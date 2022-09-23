https://ria.ru/20220923/rossiya-1819035350.html

Запад в ООН пытается деформировать образ России в мире, заявил Слуцкий

Запад в ООН пытается деформировать образ России в мире, заявил Слуцкий - РИА Новости, 23.09.2022

Запад в ООН пытается деформировать образ России в мире, заявил Слуцкий

Запад на Генеральной Ассамблее ООН пытается деформировать образ России в мире, но у них это не получается, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:29

2022-09-23T18:29

2022-09-23T18:29

специальная военная операция на украине

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Запад на Генеральной Ассамблее ООН пытается деформировать образ России в мире, но у них это не получается, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Мы сегодня должны поддержать выбор тех, кто голосует за своё будущее в составе великой России… Референдумы сегодня проводятся в четком соответствии с уставом Организации Объединённых Наций. Сейчас, где Генеральная Ассамблея ООН, мы видим, как коллективный Запад, те, кто сегодня стоит за преступным киевским режимом, пытаются ширмовать, деформировать образ России в мире. Но у них это не получается", - сказал Слуцкий на митинге "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, передаёт корреспондент РИА Новости.Он добавил, что сегодня Донбасс, Запорожская и Херсонская области голосуют за своё будущее, свободное от "украинских нацистов, от тех, кто совершал чудовищные преступления последние 8,5 лет". "Украинским нацистам позор! Позор! Позор! Позор!" - прокричал Слуцкий.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, леонид слуцкий (политик), референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе