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В ЛНР явка в первый день референдума составила 21,97 процента - РИА Новости, 23.09.2022
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В ЛНР явка в первый день референдума составила 21,97 процента
В ЛНР явка в первый день референдума составила 21,97 процента - РИА Новости, 23.09.2022
В ЛНР явка в первый день референдума составила 21,97 процента
В Луганской народной Республике явка избирателей в первый день референдума по вхождению в состав России на 20:00 мск составила 21,97 процента, заявила... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:08
2022-09-23T22:34
политика
луганская народная республика
россия
референдум в донбассе
елена кравченко
запорожская область
в мире
херсонская область
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ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. В Луганской народной Республике явка избирателей в первый день референдума по вхождению в состав России на 20:00 мск составила 21,97 процента, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко."На 20:00 явка у нас составила 21,97 процента", — сказала она, отметив, что всего в ЛНР проголосовали 298 900 человек.По ее словам, в некоторых городах голосование завершили досрочно из-за угрозы обстрелов. Речь идет об Алчевске и Северодонецке.Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что в республике явка по итогам первого дня составила 23,64 процента. Он добавил, что каких-либо нарушений не зафиксировали. Власти прилагают все усилия для обеспечения безопасности граждан.В свою очередь, глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что предварительная явка в регионе составила 20,52 процента с учетом голосования за рубежом. Всего за границей в референдуме приняли участие 8 370 человек.Отмечается, что в Мелитополе проголосовали 20,43 процента избирателей.Ранее глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила, что в этом регионе явка составила 15,31 процента от общего списка избирателей, явных нарушений на участках для голосования также не выявили.Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.
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луганская народная республика
россия
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политика, луганская народная республика, россия, референдум в донбассе, елена кравченко, запорожская область, в мире, херсонская область , нато, владимир путин
Политика, Луганская Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе, Елена Кравченко, Запорожская область, В мире, Херсонская область , НАТО, Владимир Путин
20:08 23.09.2022 (обновлено: 22:34 23.09.2022)
 
В ЛНР явка в первый день референдума составила 21,97 процента

Председатель ЦИК ЛНР Кравченко: явка в первый день референдума составила 21,97%

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме
Мужчина голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина голосует на референдуме
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. В Луганской народной Республике явка избирателей в первый день референдума по вхождению в состав России на 20:00 мск составила 21,97 процента, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
"На 20:00 явка у нас составила 21,97 процента", — сказала она, отметив, что всего в ЛНР проголосовали 298 900 человек.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00
Референдумы о присоединении к России: Запад забыл про главное оружие Москвы
По ее словам, в некоторых городах голосование завершили досрочно из-за угрозы обстрелов. Речь идет об Алчевске и Северодонецке.
Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что в республике явка по итогам первого дня составила 23,64 процента. Он добавил, что каких-либо нарушений не зафиксировали. Власти прилагают все усилия для обеспечения безопасности граждан.
В свою очередь, глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что предварительная явка в регионе составила 20,52 процента с учетом голосования за рубежом. Всего за границей в референдуме приняли участие 8 370 человек.
Отмечается, что в Мелитополе проголосовали 20,43 процента избирателей.
Листовка на входе в избирательный участок в Белогорске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 20:30
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Ранее глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила, что в этом регионе явка составила 15,31 процента от общего списка избирателей, явных нарушений на участках для голосования также не выявили.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Все восемь лет ждал — жители ДНР о референдуме - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 18:49Специальная военная операция на Украине
"Обстрелы не остановят": как прошло голосование в Донецке
С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

Урна с бюллетенями на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

Женщина на выездном голосовании в салоне автобуса в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

Женщина голосует на избирательном участке в Доме культуры железнодорожников в Москве, где проводится голосование на референдумах о вхождении в состав России ЛНР и ДНР
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

Члены участковой избирательной комиссии проводят надомное голосование в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

Женщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
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