https://ria.ru/20241226/inflyatsiya-1820405991.html

Что такое инфляция: причины, последствия и способы защиты доходов

Инфляция: что это такое, причины, виды, условия понижения и повышения

Что такое инфляция: причины, последствия и способы защиты доходов

В экономической теории понятие инфляция (от латинского inflation – вздутие) означает устойчивое повышение цен на товары и услуги. Что это такое простыми... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:50:00+03:00

2024-12-26T15:50:00+03:00

2024-12-26T15:50:00+03:00

россия

экономика

инфляция

федеральная резервная система сша

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В экономической теории понятие инфляция (от латинского inflation – вздутие) означает устойчивое повышение цен на товары и услуги. Что это такое простыми словами, уровень инфляции в России в 2024 году, виды и составляющие, условия и причины ее повышения, а также последствия, способы борьбы и советы экспертов по защите доходов, – в материале РИА Новости.ИнфляцияПотребители обычно ассоциируют инфляцию с резким ростом цен в магазинах. Однако с точки зрения макроэкономики это явление присутствует всегда и роль его значительна. "Инфляцией называют обесценивание денег. То есть рост общего уровня потребительских цен на товары и услуги, из-за чего на одну и ту же сумму вследствие повышения стоимости можно будет купить уже меньше товаров и услуг, чем ранее", – поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.ВидыИнфляцию можно разделить на несколько видов по управляемости и темпам роста.По управляемостиПо темпам ростаЭксперт отдельно отмечает такой феномен как бифляция – одновременное присутствие инфляции и дефляции в различных секторах экономики.ОсобенностиПо словам Степана Сумина, инфляция включает в себя определенные важные особенности и черты:Условия инфляцииСреди условий повышения инфляции можно назвать рост доходов населения, не подкрепленный соответствующим увеличением производства товаров. Обычно это ведет к увеличению спроса при прежнем уровне предложения на рынке, поэтому происходит рост цен. При сокращении предложения товаров или услуг на рынке при прежнем уровне спроса также наступает инфляция."Также можно назвать увеличение денежной массы в обороте, которое обычно происходит при снижении ключевой ставки рефинансирования за счет более дешевого кредитования и программах количественного смягчения (QE), при которых печатается дополнительный объем денежной массы и внедряется в экономику. Для снижения темпов инфляции обычно применяют ужесточение денежно-кредитной политики (повышают ключевую ставку). А также изымают из обращения излишки денежной массы (QT - обратный процесс QE)", – объясняет Владимир Чернов.Причины инфляции“Основные факторы, влияющие на инфляцию, включают колебания на мировых рынках энергоносителей, геополитические напряжения и санкции, а также внутренние структурные вызовы экономики”, – говорит Вадим Петров, юрист-международник, мастер государственного управления (MPA).Внешние причины инфляции:"Также к внешним причинам инфляции можно отнести рост мировых цен на энергоресурсы, которые отражаются в стоимости логистики, как на внешнем, так и на внутреннем рынке", – отмечает Владимир Чернов.Внутренние причины:Также, по словам Степана Сумина, внутренние причины связаны напрямую с денежно-кредитной политикой, проводимой ЦБ.“Ключевая ставка – немаловажный, но не единственный фактор, который влияет на динамику инфляции. Текущую покупательскую активность россиян и цены “толкают” вверх нестабильность курса нацвалюты, дисбаланс экспорта и импорта. Даже массовые социальные выплаты и повышение зарплат в ряде секторов экономики влияют на инфляцию, так как позволяют людям больше покупать, тем самым повышая спрос и разгоняя рост цен”, – говорит Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса Выберу.ру.Влияние инфляции на различные сектора экономикиИнфляция напрямую влияет на ценообразование производителей товаров и услуг. Ирина Андриевская отмечает, что если она ускоряется, то растут издержки на производство – сырьё, материалы, комплектующие, зарплаты сотрудников и т.