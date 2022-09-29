Что такое инфляция: причины, последствия и способы защиты доходов
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГрафик цен
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Инфляция — это рост цен на товары и услуги, сопровождающийся обесцениванием денег и снижением покупательской способности. Уровень инфляции в России в 2022 году, виды, условия и причины ее повышения, способы борьбы и советы экспертов по защите доходов — в материале РИА Новости.
Инфляция
Потребители обычно ассоциируют инфляцию с резким ростом цен в магазинах. Однако с точки зрения макроэкономики это явление присутствует всегда и роль его значительна. "Инфляцией называют обесценивание денег. То есть рост общего уровня потребительских цен на товары и услуги, из-за чего на одну и ту же сумму вследствие повышения стоимости можно будет купить уже меньше товаров и услуг, чем ранее", – поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
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Виды
Инфляцию можно разделить на несколько видов по управляемости и темпам роста.
По управляемости
- —Открытая характерна для рыночной экономики. "Проявляется фактическим ростом цен на товары и услуги и не вносит дисбаланса в рыночные механизмы, так как увеличение стоимости на одних рынках нивелируется за счет снижения на других", – поясняет Степан Сумин, финансовый аналитик, управляющий активами Cresco Finance.
- —Скрытая или подавленная проявляется в искусственно созданном товарном дефиците при жестком контроле цен со стороны государства. Ведет к обесцениванию денег за счет увеличения их количества в экономике или роста производственных издержек. Цены и доходы населения при этом остаются на прежнем уровне. Характерными примерами являются страны с командно-плановой экономикой, например, Венесуэла.
- —Таргетируемая– это контроль над уровнем цен органами власти или Центральным банком. Обычно цели по инфляции достигаются за счет изменения ключевой ставки рефинансирования ЦБ. При ее росте инфляция снижается, при падении – растет. "Яркий и актуальный пример – инфляция в экономике США, где сегодня ФРС (Федеральная резервная система) последовательно повышает ключевую ставку", – говорит Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк" (Санкт-Петербург).
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По темпам роста
- —Низкая инфляция не превышает роста цен на 6% в годовом выражении.
- —Умеренная– рост цен за год в диапазоне от 6% до 10%. В России плановый показатель установлен на уровне 4% в год.
- —Высокая (галопирующая) подразумевает рост цен от 10 до 100% и выше в год. “Может составлять 300% и более. Один из самых неблагополучных видов инфляции, когда показатели меняются стихийно, и планирование для населения и бизнеса становится невозможным. Характерна для развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Страны Латинской Америки, Африки, так называемые "банановые республики"”, – поясняет Анатолий Вожов.
- —Гиперинфляция проявляется в бесконечном наполнении рынка денежной массой в целях компенсации дефицита бюджета. Может наступить при увеличении потребительских цен на сотни и даже тысячи процентов за год. Самый болезненный вариант инфляции. Характерный пример – Венесуэла, лишившаяся доходной статьи бюджета в виде экспортной выручки от продажи нефти.
- —Дефляция — процесс, противоположный инфляции, когда цены на товары и услуги устойчиво снижаются за значительный промежуток времени. "В целом дефляцию нельзя назвать положительным признаком состояния экономики, обычно спираль дефляции приводит к серьезному экономическому спаду. На первом этапе происходит снижение цен из-за высокой конкуренции и фактического перепроизводства, при этом производители недополучают прибыль и вынуждены уменьшать объемы выпускаемой продукции. Это приводит к сокращению рабочих мест, безработице и, как следствие, к снижению покупательской способности населения. Периоды дефляции характерны для стран с развитой рыночной экономикой", – комментирует Анатолий Вожов. Период дефляции наблюдался в экономике Японии с середины 90-х годов XX века. Существует термин "японская болезнь", когда меры, предпринимаемые правительством для выхода из дефляции, не приносят существенных изменений.
Эксперт отдельно отмечает такой феномен как бифляция – одновременное присутствие инфляции и дефляции в различных секторах экономики.
- —Дезинфляция – это способ борьбы с инфляцией, который подразумевает изъятие из обращения некоторого объема денежной массы. Это положительный признак эффективности действий монетарных властей государства, период перехода к оптимальному уровню инфляции, выгодному для развития экономики.
Особенности
По словам Степана Сумина, инфляция включает в себя определенные важные особенности и черты:
- —сокращение реальных доходов населения;
- —повышение общего уровня цен на товары и услуги;
- —обесценивание денег: то есть деньги становятся дешевле;
- —пересмотр денежно-кредитной политики;
- —подъем ключевой ставки ЦБ для ее сдерживания.
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Условия
Среди условий повышения инфляции можно назвать рост доходов населения, не подкрепленный соответствующим увеличением производства товаров. Обычно это ведет к увеличению спроса при прежнем уровне предложения на рынке, поэтому происходит рост цен. При сокращении предложения товаров или услуг на рынке при прежнем уровне спроса также наступает инфляция.
