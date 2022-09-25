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"Объясняем.рф" уточнил, как узнать, есть ли бронь от частичной мобилизации
"Объясняем.рф" уточнил, как узнать, есть ли бронь от частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
"Объясняем.рф" уточнил, как узнать, есть ли бронь от частичной мобилизации
Получить информацию о наличии у сотрудника брони, освобождающей его от призыва в рамках частичной мобилизации, можно в военно-учетом столе или в отделе кадров... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:29
2022-09-25T14:29
2022-09-25T21:07
общество
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Получить информацию о наличии у сотрудника брони, освобождающей его от призыва в рамках частичной мобилизации, можно в военно-учетом столе или в отделе кадров предприятия, сообщается в Telegram-канале портала "Объясняем.рф"."Информацию о брони работников можно получить в военно-учетном столе (отделе кадров. — Прим. ред.) предприятия", — говорится в заявлении.Уточняется, что бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком. Если сотрудник решит уволиться или его переведут с забронированной должности, то он потеряет право на отсрочку.Ранее в пятницу Министерство обороны России сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет о специалистах IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Кроме того, накануне президент Владимир Путин подписал указал о предоставлении студентам очной и очно-заочной формы обучения отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации.В России указом главы государства с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
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"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация
Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья.
Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
2022-09-25T14:29
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общество, частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин, сергей шойгу
Общество, Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу
14:29 25.09.2022 (обновлено: 21:07 25.09.2022)
"Объясняем.рф" уточнил, как узнать, есть ли бронь от частичной мобилизации
"Объясняем.рф": информацию о брони работников можно получить в военно-учетном столе
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Получить информацию о наличии у сотрудника брони, освобождающей его от призыва в рамках частичной мобилизации, можно в военно-учетом столе или в отделе кадров предприятия, сообщается
в Telegram-канале портала "Объясняем.рф".
"Информацию о брони работников можно получить в военно-учетном столе (отделе кадров. — Прим. ред.) предприятия", — говорится в заявлении.
Уточняется, что бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком. Если сотрудник решит уволиться или его переведут с забронированной должности, то он потеряет право на отсрочку.
Ранее в пятницу Министерство обороны России сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет о специалистах IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
Кроме того, накануне президент Владимир Путин подписал указал о предоставлении студентам очной и очно-заочной формы обучения отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации.
В России указом главы государства с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.