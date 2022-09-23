https://ria.ru/20220923/sinodalnyy-1818995541.html

Московский Синодальный хор выступит в Болгарии

Московский Синодальный хор выступит в Болгарии - РИА Новости, 23.09.2022

Московский Синодальный хор выступит в Болгарии

Московский Синодальный хор выступит в пятницу в столице Болгарии, в программе концерта прозвучит духовная музыка, которая "помогают налаживать культурные мосты... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:50

2022-09-23T16:50

2022-09-23T16:50

религия

петр чайковский

сергей рахманинов

георгий свиридов

болгария

россия

москва

московский синодальный хор

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московский Синодальный хор выступит в пятницу в столице Болгарии, в программе концерта прозвучит духовная музыка, которая "помогают налаживать культурные мосты между странами и народами" даже в непростые времена, рассказал РИА Новости художественный руководитель и главный дирижер хора Алексей Пузаков."Московский Синодальный хор выступит в Болгарии в рамках Дней духовной культуры России пройдут концерты с 23 по 25 сентября. Это не первый хора в Болгарию, выступления в этой гостеприимной стране мы всегда с теплотой. Представлять московскую хоровую школу за рубежом – всегда большая ответственность, и мы очень надеемся, что наши концерты могут наладить культурные мосты между нашими странами", - рассказал РИА Новости Пузаков.Первый концерт пройдет в пятницу Русском культурно-информационном центре Софии. Хор исполнит программу русской духовной музыки. 24 сентября московский хор направится в древний город Казанлык, где выступит в Музее истории "Искра".По словам дирижера, болгарская публика сможет услышать произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Дмитрия Бортнянского, и известно болгарского церковного композитора Петра Динёва. В завершающий день гастролей, 25 сентября, Синодальный хор будет петь за литургией в храме Рождества Христова на Шипке. В этом году исполняется 120 лет со дня освящения храма.Пузаков рассказал, что ближайшее выступление хора в Москве состоится 14 октября в зале "Зарядье". Концерт "Сергий Радонежский: любовью и единением спасемся" в честь 600-летия обретения мощей преподобного.В сезоне 2021-22 годов исполняется 300 лет создания Московского Синодального хора указом Петра I в 1721 году. Синодальный хор - один из старейших профессиональных хоров в России. До 1589 года он был хором киевских, затем владимирских и московских митрополитов. В XV веке кафедра русских митрополитов была перенесена из Владимира в Москву и основным местом службы митрополичьих певчих дьяков стал Успенский собор Московского Кремля. При учреждении в России патриаршества (1589 г.) хор переименовали в Патриарший. С упразднением патриаршества и учреждением Синода в 1721 году патриаршие певчие дьяки были переименованы в Синодальный хор, который продолжал петь на службах службами в Успенском соборе.

https://ria.ru/20200802/1575282182.html

https://ria.ru/20211014/khor-1754653235.html

https://ria.ru/20220922/rpts-1818669291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

петр чайковский, сергей рахманинов, георгий свиридов, болгария, россия, москва, московский синодальный хор, зарядье, религия