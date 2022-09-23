https://ria.ru/20220923/valeriya-1818904219.html
Валерия отменила сольные концерты
Валерия отменила сольные концерты - РИА Новости, 23.09.2022
Валерия отменила сольные концерты
Валерия решила отменить ближайшие сольные выступления. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:06
2022-09-23T13:06
2022-09-23T13:06
шоубиз
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Валерия решила отменить ближайшие сольные выступления. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Тем не менее певица надеется, что ее юбилейный концерт, запланированный на 21 апреля, состоится. "Я очень надеюсь, что весна 2023 года принесет нам радость, мир и покой, и юбилейный концерт, намеченный на 21апреля в Крокусе, состоится", – подытожила певица. 24 и 25 сентября в Сочи пройдет Фестиваль №1. Там выступят "Звери", Гарик Сукачев, "Чайф".
https://ria.ru/20220920/muzyka-1818125455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, валерия (алла перфилова), звезды
Шоубиз, Знаменитости, Валерия (Алла Перфилова), звезды
Валерия отменила сольные концерты
Валерия отменила сольные концерты и пообещала продолжить петь
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Валерия решила отменить ближайшие сольные выступления. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
"Да, конечно, каждый должен заниматься своим делом, я, безусловно, буду продолжать петь, но сольные концерты хочу отложить", — написала звезда эстрады.
Тем не менее певица надеется, что ее юбилейный концерт, запланированный на 21 апреля, состоится.
"Я очень надеюсь, что весна 2023 года принесет нам радость, мир и покой, и юбилейный концерт, намеченный на 21апреля в Крокусе, состоится", – подытожила певица.
24 и 25 сентября в Сочи пройдет
Фестиваль №1. Там выступят "Звери", Гарик Сукачев, "Чайф".