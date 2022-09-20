11:54 20.09.2022 (обновлено: 12:22 20.09.2022)
Евросоюз обсудит отмену права вето на санкции против России
Politico: Евросоюз может отменить право вето ради продвижения антироссийских санкций
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Евросоюз собирается обсудить изменение принципов принятия решений, чтобы отменить возможность каждой страны блока накладывать вето на общие инициативы, например, введение санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на министра Германии по делам Европы Анну Люрман.
Люрман заявила журналистам, что многие действия Евросоюза блокируются из-за мнения только одного из государств, состоящих в объединении, потому ЕС задумывается о переходе на другой механизм принятия решений.
"Я весьма оптимистична в отношении того, что можно добиться прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством. <...> Мы обсуждаем области, в которых это могло бы быть возможно, особенно в области общей внешней политики и политики безопасности. Я думаю, что это не должно помешать нам действовать в будущем", — пояснила министр.
Также журналисты издания рассказали, ссылаясь на документ Совета Европы, что несколько делегаций готовы рассмотреть возможность использования такого механизма перехода от принципа единогласия к принципу большинства для вопросов санкций, прав человека или общей политики безопасности и обороны. Однако, подчеркивают авторы, действующее право вето может затормозить обсуждение его отмены.
"Страны должны проголосовать единогласно, чтобы активировать оговорку о пропуске и отказаться от правила единогласия. Другими словами: Венгрия и такие страны, как Греция и Кипр, опасающиеся санкций против судоходной отрасли, всегда могут заблокировать такое изменение правил", — пишет Politico.
Ранее с инициативой реформы Евросоюза, в том числе отмены принципа единогласия, выступал канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, в ЕС существует риск того, что "одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед", он подчеркнул, что такой риск возрастает с каждым новым членом блока.