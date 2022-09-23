https://ria.ru/20220923/referendum-1818845084.html

Члены Совфеда работают наблюдателями на референдумах

Члены Совфеда работают наблюдателями на референдумах - РИА Новости, 23.09.2022

Члены Совфеда работают наблюдателями на референдумах

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях организованы на максимально высоком уровне так, что "не к чему придраться", об этом говорят российские РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:13

2022-09-23T09:13

2022-09-23T09:18

в мире

здоровье - общество

валентина матвиенко

денис пушилин

леонид пасечник

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях организованы на максимально высоком уровне так, что "не к чему придраться", об этом говорят российские сенаторы, работающие там наблюдателями, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Для голосования все готово на максимально высоком уровне, приглашены международные наблюдатели, российские сенаторы также работают в качестве наблюдателей. Я с ними связывалась и, как говорят мои коллеги, в плане организации просто объективно не к чему придраться", - сказала она журналистам.Матвиенко отметила, что условия проведения голосования диктуют особые требования по безопасности."Но при этом сделано все, чтобы обеспечить прозрачность и открытость", - заявила она.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818843952.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

россия

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