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лидер итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини резко раскритиковал в Twitter заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Евросоюза использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты, если ситуация на предстоящих выборах в стране "пойдет в сложном направлении".Ранее Урсула фон дер Ляйен во время конференции в Принстонском университете подчеркнула, что Евросоюз готов отреагировать, если ситуация в Италии, а также в Венгрии и Польше будет осложняться, намекнув при этом на готовность урезать им финансирование."Что это, угроза? Позорное высокомерие. Уважайте голос свободного, демократического и суверенного итальянского народа", — написал Сальвини. Он призвал главу ЕК отказаться от намерений вмешаться во внутренние дела Италии.Он также назвал подобные слова "институциональным запугиванием" и добавил, что если кто-то в Брюсселе подумывает об урезании полагающихся Италии средств лишь потому, что "Лига" побеждает в предвыборной гонке, то стране стоит переосмыслить настоящую Европу.Кроме того, европарламентарии от "Лиги Севера" Марко Дзанни и Марко Кампоменози обратились к Еврокомиссии за письменными разъяснениями из-за заявления Урсулы фон дер Ляйен.Парламентарии попросили, чтобы глава ЕК объяснила, что подразумевала под "сложным направлением" и исходя из каких оснований вынесла такую предварительную оценку. Они также предложили Урсуле фон дер Ляйен ответить на вопрос, считает ли она свое выступление вредящим принципам независимости этого органа.Ранее лидер "Лиги", которая в составе правоцентристской коалиции имеет шансы победить на выборах 25 сентября, потребовал от Евросоюза возместить итальянцам расходы, вызванные введением антироссийских санкций. Сальвини заявил, что рестрикции неэффективны и помогают российской экономике.

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

https://ria.ru/20220921/evropa-1818364732.html

https://ria.ru/20220923/berbok-1818933357.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, урсула фон дер ляйен, маттео сальвини, италия, венгрия, польша, еврокомиссия, евросоюз