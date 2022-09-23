https://ria.ru/20220923/valeriya-1818904219.html

Валерия отменила сольные концерты

Валерия отменила сольные концерты - РИА Новости, 23.09.2022

Валерия отменила сольные концерты

Валерия решила отменить ближайшие сольные выступления. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:06

2022-09-23T13:06

2022-09-23T13:06

шоубиз

знаменитости

валерия (алла перфилова)

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584814770_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_55f208109dedbd699a202873ff1d0273.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Валерия решила отменить ближайшие сольные выступления. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Тем не менее певица надеется, что ее юбилейный концерт, запланированный на 21 апреля, состоится. "Я очень надеюсь, что весна 2023 года принесет нам радость, мир и покой, и юбилейный концерт, намеченный на 21апреля в Крокусе, состоится", – подытожила певица. 24 и 25 сентября в Сочи пройдет Фестиваль №1. Там выступят "Звери", Гарик Сукачев, "Чайф".

https://ria.ru/20220920/muzyka-1818125455.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, валерия (алла перфилова), звезды