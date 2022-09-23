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"Звери", Гарик Сукачев, "Чайф" представят свои хиты на Фестивале №1 в Сочи
"Звери", Гарик Сукачев, "Чайф" представят свои хиты на Фестивале №1 в Сочи - РИА Новости, 23.09.2022
"Звери", Гарик Сукачев, "Чайф" представят свои хиты на Фестивале №1 в Сочи
Группа "Звери", Гарик Сукачев, Леонид Агутин, "Чайф" исполнят свои хиты на Фестивале №1 на Сочи Автодроме 24 и 25 сентября, сообщили организаторы. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:00
2022-09-23T11:00
2022-09-23T11:06
культура
новости культуры
гарик сукачев
леонид агутин
елка (елизавета иванцив)
сочи
чайф
музыка
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СОЧИ, 23 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Группа "Звери", Гарик Сукачев, Леонид Агутин, "Чайф" исполнят свои хиты на Фестивале №1 на Сочи Автодроме 24 и 25 сентября, сообщили организаторы."Полноценными концертными выступлениями порадуют публику Леонид Агутин, Чайф, Чиж и Ко, Пикник, Ёлка, Uma2rman: хедлайнер субботы — Гарик Сукачев, а завершится фестиваль большим концертом группы "Звери", — рассказали устроители.Артисты исполнят свои лучшие композиции.Для зрителей подготовили внушительную программу: не только музыкальные, но и спортивные события."В субботу и воскресенье в спортивном парке "Мыс Адлер" для желающих пройдут утренние зарядки с участием олимпийских спортсменов — семикратным чемпионом России, а также Европы и Олимпийских игр Дмитрием Соловьевым и многократной чемпионки России, Европы и мира, двукратной Олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар", — рассказали организаторы.Кроме того, на территории Сочи Автодрома устроят развлекательные зоны, где можно будет взять автографы у Леонида Агутина, Владимира Шахрина ("Чайф"), певицы Ёлки и олимпийских чемпионов.Фестиваль №1 пройдет на Сочи Автодроме в Имеретинской низменности 24 и 25 сентября.
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сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, гарик сукачев, леонид агутин, елка (елизавета иванцив), сочи, чайф, музыка, шоу-бизнес
Культура, Новости культуры, Гарик Сукачев, Леонид Агутин, Елка (Елизавета Иванцив), Сочи, Чайф, Музыка, Шоу-бизнес
11:00 23.09.2022 (обновлено: 11:06 23.09.2022)
"Звери", Гарик Сукачев, "Чайф" представят свои хиты на Фестивале №1 в Сочи
"Звери", Гарик Сукачев, "Чайф" выступят на Фестивале №1 в Сочи 24 и 25 сентября