Степан Сумин отмечает, что повышение инфляции происходит на фоне увеличения спроса на товары или услуги. Часто можно столкнуться при покупке гаджетов знаменитых корпораций: сокращение предложения, дефицит того или иного товара приводят к росту цены. В таких условиях национальная валюта держится плохо, но это если страна - импортер. "Центральные банки очень внимательно следят за потребительскими ожиданиями по инфляции, и если они высокие, то можно увидеть повышенную покупательскую активность", – говорит эксперт.
Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками
"Также можно назвать увеличение денежной массы в обороте, которое обычно происходит при снижении ключевой ставки рефинансирования за счет более дешевого кредитования и программах количественного смягчения (QE), при которых печатается дополнительный объем денежной массы и внедряется в экономику. Для снижения темпов инфляции обычно применяют ужесточение денежно-кредитной политики (повышают ключевую ставку). А также изымают из обращения излишки денежной массы (QT - обратный процесс QE)", – объясняет Владимир Чернов.
Причины
Внешние причины инфляции:
- —падение курса национальной валюты;
- —рост цен на импортные товары;
- —производственный и продовольственный кризисы.
"Также к внешним причинам инфляции можно отнести рост мировых цен на энергоресурсы, которые отражаются в стоимости логистики как на внешнем, так и на внутреннем рынке", – отмечает Владимир Чернов.
Внутренние причины:
- —увеличение расходов государства на социальные и национальные цели;
- —перекос инвестиционных вложений в отдельную отрасль (например, нефтегазовая отрасль в РФ);
- —увеличение расходов на ВПК (военно-промышленный комплекс);
- —дефицит бюджета;
- —потребительский сектор под давлением, в отличие от тяжелой промышленности.
Также, по словам Степана Сумина, внутренние причины связаны напрямую с денежно-кредитной политикой, проводимой ЦБ.
Составляющие
По словам Степана Сумина, в инфляции существует две составляющие – это инфляция спроса и издержек. Инфляция спроса характеризуется повышением реальных доходов населения. При росте издержек растет цена на материалы.
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"Основными триггерами инфляции являются действия банков, наличие доступных кредитов и экономическая политика отдельного государства. При неумелом подходе отдельная экономика может получить слишком много дешёвых кредитных денег и на эти деньги мощно запускают развитие экономики. Это наблюдалось в 2020-м и 2021-м годах. Слишком быстрое и бурное развитие приводит к потере контроля над спросом и предложением. Ведь очевидно, что не всегда требуется такое количество построенных квартир, как предлагает рынок. И не всегда можно продать тот объем продукции, который произвели фабрики. Так рождается инфляция, и порой она выходит из-под контроля", – комментирует Антон Яковлев, финансист, инвестор, основатель аналитической компании Feel Momentum Group.
Как рассчитывается инфляция
Расчет инфляции – это отношение новых цен к прежним. На практике центральные банки используют простую систему расчёта – это стоимость потребительской корзины. В России Росстат ежемесячно высчитывает инфляцию на основании стоимости потребительской корзины, которая включает порядка 500 товаров и услуг. Можно и самостоятельно посчитать, как меняется цена: сравнить ее в начале текущего месяца и в начале следующего месяца.
Последствия инфляции
Анатолий Вожов отмечает, что инфляция не всегда оказывает негативное влияние на доходы населения. "Если процентная ставка по вкладам или доходность от применения прочих инструментов инвестирования выше уровня инфляции, снижения уровня жизни не произойдет. Если ставки не компенсируют рост цен на товары и услуги, категории населения с низким уровнем дохода почувствуют последствия раньше и значительнее, чем те, кто относится к высокодоходным группам. По статистике, разница в росте цен на продуктовую корзину первой и второй категории составляет порядка девяти пунктов", – поясняет эксперт.
"Последствия инфляции для всех разные и зависят от материального благосостояния граждан и кредитной загрузки предприятий, но при этом все сталкиваются со снижением реальных доходов и сбережений. Экономический рост тормозится, а долгосрочные инвестиции становятся невыгодными", – говорит Степан Сумин.
Способы борьбы с инфляцией
На практике борьба с инфляцией происходит за счёт изменения механизмов влияния на экономику. "Денежно-кредитная политика становится более лояльной и мягкой, а денежная реформа помогает преобразовывать систему. Государство начинает сокращать расходы и увеличивает налоги для минимизации дефицита. Мы с вами это наблюдаем на примере нефтегазовых компаний, у которых будет повышенный НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) за 2022 и 2023 годы", – отмечает Степан Сумин.
Эксперты рассказали о способах борьбы с инфляцией:
Таргетирование
Таргетирование инфляции достигается с помощью регулирования ключевой ставки рефинансирования. При ее росте банковские вклады становятся выгоднее, а потребительское кредитование дороже, благодаря чему денежная масса снижается. При снижении ставки происходит обратный процесс.
"Инфляционное таргетирование мы наблюдаем сегодня как в крупнейшей мировой экономике США, так и в странах еврозоны. В России этот процесс контролируется ЦБ. Якорь, или запланированная цель показателей инфляции, заявлен на уровне 4%", – поясняет Анатолий Вожов.
Денежные купюры США
Контроль денежной массы
По словам Владимира Чернова, контроль денежной массы осуществляет ЦБ путем изменения ключевой ставки, программ QE или QT, а также за счет резервирования. Увеличение нормы резервирования активов коммерческих банков, которые должны храниться на счетах в ЦБ, ведет к снижению их массы у коммерческих банков для кредитования.
Инфляции в России
Средний прогнозируемый уровень инфляции в России по итогам 2022 года, по мнению Степана Сумина, составит 12-13%. На данный момент она находится на уровне 13,9-14,1%.
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Чем опасна высокая инфляция
"Инфляция напрямую связана с ценами на биржевые товары, такие как нефть, газ, пшеница, какао, хлопок и другие. Когда инвесторы ожидают рост инфляции, то они устремляют свой взгляд на них и начинают покупать биржевые товары. Это отлично видно на примерах первого полугодия 2022 года. В условиях ожидания роста инфляции выросли цены на нефть, энергоресурсы, продукты питания и металлы. Во второй половине 2022 года ожидается сокращение скорости инфляции, отсюда снижение спроса на биржевые товары и последовательное снижение цены на них", – говорит Антон Яковлев. В 2023 году эксперт прогнозирует инфляцию на уровне 5–6%. Следовательно, будут высокие цены на биржевые товары и энергоресурсы.
Высокая инфляция опасна для будущего экономики страны, она создает нестабильность на рынках, так как люди и компании не могут прогнозировать будущие расходы. Но самое главное, она приводит к большим проблемам для малообеспеченного населения. При этом увеличиваются издержки производств, из-за чего компаниям приходится работать с меньшей рентабельностью или поднимать цены на выпускаемую продукцию, еще сильнее разгоняя инфляцию.
Как защитить свои доходы от инфляции
"Для того чтобы сбережения не обесценились, необходимо получать доход не меньше уровня инфляции. В текущих условиях это не представляется возможным: рынки падают повсеместно. Поэтому задача центральных банков снизить уровень инфляции, приведя его к 2%. При этих условиях крупные пенсионные фонды и крупнейшие финансовые учреждения смогут зарабатывать на относительно безопасных активах для своих клиентов. Если высокая инфляция продержится несколько лет, то огромная сумма пенсионных сбережений и накоплений пассивных инвесторов сгорит. Тем самым увеличится нагрузка на социальный сектор в будущем. Именно поэтому государство столько внимания уделяет борьбе с инфляцией", – говорит Антон Яковлев.
Степан Сумин предлагает несколько вариантов для защиты от инфляции:
- —покупка золотых слитков;
- —открытие ОМС (обезличенный металлический счёт);
- —покупка облигаций с индексируемым номиналом.
"Либо можно открыть ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и купить облигации. При открытии ИИС минус в том, что нельзя снимать деньги в течение трех лет, но при этом можно каждый год получать налоговый вычет 13%. Плюс около 7-8% от покупки ОФЗ (облигации федерального займа) с фиксированным купоном", – говорит специалист.
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"Чтобы защитить свои доходы от инфляции их необходимо инвестировать под более высокие проценты, чем годовой рост цен. На текущий момент в России по итогам года ожидается инфляция в 12–13%, но банковские вклады сейчас предлагают меньшую доходность (в среднем около 7% годовых)", – комментирует Владимир Чернов.
По мнению эксперта, двузначную доходность можно поискать на фондовом рынке в виде дивидендов, но в текущем году на российском рынке многие компании отказываются от их выплат. Да и риски на фондовых площадках сейчас слишком велики из-за усиления геополитических рисков, можно потерять на падении акций еще больше. Ранее очень популярным средством защиты от инфляции были покупки иностранной валюты, которая могла за год подорожать сильнее, чем вырастут потребительские цены. В текущем году данный способ также несёт в себе слишком высокие риски из-за увеличения комиссий по конвертации, а также на фоне крепкого курса рубля. Он может оставаться таким пока не вырастут объемы параллельного импорта.
Монеты номиналом один рубль
Владимир Чернов отмечает, что рынок облигаций тоже очень редко может предложить доходность выше, чем инфляционные ожидания населения. В текущем году правительство отменило НДС и НДФЛ на покупки физического инвестиционного золота, чтобы население могло сохранить свои сбережения, однако мировые цены на драгоценный металл пока еще снижаются, поэтому данный способ в текущем году тоже оказался не очень-то действенным.
"Получается, что универсального способа защиты от инфляции нет. Наиболее выгодные вложения будут носить в себе очень высокие риски потери средств. А безрисковые (банковские вклады, ОФЗ) не перекроют уровень роста потребительских цен", – заключил эксперт.