д. В результате увеличивается себестоимость продукта, за который в итоге платит потребитель. “Из-за роста издержек производители могут сокращать выпуск товаров. Но тогда на рынке падает предложение. Наступает перекос, так как спрос потребителей не удовлетворён, что также повышает цены. По оценкам ЦБ, как раз такой тренд складывается на отечественном рынке сейчас. С начала года Банк России характеризует дополнительное проинфляционное давление из-за недостаточного предложения”, – поясняет эксперт.Дмитрий Семёнов, председатель совета директоров компании “Трансинвест”, поясняет, что инфляция оказывает прямое и быстрое влияние на следующие направления:В данном случае, указанные отрасли напрямую зависят от импортных поставок оборудования, которые в свою очередь становятся в разы дороже, что приводит к некоторому спаду в этих областях. В среднем спад произошел на 5-10% в этих промышленных областях. Сильнее всего пострадал сектор АПК – помимо импортного оборудования, остро ощущается нехватка рабочей силы.Последствия инфляции"Последствия инфляции для всех разные и зависят от материального благосостояния граждан и кредитной загрузки предприятий, но при этом все сталкиваются со снижением реальных доходов и сбережений. Экономический рост тормозится, а долгосрочные инвестиции становятся невыгодными", – говорит Степан Сумин.Анатолий Вожов отмечает, что инфляция не всегда оказывает негативное влияние на доходы населения. "Если процентная ставка по вкладам или доходность от применения прочих инструментов инвестирования выше уровня инфляции, снижения уровня жизни не произойдет. Если ставки не компенсируют рост цен на товары и услуги, категории населения с низким уровнем дохода почувствуют последствия раньше и значительнее, чем те, кто относится к высокодоходным группам. По статистике, разница в росте цен на продуктовую корзину первой и второй категории составляет порядка девяти пунктов", – поясняет эксперт.Составляющие инфляцииПо словам Степана Сумина, в инфляции существует две составляющие – это инфляция спроса и издержек. Инфляция спроса характеризуется повышением реальных доходов населения. При росте издержек растет цена на материалы."Основными триггерами инфляции являются действия банков, наличие доступных кредитов и экономическая политика государства. При неумелом подходе отдельная экономика может получить слишком много дешёвых кредитных денег. Быстрое и бурное развитие приводит к потере контроля над спросом и предложением. Ведь очевидно, что не всегда требуется такое количество построенных квартир, как предлагает рынок. И не всегда можно продать тот объем продукции, который произвели фабрики. Так рождается инфляция, и порой она выходит из-под контроля", – комментирует Антон Яковлев, финансист, инвестор, основатель аналитической компании Feel Momentum Group.Как рассчитывается инфляцияРасчет инфляции – это отношение новых цен к прежним. На практике центральные банки используют простую систему расчёта – это стоимость потребительской корзины. В России Росстат ежемесячно высчитывает инфляцию на основании стоимости потребительской корзины, которая включает порядка 500 товаров и услуг. Можно и самостоятельно посчитать, как меняется цена: сравнить ее в начале текущего месяца и в начале следующего.Ирина Андриевская уточняет, что Росстат фиксирует еженедельную, ежемесячную, квартальную и годовую инфляцию в стране. Помимо официальной инфляции, которую считают монетарные власти страны, ЦБ регулярно оценивает два других показателя – инфляционные ожидания населения и наблюдаемую инфляцию. В мае они выросли до 11,4% с 11% в апреле. То есть граждане страны считают, что в горизонте следующих двенадцати месяцев товары и услуги не подешевеют благодаря возврату инфляции к цели ЦБ (4%), а подорожают. Почти вдвое выше, по оценкам населения, была майская наблюдаемая инфляция. Люди оценивают рост цен на уровне 14%, правда, апрельское значение было выше – 14,4%.Способы борьбы с инфляциейНа практике борьба с инфляцией происходит за счёт изменения механизмов влияния на экономику.По мнению Дмитрия Семенова, реальное решение борьбы с инфляцией заключается в регулировке цен и увеличении учетной ставки. Регулирование цен позволит выровнять предложение и спрос на рынке, что приведет к реальному соответствию возможностей потребителей и не затронет интересы производителей. С одной стороны, дешевые деньги и умеренная инфляция стимулируют развитие производств и экономики. Но слишком много денег экономика обработать не может, это приводит к ее перегреву.