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Валерия отменила сольные концерты - РИА Новости, 23.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220923/valeriya-1818904219.html
Валерия отменила сольные концерты
Валерия отменила сольные концерты - РИА Новости, 23.09.2022
Валерия отменила сольные концерты
Валерия решила отменить ближайшие сольные выступления. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:06
2022-09-23T13:06
шоубиз
знаменитости
валерия (алла перфилова)
звезды
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Валерия решила отменить ближайшие сольные выступления. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Тем не менее певица надеется, что ее юбилейный концерт, запланированный на 21 апреля, состоится. "Я очень надеюсь, что весна 2023 года принесет нам радость, мир и покой, и юбилейный концерт, намеченный на 21апреля в Крокусе, состоится", – подытожила певица. 24 и 25 сентября в Сочи пройдет Фестиваль №1. Там выступят "Звери", Гарик Сукачев, "Чайф".
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знаменитости, валерия (алла перфилова), звезды
Шоубиз, Знаменитости, Валерия (Алла Перфилова), звезды
13:06 23.09.2022
 
Валерия отменила сольные концерты

Валерия отменила сольные концерты и пообещала продолжить петь

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПевица Валерия на съемках новогодней программы
Певица Валерия на съемках новогодней программы - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Валерия решила отменить ближайшие сольные выступления. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
"Да, конечно, каждый должен заниматься своим делом, я, безусловно, буду продолжать петь, но сольные концерты хочу отложить", — написала звезда эстрады.
Тем не менее певица надеется, что ее юбилейный концерт, запланированный на 21 апреля, состоится.
"Я очень надеюсь, что весна 2023 года принесет нам радость, мир и покой, и юбилейный концерт, намеченный на 21апреля в Крокусе, состоится", – подытожила певица.
24 и 25 сентября в Сочи пройдет Фестиваль №1. Там выступят "Звери", Гарик Сукачев, "Чайф".
Музыканты во время концерта - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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