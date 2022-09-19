https://ria.ru/20220919/vengriya-1818001212.html

Минюст Венгрии сообщил о сохранении шанса на получение средств от ЕС

Минюст Венгрии сообщил о сохранении шанса на получение средств от ЕС - РИА Новости, 19.09.2022

Минюст Венгрии сообщил о сохранении шанса на получение средств от ЕС

Переговоры Венгрии с ЕК завершились успешно, предложенные Будапештом меры устраняют опасения комиссии, поэтому сохраняется шанс на получение средств от ЕС,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T22:14

2022-09-19T22:14

2022-09-19T22:16

в мире

венгрия

будапешт

евросоюз

еврокомиссия

совет ес

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

БУДАПЕШТ, 19 сен - РИА Новости. Переговоры Венгрии с ЕК завершились успешно, предложенные Будапештом меры устраняют опасения комиссии, поэтому сохраняется шанс на получение средств от ЕС, заявила в понедельник министр юстиции страны Юдит Варга."Сложный, но конструктивный процесс переговоров между правительством Венгрии и Еврокомиссией, длившийся несколько месяцев, завершился в воскресенье. Переговоры завершились успешно. Еврокомиссия установила, что предложенные венгерским правительством меры устраняют опасения, которые заставили ЕК инициировать процедуру условности", - написала Варга в соцсетях.По ее словам, "Венгрия еще не потеряла средства ЕС, и, судя по решению комиссии, принятому в воскресенье, эта опасность даже не грозит".Еврокомиссия предложила в воскресенье Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС. Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции. У Совета ЕС теперь есть месяц, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных случаях этот срок может быть продлен максимум на два месяца.Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило Еврокомиссии письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране. Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС.

https://ria.ru/20220919/sanktsii-1817812123.html

https://ria.ru/20220919/aktivy-1817938910.html

венгрия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, будапешт, евросоюз, еврокомиссия, совет ес, экономика