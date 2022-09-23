https://ria.ru/20220923/tank-1819084187.html

Из Эстонии депортировали россиянина, защищавшего мемориал Т-34

Из Эстонии депортировали россиянина, защищавшего мемориал Т-34 - РИА Новости, 23.09.2022

Из Эстонии депортировали россиянина, защищавшего мемориал Т-34

Эстонские власти депортировали россиянина, принимавшего участие в акциях по защите мемориала танку Т-34 в Нарве, его вид на жительство аннулировали, сообщила... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T22:04

2022-09-23T22:04

2022-09-23T22:21

в мире

александр дрозденко

нарва

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т-34

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сергей шойгу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Эстонские власти депортировали россиянина, принимавшего участие в акциях по защите мемориала танку Т-34 в Нарве, его вид на жительство аннулировали, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области в Telegram-канале."21 сентября через пункт пропуска Парусинка в Ивангороде эстонские власти депортировали гражданина России Андрея Сущева, принимавшего участие в акциях по защите мемориала танку Т-34 и открытии его копии в Ивангороде. В Нарве у него осталась больная мать, жилье и автомобиль. Полиция безопасности Эстонии выразила намерение передать имущество россиянина гражданам Украины", — говорится в заявлении.Отмечается, что сейчас Сущеву предоставили временное жилье в Ивангороде и оказали материальную поддержку. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко взял по свой контроль помощь в его трудоустройстве.Глава региона также обратился в МИД России с просьбой проработать меры по защите прав соотечественников, проживающих за рубежом.В Нарве 16 августа демонтировали танк Т-34 и еще шесть советских памятников. Монумент отвезли в военный музей в поселке Виймси под Таллином. Кроме того, братская могила погибших во Второй мировой войне на берегу реки Нарвы получила нейтральное надгробие.Власти города выступали против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда памятник перенесли по решению правительства.В Ивангороде 11 сентября открыли восстановленный по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу памятник Т-34. Это стало ответной мерой на демонтаж аналогичного памятника эстонскими властями. Мемориал установлен рядом буквально в сотне метров от границы с Эстонией, а танк на нем смотрит в сторону Нарвы.Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944-го части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку, прорвали оборону фашистов и освободили город.

https://ria.ru/20220824/otvet-1811969628.html

https://ria.ru/20220911/pamyatniki-1815976805.html

https://ria.ru/20220921/pamyatnik-1818562378.html

https://ria.ru/20220912/pamyatnik-1816354267.html

нарва

эстония

ивангород

ленинградская область

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в мире, александр дрозденко, нарва, эстония, ивангород, т-34, ленинградская область, сергей шойгу