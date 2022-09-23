https://ria.ru/20220923/referendum-1818923355.html

Кадыров сравнил референдумы на освобожденных территориях с чеченским

Кадыров сравнил референдумы на освобожденных территориях с чеченским - РИА Новости, 23.09.2022

Кадыров сравнил референдумы на освобожденных территориях с чеченским

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил начавшиеся в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях референдумы по вхождению в состав России с голосованием... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:38

2022-09-23T13:38

2022-09-23T13:38

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

общество

россия

чеченская республика (чечня)

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил начавшиеся в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях референдумы по вхождению в состав России с голосованием в возглавляемой им республике в 2003-м году, после которого регион расцвел.Кадыров отметил, что с интересом и гордостью наблюдает, как в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях стартовал референдум о будущем этих регионов."Это долгожданное событие! Мы помним, как жители Чеченской Республики в начале двухтысячных точно так же ждали референдум, чтобы поставить точку в кровопролитии и стать полноправными гражданами России. Это произошло, и в том, как расцвел наш регион после этого знаменательного события, может убедиться любой желающий. После референдума у нас настал мир. Мы стали жить, а не выживать, построили города и теперь живем в полной безопасности", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он поздравил глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с "важным и ответственным событием в жизни нескольких миллионов человек". "Уверен, что жители Донбасса, Запорожья и Херсона сделают такой же правильный выбор своего будущего. Россия своих не бросает и сделает все возможное, чтобы ее граждане чувствовали себя в безопасности", - добавил глава Чечни.23 марта 2003 года состоялся всенародный референдум, на котором была принята первая в истории современной Чечни конституция, закрепившая развитие региона в составе РФ. Около 96% проголосовавших поддержали предложенную конституцию, автором которой был президент Ахмат Кадыров. После принятия конституции Кадыров подписал указ об объявлении 23 марта Днем конституции. В Чечне он является выходным днем.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html

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Кирилл Волков

рамзан кадыров, общество, россия, чеченская республика (чечня), референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях