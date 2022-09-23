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СВР заявила о "крайне истеричной" позиции Запада по референдумам - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/referendumy-1818950393.html
СВР заявила о "крайне истеричной" позиции Запада по референдумам
СВР заявила о "крайне истеричной" позиции Запада по референдумам - РИА Новости, 23.09.2022
СВР заявила о "крайне истеричной" позиции Запада по референдумам
Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях вызывают "крайне нервную, истеричную" реакцию в странах НАТО и Евросоюза, сообщает пресс-бюро СВР. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:59
2022-09-23T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
нато
евросоюз
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях вызывают "крайне нервную, истеричную" реакцию в странах НАТО и Евросоюза, сообщает пресс-бюро СВР."Как заявил директор СВР России (Сергей) Нарышкин, по поступающим в Службу внешней разведки сведениям, начавшиеся 23 сентября референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России вызывают крайне нервную, по сути, истеричную реакцию в странах НАТО и Евросоюза", - говорится в сообщении.В СВР, в частности, сделали акцент на заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 20 сентября "о подготовке Брюсселем новых антироссийских санкций, мишенью которых станут в том числе "все причастные" к организации всенародного голосования в освобожденных регионах Украины"."Однако тем самым Боррель выдал истинное отношение западного правящего класса к демократии: он ненавидит народное волеизъявление. Ведь именно референдумы являются одним из основополагающих инструментов реального народовластия, не поддающегося контролю олигархии и продажных политтехнологов. Позиция Борреля отражает глубинный страх "коллективного Запада", где власть сосредоточена в руках узкой группы лиц в обход демократических процедур и может быть утрачена в случае прямого волеизъявления населения", - говорится в сообщении.В СВР назвали неудивительным то, что в Европе ширится общественное недовольство некомпетентностью и диктатом евробюрократии: "власть над "единой Европой" узурпировали бывшие гинекологи, воздушные гимнасты, посредственные писатели. Бал правят, по меткому выражению ярого поборника разрыва Великобритании с ЕС Фараджа, назначенцы с "харизмой половой тряпки"."При этом неприятие есовскими бюрократами референдумов на освобожденных в ходе СВО территориях нельзя рассматривать как особый случай. Западные "поборники демократии" столь же нервно реагировали на плебисцит о самоопределении Каталонии в 2017 году, сейчас стремятся воспрепятствовать властям Шотландии организовать в 2023 году повторный референдум о независимости региона", - добавили в Службе внешней разведки. В СВР подчеркнули, что тем самым именно Запад дискредитирует понятие и смысл демократии, "жонглируя соответствующей фразеологией для произвольного и крайне опасного разделения мира в своих эгоистичных интересах на "правых и неправых"."К первым априори относят так называемые демократические страны, которые когда-то воспринимались "светочами свободы", но сейчас, по существу, выродились в тоталитарно-либеральные режимы, не терпящие свободы мнений и слова. В лагере же "неправых" оказываются государства, в которых проживает большая часть населения планеты. На них навешиваются ярлыки "авторитарных и тоталитарных режимов". При этом именно в незападных государствах жизнь строится на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, к праву на народовластие и самоопределение", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
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в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, нато, евросоюз, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, НАТО, Евросоюз, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
14:59 23.09.2022 (обновлено: 15:14 23.09.2022)
 
СВР заявила о "крайне истеричной" позиции Запада по референдумам

СВР: референдумы на освобожденных территориях отражают глубинный страх Запада

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМедиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях вызывают "крайне нервную, истеричную" реакцию в странах НАТО и Евросоюза, сообщает пресс-бюро СВР.
"Как заявил директор СВР России (Сергей) Нарышкин, по поступающим в Службу внешней разведки сведениям, начавшиеся 23 сентября референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России вызывают крайне нервную, по сути, истеричную реакцию в странах НАТО и Евросоюза", - говорится в сообщении.
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

Урна с бюллетенями на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

Женщина на выездном голосовании в салоне автобуса в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

Женщина голосует на избирательном участке в Доме культуры железнодорожников в Москве, где проводится голосование на референдумах о вхождении в состав России ЛНР и ДНР
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

Члены участковой избирательной комиссии проводят надомное голосование в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

Женщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
В СВР, в частности, сделали акцент на заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 20 сентября "о подготовке Брюсселем новых антироссийских санкций, мишенью которых станут в том числе "все причастные" к организации всенародного голосования в освобожденных регионах Украины".
"Однако тем самым Боррель выдал истинное отношение западного правящего класса к демократии: он ненавидит народное волеизъявление. Ведь именно референдумы являются одним из основополагающих инструментов реального народовластия, не поддающегося контролю олигархии и продажных политтехнологов. Позиция Борреля отражает глубинный страх "коллективного Запада", где власть сосредоточена в руках узкой группы лиц в обход демократических процедур и может быть утрачена в случае прямого волеизъявления населения", - говорится в сообщении.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00
Референдумы о присоединении к России: Запад забыл про главное оружие Москвы
В СВР назвали неудивительным то, что в Европе ширится общественное недовольство некомпетентностью и диктатом евробюрократии: "власть над "единой Европой" узурпировали бывшие гинекологи, воздушные гимнасты, посредственные писатели. Бал правят, по меткому выражению ярого поборника разрыва Великобритании с ЕС Фараджа, назначенцы с "харизмой половой тряпки".
"При этом неприятие есовскими бюрократами референдумов на освобожденных в ходе СВО территориях нельзя рассматривать как особый случай. Западные "поборники демократии" столь же нервно реагировали на плебисцит о самоопределении Каталонии в 2017 году, сейчас стремятся воспрепятствовать властям Шотландии организовать в 2023 году повторный референдум о независимости региона", - добавили в Службе внешней разведки. В СВР подчеркнули, что тем самым именно Запад дискредитирует понятие и смысл демократии, "жонглируя соответствующей фразеологией для произвольного и крайне опасного разделения мира в своих эгоистичных интересах на "правых и неправых".
"К первым априори относят так называемые демократические страны, которые когда-то воспринимались "светочами свободы", но сейчас, по существу, выродились в тоталитарно-либеральные режимы, не терпящие свободы мнений и слова. В лагере же "неправых" оказываются государства, в которых проживает большая часть населения планеты. На них навешиваются ярлыки "авторитарных и тоталитарных режимов". При этом именно в незападных государствах жизнь строится на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, к праву на народовластие и самоопределение", - заключается в сообщении.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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