https://ria.ru/20220925/amerika-1819371410.html

В СФ ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия

В СФ ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия - РИА Новости, 25.09.2022

В СФ ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия

Направленные в адрес России предупреждения США о "катастрофических для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине никакого влияния на... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:16

2022-09-25T19:16

2022-09-25T19:16

в мире

россия

сша

украина

сергей цеков

джейк салливан

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Направленные в адрес России предупреждения США о "катастрофических для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине никакого влияния на решения Москвы оказать не могут, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.США "напрямую в частном порядке" предупредили российское руководство о "катастрофических" для РФ последствиях в случае применения ядерного оружия в конфликте на Украине и пообещали "решительно" ответить на такой шаг, заявил ранее в интервью телеканалу NBC советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Безусловно, никакого влияния такие обращения ни на какие наши решения иметь не будут. Так что пусть они эти свои бумаги сами перечитают и примут к сведению для своей дальнейшей работы", - сказал Цеков.По его словам, Россия может применить ядерное оружие только в ответ на применение ядерного оружия другими странами или в ответ на "очень серьёзную угрозу" для территориальной целостности России."Если применение ядерного оружия Россией и возможно, то только после того, как они сделают нечто такое, что будет этому способствовать", - заявил Цеков.

https://ria.ru/20220925/politika-1818961921.html

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина, сергей цеков, джейк салливан, совет федерации рф