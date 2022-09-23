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Белый дом пригрозил России санкциями в случае "аннексии" земель Украины - РИА Новости, 23.09.2022
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Белый дом пригрозил России санкциями в случае "аннексии" земель Украины
Белый дом пригрозил России санкциями в случае "аннексии" земель Украины - РИА Новости, 23.09.2022
Белый дом пригрозил России санкциями в случае "аннексии" земель Украины
США готовы вместе с союзниками ввести быстрые и тяжелые экономические санкции против России, если она присоединит к себе Донбасс, Херсонскую и Запорожскую... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T23:14
2022-09-23T23:32
в мире
карин жан-пьер
владимир путин
россия
украина
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. США готовы вместе с союзниками ввести быстрые и тяжелые экономические санкции против России, если она присоединит к себе Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области Украины, где с пятницы проходят референдумы, пригрозила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы готовы вместе с нашими союзниками и партнерами создать дополнительные быстрые и тяжелые экономические издержки для России в ответ на эти действия, если они продвинутся с аннексией", - сказала она на брифинге для журналистов.Жан-Пьер повторила, что США и другие западные страны не признают результатов референдума и продолжат поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/ssha-1819086209.html
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в мире, карин жан-пьер, владимир путин, россия, украина, сша, санкции в отношении россии
В мире, Карин Жан-Пьер, Владимир Путин, Россия, Украина, США, Санкции в отношении России
23:14 23.09.2022 (обновлено: 23:32 23.09.2022)
 
Белый дом пригрозил России санкциями в случае "аннексии" земель Украины

Белый дом предупредил Россию об экономических санкциях в случае присоединения Донбасса

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. США готовы вместе с союзниками ввести быстрые и тяжелые экономические санкции против России, если она присоединит к себе Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области Украины, где с пятницы проходят референдумы, пригрозила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы готовы вместе с нашими союзниками и партнерами создать дополнительные быстрые и тяжелые экономические издержки для России в ответ на эти действия, если они продвинутся с аннексией", - сказала она на брифинге для журналистов.
Военный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 22:26
США заявили, что очень серьезно относятся к "ядерной риторике" России
Жан-Пьер повторила, что США и другие западные страны не признают результатов референдума и продолжат поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 20:53
Блинкен предупредил Китай о последствиях поддержки России
 
В миреКарин Жан-ПьерВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАСанкции в отношении России
 
 
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