22:04 23.09.2022 (обновлено: 22:21 23.09.2022)
Из Эстонии депортировали россиянина, защищавшего мемориал Т-34
Власти Эстонии депортировали россиянина Сущева, защищавшего мемориал танку Т-34 в Нарве
© AP Photo / Sergei GritsДемонтаж танка Т-34 в Нарве
© AP Photo / Sergei Grits
Демонтаж танка Т-34 в Нарве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Эстонские власти депортировали россиянина, принимавшего участие в акциях по защите мемориала танку Т-34 в Нарве, его вид на жительство аннулировали, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области в Telegram-канале.
"21 сентября через пункт пропуска Парусинка в Ивангороде эстонские власти депортировали гражданина России Андрея Сущева, принимавшего участие в акциях по защите мемориала танку Т-34 и открытии его копии в Ивангороде. В Нарве у него осталась больная мать, жилье и автомобиль. Полиция безопасности Эстонии выразила намерение передать имущество россиянина гражданам Украины", — говорится в заявлении.
Отмечается, что сейчас Сущеву предоставили временное жилье в Ивангороде и оказали материальную поддержку. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко взял по свой контроль помощь в его трудоустройстве.
Глава региона также обратился в МИД России с просьбой проработать меры по защите прав соотечественников, проживающих за рубежом.
11 сентября, 12:42Россия будет восстанавливать памятники, демонтированные в других странах
В Нарве 16 августа демонтировали танк Т-34 и еще шесть советских памятников. Монумент отвезли в военный музей в поселке Виймси под Таллином. Кроме того, братская могила погибших во Второй мировой войне на берегу реки Нарвы получила нейтральное надгробие.
Власти города выступали против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда памятник перенесли по решению правительства.
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В Ивангороде 11 сентября открыли восстановленный по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу памятник Т-34. Это стало ответной мерой на демонтаж аналогичного памятника эстонскими властями. Мемориал установлен рядом буквально в сотне метров от границы с Эстонией, а танк на нем смотрит в сторону Нарвы.
Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944-го части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку, прорвали оборону фашистов и освободили город.
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