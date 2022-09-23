Московский Синодальный хор выступит в Болгарии
© Фото : Фото Юлии Эггер, предоставлено Московским Синодальным хором.Концерт Московского синодального хора в Вене. 3 декабря 2018
© Фото : Фото Юлии Эггер, предоставлено Московским Синодальным хором.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московский Синодальный хор выступит в пятницу в столице Болгарии, в программе концерта прозвучит духовная музыка, которая "помогают налаживать культурные мосты между странами и народами" даже в непростые времена, рассказал РИА Новости художественный руководитель и главный дирижер хора Алексей Пузаков.
"Московский Синодальный хор выступит в Болгарии в рамках Дней духовной культуры России пройдут концерты с 23 по 25 сентября. Это не первый хора в Болгарию, выступления в этой гостеприимной стране мы всегда с теплотой. Представлять московскую хоровую школу за рубежом – всегда большая ответственность, и мы очень надеемся, что наши концерты могут наладить культурные мосты между нашими странами", - рассказал РИА Новости Пузаков.
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Первый концерт пройдет в пятницу Русском культурно-информационном центре Софии. Хор исполнит программу русской духовной музыки. 24 сентября московский хор направится в древний город Казанлык, где выступит в Музее истории "Искра".
По словам дирижера, болгарская публика сможет услышать произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Дмитрия Бортнянского, и известно болгарского церковного композитора Петра Динёва. В завершающий день гастролей, 25 сентября, Синодальный хор будет петь за литургией в храме Рождества Христова на Шипке. В этом году исполняется 120 лет со дня освящения храма.
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Пузаков рассказал, что ближайшее выступление хора в Москве состоится 14 октября в зале "Зарядье". Концерт "Сергий Радонежский: любовью и единением спасемся" в честь 600-летия обретения мощей преподобного.
В сезоне 2021-22 годов исполняется 300 лет создания Московского Синодального хора указом Петра I в 1721 году. Синодальный хор - один из старейших профессиональных хоров в России. До 1589 года он был хором киевских, затем владимирских и московских митрополитов. В XV веке кафедра русских митрополитов была перенесена из Владимира в Москву и основным местом службы митрополичьих певчих дьяков стал Успенский собор Московского Кремля. При учреждении в России патриаршества (1589 г.) хор переименовали в Патриарший. С упразднением патриаршества и учреждением Синода в 1721 году патриаршие певчие дьяки были переименованы в Синодальный хор, который продолжал петь на службах службами в Успенском соборе.