“Стоит отметить, что ограничение импорта и увеличение экспорта уменьшит инфляцию. Данные факторы временные и будут динамично снижать инфляцию”, – говорит специалист.ТаргетированиеТаргетирование инфляции достигается с помощью регулирования ключевой ставки рефинансирования. При ее росте банковские вклады становятся выгоднее, а потребительское кредитование дороже, благодаря чему денежная масса снижается. При снижении ставки происходит обратный процесс.Контроль денежной массыПо словам Владимира Чернова, контроль денежной массы осуществляет ЦБ путем изменения ключевой ставки, программ QE или QT, а также за счет резервирования. Увеличение нормы резервирования активов коммерческих банков, которые должны храниться на счетах в ЦБ, ведет к снижению их массы у коммерческих банков для кредитования.“Сейчас ЦБ не только проводит жесткую денежно-кредитную политику, удерживая высокой ключевой ставкой, но и дополнительно принимает меры по “охлаждению” кредитного рынка, – отмечает Ирина Андриевская. – Повышаются макропруденциальные лимиты для закредитованных клиентов. То есть банки чаще отклоняют заявки людей с долгами. Сохраняется мораторий на неприменение полной стоимости кредита (ПСК), что взвинчивает “потолок” кредитных ставок и должно останавливать заемщиков”.Инфляция в РоссииСогласно прогнозу макроэкономического развития Центрального банка РФ, в России в 2024 году инфляция ожидается на уровне 5,5%. Этот показатель выше целевого уровня инфляции, установленного ЦБР на уровне 4%.УровеньПо словам Ирины Андриевской, за последние десять лет минимальный уровень годовой инфляции в 2,2% в стране наблюдался в январе 2018. Последний спад был в апреле 2023 – 2,31%, а в следующие тринадцать месяцев инфляция стремительно ускорялась, что заставило Банк России принимать жесткие меры регулирования и повышать ключевую ставку до текущих 16%.На уменьшение инфляции в 2024 году, по мнению Дмитрия Семенова, сыграют экспортные поставки, снижение девальвации рубля, продление указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. “ЦБ РФ разъяснил о готовности удержания ключевой ставки на высоком уровне и ее поднятия на 1-2%,чтобы достигнуть целевого уровня инфляции. На мой взгляд, в 2024 году инфляция снизится до 5,5-6 процентов”, – говорит эксперт.Чем опасна высокая инфляцияВысокая инфляция опасна для будущего экономики страны, она создает нестабильность на рынках, так как люди и компании не могут прогнозировать расходы.“Главная угроза высокой и динамично растущей инфляции – это вероятность обесценивания доходов и накоплений (как населения, так и предприятий). Кроме того высокая растущая инфляция девальвирует социально-экономические меры правительства. Ведь реальная ценность выделяемых финансовых ресурсов на поддержку населения, предприятий, регионов, в условиях растущей инфляции также снижается. Кроме того, высокая растущая инфляция содержит в себе маховик самовоспроизводства, и есть риск выхода ее из под контроля монетарных и финансовых властей”, – комментирует Константин Андрианов, доцент кафедры ИЭ ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка РФ, академик РАЕН.Вадим Петров уточняет, что при росте цен на товары и услуги реальные доходы населения уменьшаются. Так в 2023 году реальные доходы населения снизились на 3.2%. Инфляция увеличивает неопределенность, что может привести к оттоку капитала и снижению инвестиций.Как защитить свои доходы от инфляцииЭксперты ПАО “Норвик Банк” отмечают, что лучший способ защитить доходы – инвестировать заработанное в активы, которые дают доход выше инфляции.“Традиционно в России выбирают банковские вклады, как самый консервативный и “ленивый” вариант инвестирования, дающий легко просчитываемый доход, плюс гарантии от государства. Это решает задачу сохранения и позволяет получить некоторый доход от вложений. Второй по популярности вариант – покупка инвестиционной недвижимости. Рынок недвижимости в долгой перспективе компенсирует потери на инфляцию, и заложенная “в бетон” покупательная способность сохраняется. Вариант более трудозатратный и требующий знания рынка, но потенциальная доходность от таких инвестиций выше, особенно если удачно спланировать покупку и продажу”, – говорят специалисты ПАО “Норвик Банк”. Постепенно набирают популярность и другие инвестиционные инструменты: облигации и акции, паи в фондах и т.