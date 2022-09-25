Рейтинг@Mail.ru
В СФ ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/amerika-1819371410.html
В СФ ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия
В СФ ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия - РИА Новости, 25.09.2022
В СФ ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия
Направленные в адрес России предупреждения США о "катастрофических для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине никакого влияния на... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T19:16
2022-09-25T19:16
в мире
россия
сша
украина
сергей цеков
джейк салливан
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439816_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f66f3242ae0e2128942200cf9a0454e9.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Направленные в адрес России предупреждения США о "катастрофических для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине никакого влияния на решения Москвы оказать не могут, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.США "напрямую в частном порядке" предупредили российское руководство о "катастрофических" для РФ последствиях в случае применения ядерного оружия в конфликте на Украине и пообещали "решительно" ответить на такой шаг, заявил ранее в интервью телеканалу NBC советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Безусловно, никакого влияния такие обращения ни на какие наши решения иметь не будут. Так что пусть они эти свои бумаги сами перечитают и примут к сведению для своей дальнейшей работы", - сказал Цеков.По его словам, Россия может применить ядерное оружие только в ответ на применение ядерного оружия другими странами или в ответ на "очень серьёзную угрозу" для территориальной целостности России."Если применение ядерного оружия Россией и возможно, то только после того, как они сделают нечто такое, что будет этому способствовать", - заявил Цеков.
https://ria.ru/20220925/politika-1818961921.html
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439816_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_6b3bc9ff3ec0c2a8eb2e1cac121fc10d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, сергей цеков, джейк салливан, совет федерации рф
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Цеков, Джейк Салливан, Совет Федерации РФ
19:16 25.09.2022
 
В СФ ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия

Сенатор Цеков: предупреждения США в адрес России не могут повлиять на решения Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Направленные в адрес России предупреждения США о "катастрофических для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине никакого влияния на решения Москвы оказать не могут, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
США "напрямую в частном порядке" предупредили российское руководство о "катастрофических" для РФ последствиях в случае применения ядерного оружия в конфликте на Украине и пообещали "решительно" ответить на такой шаг, заявил ранее в интервью телеканалу NBC советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
08:00
"Чистой воды диктатура". Россия вынесла вердикт США и их союзникам
"Безусловно, никакого влияния такие обращения ни на какие наши решения иметь не будут. Так что пусть они эти свои бумаги сами перечитают и примут к сведению для своей дальнейшей работы", - сказал Цеков.
По его словам, Россия может применить ядерное оружие только в ответ на применение ядерного оружия другими странами или в ответ на "очень серьёзную угрозу" для территориальной целостности России.
"Если применение ядерного оружия Россией и возможно, то только после того, как они сделают нечто такое, что будет этому способствовать", - заявил Цеков.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 08:11Специальная военная операция на Украине
Запад все еще верит в возможность победы над Россией
 
В миреРоссияСШАУкраинаСергей ЦековДжейк СалливанСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала