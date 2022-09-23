В ЛНР явка в первый день референдума составила 21,97 процента

ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. В Луганской народной Республике явка избирателей в первый день референдума по вхождению в состав России на 20:00 мск составила 21,97 процента, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко."На 20:00 явка у нас составила 21,97 процента", — сказала она, отметив, что всего в ЛНР проголосовали 298 900 человек.По ее словам, в некоторых городах голосование завершили досрочно из-за угрозы обстрелов. Речь идет об Алчевске и Северодонецке.Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что в республике явка по итогам первого дня составила 23,64 процента. Он добавил, что каких-либо нарушений не зафиксировали. Власти прилагают все усилия для обеспечения безопасности граждан.В свою очередь, глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что предварительная явка в регионе составила 20,52 процента с учетом голосования за рубежом. Всего за границей в референдуме приняли участие 8 370 человек.Отмечается, что в Мелитополе проголосовали 20,43 процента избирателей.Ранее глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила, что в этом регионе явка составила 15,31 процента от общего списка избирателей, явных нарушений на участках для голосования также не выявили.Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.
ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. В Луганской народной Республике явка избирателей в первый день референдума по вхождению в состав России на 20:00 мск составила 21,97 процента, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
"На 20:00 явка у нас составила 21,97 процента", — сказала она, отметив, что всего в ЛНР проголосовали 298 900 человек.
По ее словам, в некоторых городах голосование завершили досрочно из-за угрозы обстрелов. Речь идет об Алчевске и Северодонецке.
Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что в республике явка по итогам первого дня составила 23,64 процента. Он добавил, что каких-либо нарушений не зафиксировали. Власти прилагают все усилия для обеспечения безопасности граждан.
В свою очередь, глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что предварительная явка в регионе составила 20,52 процента с учетом голосования за рубежом. Всего за границей в референдуме приняли участие 8 370 человек.
Отмечается, что в Мелитополе проголосовали 20,43 процента избирателей.
Ранее глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила, что в этом регионе явка составила 15,31 процента от общего списка избирателей, явных нарушений на участках для голосования также не выявили.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
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Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
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Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
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Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
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