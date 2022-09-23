https://ria.ru/20220923/muzyka-1818872187.html

"Звери", Гарик Сукачев, "Чайф" представят свои хиты на Фестивале №1 в Сочи

"Звери", Гарик Сукачев, "Чайф" представят свои хиты на Фестивале №1 в Сочи - РИА Новости, 23.09.2022

"Звери", Гарик Сукачев, "Чайф" представят свои хиты на Фестивале №1 в Сочи

Группа "Звери", Гарик Сукачев, Леонид Агутин, "Чайф" исполнят свои хиты на Фестивале №1 на Сочи Автодроме 24 и 25 сентября, сообщили организаторы. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:00

2022-09-23T11:00

2022-09-23T11:06

культура

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гарик сукачев

леонид агутин

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СОЧИ, 23 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Группа "Звери", Гарик Сукачев, Леонид Агутин, "Чайф" исполнят свои хиты на Фестивале №1 на Сочи Автодроме 24 и 25 сентября, сообщили организаторы."Полноценными концертными выступлениями порадуют публику Леонид Агутин, Чайф, Чиж и Ко, Пикник, Ёлка, Uma2rman: хедлайнер субботы — Гарик Сукачев, а завершится фестиваль большим концертом группы "Звери", — рассказали устроители.Артисты исполнят свои лучшие композиции.Для зрителей подготовили внушительную программу: не только музыкальные, но и спортивные события."В субботу и воскресенье в спортивном парке "Мыс Адлер" для желающих пройдут утренние зарядки с участием олимпийских спортсменов — семикратным чемпионом России, а также Европы и Олимпийских игр Дмитрием Соловьевым и многократной чемпионки России, Европы и мира, двукратной Олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар", — рассказали организаторы.Кроме того, на территории Сочи Автодрома устроят развлекательные зоны, где можно будет взять автографы у Леонида Агутина, Владимира Шахрина ("Чайф"), певицы Ёлки и олимпийских чемпионов.Фестиваль №1 пройдет на Сочи Автодроме в Имеретинской низменности 24 и 25 сентября.

https://ria.ru/20220919/muzyka-1817974241.html

сочи

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

новости культуры, гарик сукачев, леонид агутин, елка (елизавета иванцив), сочи, чайф, музыка, шоу-бизнес