д. Потенциальная доходность выше вкладов, но пропорционально доходности растут и риски не заработать ничего и даже уйти в минус. Вложения в подобные инструменты требуют уже более высокой квалификации и пристального внимания к рынку, что занимает время и силы инвестора.Преимущества и недостатки инвестирования в условиях инфляцииИрина Андриевская отмечает, что высокая инфляция – традиционно время для вкладчиков. Сейчас люди могут заработать практически без риска на рублёвых вкладах по рекордно высоким за последние два года ставкам – до 18% годовых. Так как сохраняется вероятность дальнейшего роста ключевой ставки, банки в июне продолжали повышать проценты даже по коротким по срокам вкладам (до 3 месяцев). “Учитывая то, что ожидаемая населением инфляция в горизонте ближайшего года 11, 4%, сделав вклад, клиенты банка смогут не только опередить прогнозный показатель, но и заработать сверху до 7%-7, 5%. Еще год назад ставки не были двузначными. Текущая благоприятная для вкладчиков конъюнктура не так часто складывается на рынке. Поэтому сейчас оставляют деньги на рублёвых вкладах даже инвесторы-профессионалы фондового рынка. Тем более, средства банковских вкладчиков сейчас застрахованы государством, в отличие от биржевых вложений. А банки по закону выплатят положенное, как бы не изменилась рыночная ситуация”, – говорит Ирина Андриевская.По мнению экспертов ПАО “Норвик Банк”, вложения в условиях высокой инфляции предъявляет высокие требования к инвесторам и обуславливают особые правила игры. Главное – диверсификация портфеля и распределение рисков, чтобы сохранить доходность. Во время инфляции традиционно растут консервативные инвестиции и интерес к защитным активам: сырьевые акции (нефть, газ, металлы), золото.К преимуществам инвестирования в период инфляции можно отнести:Но при этом не стоит забывать и о недостатках:Современные подходы к контролю инфляцииВ России оценка и регулирование инфляции в фокусе пристального внимания правительства. Ирина Андриевская отмечает, что сразу три госведомства следят за её динамикой: Банк России, Минэкономразвития и Росстат (Федеральная служба государственной статистики). И как заметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024, цель по инфляции в 4% к 2025 году – это главный показатель kpi (kpi – ключевые показатели эффективности) работы регулятора.По словам Вадима Петрова, инфляция остается одной из ключевых вызовов современной экономики текущего года. Эффективный контроль за уровнем инфляции требует комплексного подхода, включающего как монетарные, так и фискальные меры. Инвесторам и гражданам важно учитывать риски, связанные с высокой инфляцией, и предпринимать шаги для защиты своих доходов и активов.Советы экспертовСегодня центральные банки устанавливают конкретные цели по уровню инфляции и используют монетарные инструменты для их достижения. По мнению Вадима Петрова, прозрачная и предсказуемая политика центрального банка помогает снизить инфляционные ожидания. Так ЦБР регулярно публикует прогнозы и отчеты о состоянии экономики. Улучшение делового климата и снижение административных барьеров могут способствовать устойчивому экономическому росту и снижению инфляционного давления.Для того, чтобы сберечь свои деньги в условиях высокой растущей инфляции, Константин Андрианов рекомендует два способа:“Сейчас на фоне длительного сохранения высокой ключевой ставки ЦБ, доходность по депозитам увеличилась до 15%-16% годовых. На дальнейший рост ставок рассчитывать не следует, поэтому лучше открыть вклад сейчас. Но предпочтительнее открыть накопительный счет. В настоящее время по данным продуктам также выгодные проценты. Да на накопительном счете проценты немного ниже, но зато с него деньги можно снять в любое время и без потери процентов”, – советует эксперт.

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Артем Смирнов

россия, экономика, инфляция, федеральная резервная система сша, центральный банк рф (цб рф)