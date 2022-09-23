https://ria.ru/20220923/referendum-1818870263.html

Ситуационный центр по наблюдению за референдумами начал работу в ОП России

Ситуационный центр по наблюдению за референдумами начал работу в ОП России - РИА Новости, 23.09.2022

Ситуационный центр по наблюдению за референдумами начал работу в ОП России

Ситуационный центр по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу включения их в состав России начал свою работу в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:55

2022-09-23T10:55

2022-09-23T12:49

денис пушилин

леонид пасечник

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

в мире

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ситуационный центр по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу включения их в состав России начал свою работу в Общественной палате РФ, заявил председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."Начинаем нашу работу общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", - сказал Григорьев на брифинге в Общественной палате РФ.Он напомнил, что совсем недавно здесь же работал центр по наблюдению за российскими выборами."Точно в таком же формате мы будем все эти дни голосования проводить брифинги с нашими коллегами", - добавил он.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818869684.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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денис пушилин, леонид пасечник, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, в мире