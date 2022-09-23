https://ria.ru/20220923/yavka-1819051953.html

Явка на референдуме в Херсонской области составила 15,31 процента

Явка на референдуме в Херсонской области составила 15,31 процента - РИА Новости, 23.09.2022

Явка на референдуме в Херсонской области составила 15,31 процента

По итогам первого дня голосования на референдуме в Херсонской области явка составила 15,31 процента от общего списка избирателей, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:23

2022-09-23T19:23

2022-09-23T20:10

херсонская область

референдум в донбассе

россия

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референдумы на освобожденных территориях

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в мире

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. По итогам первого дня голосования на референдуме в Херсонской области явка составила 15,31 процента от общего списка избирателей, заявила РИА Новости глава избирательной комиссии региона Марина Захарова."По завершению первого дня голосования на референдуме о вхождении Херсонской области в состав России явка составила 15,31 процента от общего списочного состава избирателей", — сообщила она.По словам Захаровой, явных нарушений на участках для голосования не выявили, "были единичные провокационные случаи, в основном неадекватные личности в состоянии алкогольного опьянения".Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819030265.html

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херсонская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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