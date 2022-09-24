https://ria.ru/20220924/import-1818409175.html

Через третьи руки. Какие товары в Россию завозят по параллельному импорту

Через третьи руки. Какие товары в Россию завозят по параллельному импорту - РИА Новости, 24.09.2022

Через третьи руки. Какие товары в Россию завозят по параллельному импорту

В середине мая параллельному импорту дали зеленый свет. С тех пор в страну ввезли товаров более чем на девять миллиардов долларов. К концу года этот показатель... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T08:00

2022-09-24T08:00

2022-09-24T08:11

экономика

денис мантуров

россия

казахстан

турция

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Ирина Красикова. В середине мая параллельному импорту дали зеленый свет. С тех пор в страну ввезли товаров более чем на девять миллиардов долларов. К концу года этот показатель увеличится вдвое, считает вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. Чем новые правила отличаются от контрабанды и как они отразились на кошельках покупателей — в материале РИА Новости.Другим путемВесной резко сократился импорт в Россию — от автомобилей до компьютерной техники и полупроводников. Свернули бизнес ведущие продавцы компьютеров и ноутбуков. К концу марта поставки смартфонов снизились на 14 процентов.В апреле Forbes ожидал падение импорта по итогам года на 50 процентов, а ЦБ — на 32-36."Разрыв производственных цепочек обычно приводит к резкому сокращению выпуска. Во многом так и произошло в автомобилестроении. Но главной проблемой мог стать дефицит потребительских товаров", — напоминает Петр Заборцев, директор по инновациям "ОС-Центр".Правительство вовремя поддержало отечественную экономику, отмечают аналитики. Теперь можно закупать иностранную продукцию у третьих лиц без разрешения производителя или правообладателя.Другими словами, помимо официального дистрибьютера или продавца, появились альтернативные.Так, например, новый iPhone 14, презентованный буквально на днях, скоро появится в продаже, пообещал Мантуров.Механизм будет действовать до конца 2023-го.Раньше параллельный импорт в России был под запретом — он противоречил Гражданскому кодексу и Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Однако из-за западных ограничений такой механизм стал вынужденной мерой.В результате наладились поставки через Турцию, Казахстан, Армению, страны Ближнего Востока и СНГ. Плюс часть грузов идет по территории Китая.В мае Минпромторг утвердил список одобренных для ввоза товаров из 96 позиций. В их числе игровые приставки (Xbox, Nintendo, PlayStation), продукция таких компаний, как Motorola, Sony, Apple, Siemens, Samsung, Acer.Без разрешения правообладателя в Россию ввозят также автомобили — например, Tesla, Toyota, Volvo, Renault — и запчасти для них. В августе в перечень добавили косметику и парфюмерию от Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani и других. Кроме того, включили реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака.Кроме этого, можно ввозить радиоэлектронику и продукцию химической промышленности.Между тем Минпромторг планирует внести в список алкоголь.Ранее это предлагала Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейших российских ритейлеров. По ее данным, на долю ушедших и приостановивших работу в стране продавцов виски приходилось 66 процентов рынка, рома — 63, коньяка — 82, шампанского — 100.Однако против такого предложения выступил Минфин, который отвечает за госрегулирование алкогольного рынка.На импорт надейся, но сам не плошайАналитики приветствуют параллельный импорт. Особенно брендов тех компаний, которые приостановили или полностью прекратили ввозить товары в Россию. Спрос на их продукцию есть — это, в свою очередь, сдерживает инфляцию. Повышается конкуренция, поскольку такими поставками занимаются сотни фирм.Впрочем, не обошлось без рисков. Один из них — снижение качества, отмечают наблюдатели.О торговле "санкционкой" из-под полы, как в "девяностые", речи не идет. По новым правилам ввозить должны оригинальную брендовую продукцию. Однако стало сложнее проследить путь товара от производителя до конечного покупателя.Одно дело, если быстро протрутся кроссовки или порвется одежда. Другое — если некачественными окажутся лекарства или косметика.К тому же раньше помимо контролирующих органов контрафакт пресекали сами представители брендов.С такой же проблемой сталкиваются и маркетплейсы, где реализовывают львиную долю продукции, ввезенной по новой схеме. "Крупные торговые сети не застрахованы от работы с недобросовестными поставщиками, которые могут добавить долю контрафакта в брендовую товарную партию", — предупреждает генеральный директор логистической компании ООО "РФК Групп" Максим Чепов.Подорожание — еще один минус параллельного импорта. "Цены растут на фоне увеличившихся транспортных и транзакционных издержек. Стоимость многих товаров взлетела в феврале-марте и пока не откатилась на предыдущие значения", — говорит Петр Заборцев.Например, цены на запчасти для популярных автомобилей подскочили сразу на 45-65 процентов. Дело в том, что их везут через нескольких посредников небольшими партиями, поэтому временами возникает дефицит. Каналы сбыта не до конца проработаны, однако по сравнению с маем-июнем на автомобильном рынке предложений стало больше.Продление параллельного импорта будет зависеть от поставок иностранных правообладателей и возможностей отечественных предприятий заместить эти товары. Западные компании "заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем", заявил Денис Мантуров.По его словам, власти предлагают им различные варианты. Например, продать активы местному менеджменту, партнеру-франчайзи или российским предпринимателям.Некоторые компании, громко хлопнувшие дверью, могут вернуться на отечественный рынок, не исключают аналитики. Причем уже в 2023-м. "Высокий спрос среди россиян и убытки от прямых продаж поспособствуют появлению брендов на полках магазинов", — считает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.Однако уповать на возвращение иностранцев и параллельный импорт не стоит. Запад может ограничить поставки в нынешние страны-транзитеры — ввести вторичные санкции за торговлю с Россией.Необходимо ускоренное развитие собственного производства, подчеркивает Петр Заборцев. Особенно — оборудования, электроники, продукции химической промышленности.Например, Минпромторг готов поддержать спрос на отечественные автомобили — ведомство прибегнет к льготному автокредитованию и лизингу. В 2022-м на эти госпрограммы выделили почти 21 миллиард рублей, уже запланирована реализация более 75 тысяч машин. В следующем году направят почти десять миллиардов, в 2024-м — 17, а в 2025-м — еще 19.

https://ria.ru/20220628/tseny-1798701459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, денис мантуров, россия, казахстан, турция