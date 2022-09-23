https://ria.ru/20220923/referendum-1819020392.html

Запорожская ВГА пообещала провести референдум на всей территории области

Запорожская ВГА пообещала провести референдум на всей территории области - РИА Новости, 23.09.2022

Запорожская ВГА пообещала провести референдум на всей территории области

Референдум о присоединении к РФ на подконтрольной Киеву части Запорожской области будет также проведен после ее освобождения, сообщил председатель движения "Мы... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:41

2022-09-23T17:41

2022-09-23T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

украина

референдумы на освобожденных территориях

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Референдум о присоединении к РФ на подконтрольной Киеву части Запорожской области будет также проведен после ее освобождения, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Как только будет освобождена оставшаяся часть Запорожской области, мы там также проведем аналогичный референдум, чтобы дать местным жителям возможность принять участие в голосовании и почувствовать свою причастность к определяющему наше будущее историческому событию", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, большинство жителей подконтрольной Киеву части Запорожской области выступают за воссоединение с Россией, однако боятся публично выражать свою позицию из-за угрозы репрессий.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России. При этом на сегодня российские военные контролируют порядка 73% территории Запорожской области, остальные 27%, включая областной центр Запорожье, остаются под контролем Украины.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу также в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, референдумы на освобожденных территориях, россия