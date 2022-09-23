https://ria.ru/20220923/sanktsii-1819089689.html

Белый дом пригрозил России санкциями в случае "аннексии" земель Украины

Белый дом пригрозил России санкциями в случае "аннексии" земель Украины - РИА Новости, 23.09.2022

Белый дом пригрозил России санкциями в случае "аннексии" земель Украины

США готовы вместе с союзниками ввести быстрые и тяжелые экономические санкции против России, если она присоединит к себе Донбасс, Херсонскую и Запорожскую... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T23:14

2022-09-23T23:14

2022-09-23T23:32

в мире

карин жан-пьер

владимир путин

россия

украина

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. США готовы вместе с союзниками ввести быстрые и тяжелые экономические санкции против России, если она присоединит к себе Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области Украины, где с пятницы проходят референдумы, пригрозила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы готовы вместе с нашими союзниками и партнерами создать дополнительные быстрые и тяжелые экономические издержки для России в ответ на эти действия, если они продвинутся с аннексией", - сказала она на брифинге для журналистов.Жан-Пьер повторила, что США и другие западные страны не признают результатов референдума и продолжат поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/ssha-1819086209.html

https://ria.ru/20220923/blinken-1819071001.html

россия

украина

сша

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в мире, карин жан-пьер, владимир путин, россия, украина, сша, санкции в отношении россии