https://ria.ru/20220923/referendum-1819062211.html

В ЛНР явка в первый день референдума составила 21,97 процента

В ЛНР явка в первый день референдума составила 21,97 процента - РИА Новости, 23.09.2022

В ЛНР явка в первый день референдума составила 21,97 процента

В Луганской народной Республике явка избирателей в первый день референдума по вхождению в состав России на 20:00 мск составила 21,97 процента, заявила... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:08

2022-09-23T20:08

2022-09-23T22:34

политика

луганская народная республика

россия

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. В Луганской народной Республике явка избирателей в первый день референдума по вхождению в состав России на 20:00 мск составила 21,97 процента, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко."На 20:00 явка у нас составила 21,97 процента", — сказала она, отметив, что всего в ЛНР проголосовали 298 900 человек.По ее словам, в некоторых городах голосование завершили досрочно из-за угрозы обстрелов. Речь идет об Алчевске и Северодонецке.Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что в республике явка по итогам первого дня составила 23,64 процента. Он добавил, что каких-либо нарушений не зафиксировали. Власти прилагают все усилия для обеспечения безопасности граждан.В свою очередь, глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что предварительная явка в регионе составила 20,52 процента с учетом голосования за рубежом. Всего за границей в референдуме приняли участие 8 370 человек.Отмечается, что в Мелитополе проголосовали 20,43 процента избирателей.Ранее глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила, что в этом регионе явка составила 15,31 процента от общего списка избирателей, явных нарушений на участках для голосования также не выявили.Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1819066389.html

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луганская народная республика

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