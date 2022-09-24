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Первые группы мобилизованных жителей Ульяновска отправились на сборы - РИА Новости, 24.09.2022
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Первые группы мобилизованных жителей Ульяновска отправились на сборы
Первые группы мобилизованных жителей Ульяновска отправились на сборы - РИА Новости, 24.09.2022
Первые группы мобилизованных жителей Ульяновска отправились на сборы
Первые группы жителей Ульяновска, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились в субботу на военные сборы, сообщила администрация города. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:13
2022-09-24T14:13
сергей шойгу
россия
ульяновск
заволжский район
частичная мобилизация в россии
общество
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САМАРА, 24 сен – РИА Новости. Первые группы жителей Ульяновска, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились в субботу на военные сборы, сообщила администрация города."Двадцать четвертого сентября от старого железнодорожного вокзала "Ульяновск-1" на военные сборы выехала группа резервистов из Ленинского и Железнодорожного районов. Аналогичные отправки военнослужащих резерва прошли сегодня в Засвияжском и Заволжском районах Ульяновска", - говорится в сообщении.Отмечается, что все ульяновцы ранее служили в Вооруженных силах РФ, являются офицерами, сержантами и рядовыми запаса, имеют либо опыт участия в боевых действиях, либо обладают востребованными военно-учетными специальностями.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
россия
ульяновск
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сергей шойгу, россия, ульяновск, заволжский район, частичная мобилизация в россии, общество
Сергей Шойгу, Россия, Ульяновск, Заволжский район, Частичная мобилизация в России, Общество
14:13 24.09.2022
 
Первые группы мобилизованных жителей Ульяновска отправились на сборы

Администрация Ульяновска сообщила об отправлении на военные сборы мобилизованных жителей

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоенные билеты призывников
Военные билеты призывников - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Военные билеты призывников . Архивное фото
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САМАРА, 24 сен – РИА Новости. Первые группы жителей Ульяновска, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились в субботу на военные сборы, сообщила администрация города.
"Двадцать четвертого сентября от старого железнодорожного вокзала "Ульяновск-1" на военные сборы выехала группа резервистов из Ленинского и Железнодорожного районов. Аналогичные отправки военнослужащих резерва прошли сегодня в Засвияжском и Заволжском районах Ульяновска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все ульяновцы ранее служили в Вооруженных силах РФ, являются офицерами, сержантами и рядовыми запаса, имеют либо опыт участия в боевых действиях, либо обладают востребованными военно-учетными специальностями.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
 
Сергей ШойгуРоссияУльяновскЗаволжский районЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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