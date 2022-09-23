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Члены Совфеда работают наблюдателями на референдумах - РИА Новости, 23.09.2022
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Члены Совфеда работают наблюдателями на референдумах
Члены Совфеда работают наблюдателями на референдумах - РИА Новости, 23.09.2022
Члены Совфеда работают наблюдателями на референдумах
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях организованы на максимально высоком уровне так, что "не к чему придраться", об этом говорят российские РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:13
2022-09-23T09:18
в мире
здоровье - общество
валентина матвиенко
денис пушилин
леонид пасечник
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях организованы на максимально высоком уровне так, что "не к чему придраться", об этом говорят российские сенаторы, работающие там наблюдателями, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Для голосования все готово на максимально высоком уровне, приглашены международные наблюдатели, российские сенаторы также работают в качестве наблюдателей. Я с ними связывалась и, как говорят мои коллеги, в плане организации просто объективно не к чему придраться", - сказала она журналистам.Матвиенко отметила, что условия проведения голосования диктуют особые требования по безопасности."Но при этом сделано все, чтобы обеспечить прозрачность и открытость", - заявила она.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818843952.html
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в мире, здоровье - общество, валентина матвиенко, денис пушилин, леонид пасечник, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, нато, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Здоровье - Общество, Валентина Матвиенко, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, НАТО, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
09:13 23.09.2022 (обновлено: 09:18 23.09.2022)
 
Члены Совфеда работают наблюдателями на референдумах

Спикер Совфеда Матвиенко: сенаторы наблюдают за голосованием на освобожденных территориях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПлакат с номером участковой комиссии у входа в школу во время подготовки к референдуму о присоединении к России ДНР в Донецке
Плакат с номером участковой комиссии у входа в школу во время подготовки к референдуму о присоединении к России ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости
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Плакат с номером участковой комиссии у входа в школу во время подготовки к референдуму о присоединении к России ДНР в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях организованы на максимально высоком уровне так, что "не к чему придраться", об этом говорят российские сенаторы, работающие там наблюдателями, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Для голосования все готово на максимально высоком уровне, приглашены международные наблюдатели, российские сенаторы также работают в качестве наблюдателей. Я с ними связывалась и, как говорят мои коллеги, в плане организации просто объективно не к чему придраться", - сказала она журналистам.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
09:04
Голосование в Донбассе идет согласно уставу ООН, заявила Матвиенко
Матвиенко отметила, что условия проведения голосования диктуют особые требования по безопасности.
"Но при этом сделано все, чтобы обеспечить прозрачность и открытость", - заявила она.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреЗдоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоДенис ПушилинЛеонид ПасечникРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФНАТОРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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