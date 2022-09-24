https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819158531.html

Первые группы мобилизованных жителей Ульяновска отправились на сборы

Первые группы мобилизованных жителей Ульяновска отправились на сборы - РИА Новости, 24.09.2022

Первые группы мобилизованных жителей Ульяновска отправились на сборы

Первые группы жителей Ульяновска, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились в субботу на военные сборы, сообщила администрация города. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:13

2022-09-24T14:13

2022-09-24T14:13

сергей шойгу

россия

ульяновск

заволжский район

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571803021_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8b5812c0cd53dc7a8524ed5db4bfd532.jpg

САМАРА, 24 сен – РИА Новости. Первые группы жителей Ульяновска, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились в субботу на военные сборы, сообщила администрация города."Двадцать четвертого сентября от старого железнодорожного вокзала "Ульяновск-1" на военные сборы выехала группа резервистов из Ленинского и Железнодорожного районов. Аналогичные отправки военнослужащих резерва прошли сегодня в Засвияжском и Заволжском районах Ульяновска", - говорится в сообщении.Отмечается, что все ульяновцы ранее служили в Вооруженных силах РФ, являются офицерами, сержантами и рядовыми запаса, имеют либо опыт участия в боевых действиях, либо обладают востребованными военно-учетными специальностями.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

россия

ульяновск

заволжский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей шойгу, россия, ульяновск, заволжский район, частичная мобилизация в россии, общество