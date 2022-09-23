https://ria.ru/20220923/referendumy-1818950393.html

СВР заявила о "крайне истеричной" позиции Запада по референдумам

СВР заявила о "крайне истеричной" позиции Запада по референдумам - РИА Новости, 23.09.2022

СВР заявила о "крайне истеричной" позиции Запада по референдумам

Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях вызывают "крайне нервную, истеричную" реакцию в странах НАТО и Евросоюза, сообщает пресс-бюро СВР. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:59

2022-09-23T14:59

2022-09-23T15:14

специальная военная операция на украине

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях вызывают "крайне нервную, истеричную" реакцию в странах НАТО и Евросоюза, сообщает пресс-бюро СВР."Как заявил директор СВР России (Сергей) Нарышкин, по поступающим в Службу внешней разведки сведениям, начавшиеся 23 сентября референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России вызывают крайне нервную, по сути, истеричную реакцию в странах НАТО и Евросоюза", - говорится в сообщении.В СВР, в частности, сделали акцент на заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 20 сентября "о подготовке Брюсселем новых антироссийских санкций, мишенью которых станут в том числе "все причастные" к организации всенародного голосования в освобожденных регионах Украины"."Однако тем самым Боррель выдал истинное отношение западного правящего класса к демократии: он ненавидит народное волеизъявление. Ведь именно референдумы являются одним из основополагающих инструментов реального народовластия, не поддающегося контролю олигархии и продажных политтехнологов. Позиция Борреля отражает глубинный страх "коллективного Запада", где власть сосредоточена в руках узкой группы лиц в обход демократических процедур и может быть утрачена в случае прямого волеизъявления населения", - говорится в сообщении.В СВР назвали неудивительным то, что в Европе ширится общественное недовольство некомпетентностью и диктатом евробюрократии: "власть над "единой Европой" узурпировали бывшие гинекологи, воздушные гимнасты, посредственные писатели. Бал правят, по меткому выражению ярого поборника разрыва Великобритании с ЕС Фараджа, назначенцы с "харизмой половой тряпки"."При этом неприятие есовскими бюрократами референдумов на освобожденных в ходе СВО территориях нельзя рассматривать как особый случай. Западные "поборники демократии" столь же нервно реагировали на плебисцит о самоопределении Каталонии в 2017 году, сейчас стремятся воспрепятствовать властям Шотландии организовать в 2023 году повторный референдум о независимости региона", - добавили в Службе внешней разведки. В СВР подчеркнули, что тем самым именно Запад дискредитирует понятие и смысл демократии, "жонглируя соответствующей фразеологией для произвольного и крайне опасного разделения мира в своих эгоистичных интересах на "правых и неправых"."К первым априори относят так называемые демократические страны, которые когда-то воспринимались "светочами свободы", но сейчас, по существу, выродились в тоталитарно-либеральные режимы, не терпящие свободы мнений и слова. В лагере же "неправых" оказываются государства, в которых проживает большая часть населения планеты. На них навешиваются ярлыки "авторитарных и тоталитарных режимов". При этом именно в незападных государствах жизнь строится на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, к праву на народовластие и самоопределение", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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