09:13 23.09.2022 (обновлено: 09:18 23.09.2022)
Члены Совфеда работают наблюдателями на референдумах
Спикер Совфеда Матвиенко: сенаторы наблюдают за голосованием на освобожденных территориях
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПлакат с номером участковой комиссии у входа в школу во время подготовки к референдуму о присоединении к России ДНР в Донецке
Плакат с номером участковой комиссии у входа в школу во время подготовки к референдуму о присоединении к России ДНР в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях организованы на максимально высоком уровне так, что "не к чему придраться", об этом говорят российские сенаторы, работающие там наблюдателями, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Для голосования все готово на максимально высоком уровне, приглашены международные наблюдатели, российские сенаторы также работают в качестве наблюдателей. Я с ними связывалась и, как говорят мои коллеги, в плане организации просто объективно не к чему придраться", - сказала она журналистам.
Матвиенко отметила, что условия проведения голосования диктуют особые требования по безопасности.
"Но при этом сделано все, чтобы обеспечить прозрачность и открытость", - заявила она.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.