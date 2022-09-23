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Московский Синодальный хор выступит в Болгарии - РИА Новости, 23.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220923/sinodalnyy-1818995541.html
Московский Синодальный хор выступит в Болгарии
Московский Синодальный хор выступит в Болгарии - РИА Новости, 23.09.2022
Московский Синодальный хор выступит в Болгарии
Московский Синодальный хор выступит в пятницу в столице Болгарии, в программе концерта прозвучит духовная музыка, которая "помогают налаживать культурные мосты... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:50
2022-09-23T16:50
религия
петр чайковский
сергей рахманинов
георгий свиридов
болгария
россия
москва
московский синодальный хор
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московский Синодальный хор выступит в пятницу в столице Болгарии, в программе концерта прозвучит духовная музыка, которая "помогают налаживать культурные мосты между странами и народами" даже в непростые времена, рассказал РИА Новости художественный руководитель и главный дирижер хора Алексей Пузаков."Московский Синодальный хор выступит в Болгарии в рамках Дней духовной культуры России пройдут концерты с 23 по 25 сентября. Это не первый хора в Болгарию, выступления в этой гостеприимной стране мы всегда с теплотой. Представлять московскую хоровую школу за рубежом – всегда большая ответственность, и мы очень надеемся, что наши концерты могут наладить культурные мосты между нашими странами", - рассказал РИА Новости Пузаков.Первый концерт пройдет в пятницу Русском культурно-информационном центре Софии. Хор исполнит программу русской духовной музыки. 24 сентября московский хор направится в древний город Казанлык, где выступит в Музее истории "Искра".По словам дирижера, болгарская публика сможет услышать произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Дмитрия Бортнянского, и известно болгарского церковного композитора Петра Динёва. В завершающий день гастролей, 25 сентября, Синодальный хор будет петь за литургией в храме Рождества Христова на Шипке. В этом году исполняется 120 лет со дня освящения храма.Пузаков рассказал, что ближайшее выступление хора в Москве состоится 14 октября в зале "Зарядье". Концерт "Сергий Радонежский: любовью и единением спасемся" в честь 600-летия обретения мощей преподобного.В сезоне 2021-22 годов исполняется 300 лет создания Московского Синодального хора указом Петра I в 1721 году. Синодальный хор - один из старейших профессиональных хоров в России. До 1589 года он был хором киевских, затем владимирских и московских митрополитов. В XV веке кафедра русских митрополитов была перенесена из Владимира в Москву и основным местом службы митрополичьих певчих дьяков стал Успенский собор Московского Кремля. При учреждении в России патриаршества (1589 г.) хор переименовали в Патриарший. С упразднением патриаршества и учреждением Синода в 1721 году патриаршие певчие дьяки были переименованы в Синодальный хор, который продолжал петь на службах службами в Успенском соборе.
https://ria.ru/20200802/1575282182.html
https://ria.ru/20211014/khor-1754653235.html
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петр чайковский, сергей рахманинов, георгий свиридов, болгария, россия, москва, московский синодальный хор, зарядье, религия
Религия, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Георгий Свиридов, Болгария, Россия, Москва, Московский синодальный хор, Зарядье, Религия
16:50 23.09.2022
 

Московский Синодальный хор выступит в Болгарии

© Фото : Фото Юлии Эггер, предоставлено Московским Синодальным хором.Концерт Московского синодального хора в Вене. 3 декабря 2018
Концерт Московского синодального хора в Вене. 3 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : Фото Юлии Эггер, предоставлено Московским Синодальным хором.
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московский Синодальный хор выступит в пятницу в столице Болгарии, в программе концерта прозвучит духовная музыка, которая "помогают налаживать культурные мосты между странами и народами" даже в непростые времена, рассказал РИА Новости художественный руководитель и главный дирижер хора Алексей Пузаков.
"Московский Синодальный хор выступит в Болгарии в рамках Дней духовной культуры России пройдут концерты с 23 по 25 сентября. Это не первый хора в Болгарию, выступления в этой гостеприимной стране мы всегда с теплотой. Представлять московскую хоровую школу за рубежом – всегда большая ответственность, и мы очень надеемся, что наши концерты могут наладить культурные мосты между нашими странами", - рассказал РИА Новости Пузаков.
Концерт Московского синодального хора в Вене. 3 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 02.08.2020
2 августа 2020, 21:10Религия
Юбилей Московского синодального хора отметят выставкой
Первый концерт пройдет в пятницу Русском культурно-информационном центре Софии. Хор исполнит программу русской духовной музыки. 24 сентября московский хор направится в древний город Казанлык, где выступит в Музее истории "Искра".
По словам дирижера, болгарская публика сможет услышать произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Дмитрия Бортнянского, и известно болгарского церковного композитора Петра Динёва. В завершающий день гастролей, 25 сентября, Синодальный хор будет петь за литургией в храме Рождества Христова на Шипке. В этом году исполняется 120 лет со дня освящения храма.
Художественный руководитель Московского Синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября 2021, 23:12Религия
В Москве покажут "невидимую историю" России
Пузаков рассказал, что ближайшее выступление хора в Москве состоится 14 октября в зале "Зарядье". Концерт "Сергий Радонежский: любовью и единением спасемся" в честь 600-летия обретения мощей преподобного.
В сезоне 2021-22 годов исполняется 300 лет создания Московского Синодального хора указом Петра I в 1721 году. Синодальный хор - один из старейших профессиональных хоров в России. До 1589 года он был хором киевских, затем владимирских и московских митрополитов. В XV веке кафедра русских митрополитов была перенесена из Владимира в Москву и основным местом службы митрополичьих певчих дьяков стал Успенский собор Московского Кремля. При учреждении в России патриаршества (1589 г.) хор переименовали в Патриарший. С упразднением патриаршества и учреждением Синода в 1721 году патриаршие певчие дьяки были переименованы в Синодальный хор, который продолжал петь на службах службами в Успенском соборе.
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 13:42Религия
В РПЦ рассказали о волонтерской помощи пострадавшим в конфликте на Украине
 
РелигияПетр ЧайковскийСергей РахманиновГеоргий СвиридовБолгарияРоссияМоскваМосковский синодальный хорЗарядьеРелигия
 
 
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