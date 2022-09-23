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В ДНР начался референдум по вхождению республики в состав России - РИА Новости, 23.09.2022
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В ДНР начался референдум по вхождению республики в состав России
В ДНР начался референдум по вхождению республики в состав России - РИА Новости, 23.09.2022
В ДНР начался референдум по вхождению республики в состав России
В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о будущем регионов. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:15
2022-09-23T17:38
в мире
донецкая народная республика
цик днр
референдум в донбассе
россия
леонид пасечник
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о будущем регионов.Голосование будет продолжаться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.В свою очередь, председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко рассказала журналистам, что в 8:00 все участки на территории республики приступили к работе, всего их 461. Член ЦИК ЛНР подтвердил РИА Новости, "с восьми утра свою работу начинают места для голосования вне помещения", все бюллетени доставлены.Голосование на референдуме в Мелитополе Запорожской области началось в 8:00, сотрудники избирательной комиссии начали обход адресов для сбора голосов горожан, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник для всех желающих отдать свой голос откроется 394 участка.Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова подтвердила РИА Новости, что все участки открылись вовремя "в соответствии со своими маршрутными листами, которые готовили на сегодняшний день".Кроме того, для вынужденных переселенцев открыты участки в некоторых регионах России. Так, участки образованы в Якутске, Мирном и Нерюнгри, где на местных угледобывающих предприятиях трудятся шахтеры из Донбасса, а также на Сахалине.На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко отметила, что условия проведения голосования диктуют особые требования по безопасности, но при этом сделано все, чтобы обеспечить прозрачность и открытость.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
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донецкая народная республика
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"Надеемся на Россию всеми силами": жители Донецка голосуют на референдуме
"Надеемся на Россию всеми силами": жители Донецка голосуют на референдуме
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в мире, донецкая народная республика, цик днр, референдум в донбассе, россия, леонид пасечник, донбасс
В мире, Донецкая Народная Республика, ЦИК ДНР, Референдум в Донбассе, Россия, Леонид Пасечник, Донбасс
08:15 23.09.2022 (обновлено: 17:38 23.09.2022)
 
В ДНР начался референдум по вхождению республики в состав России

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях идут референдумы по присоединению к России

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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о будущем регионов.
Голосование будет продолжаться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.
"Сегодня в 8:00 по московскому времени начался процесс проведения референдума о вступлении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики на правах субъекта. Голосование проходит по установленной ранее форме на всей территории ДНР, контролируемой властями республики", — сообщил РИА Новости председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В свою очередь, председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко рассказала журналистам, что в 8:00 все участки на территории республики приступили к работе, всего их 461. Член ЦИК ЛНР подтвердил РИА Новости, "с восьми утра свою работу начинают места для голосования вне помещения", все бюллетени доставлены.
Голосование на референдуме в Мелитополе Запорожской области началось в 8:00, сотрудники избирательной комиссии начали обход адресов для сбора голосов горожан, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник для всех желающих отдать свой голос откроется 394 участка.
Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова подтвердила РИА Новости, что все участки открылись вовремя "в соответствии со своими маршрутными листами, которые готовили на сегодняшний день".
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в Россию
Кроме того, для вынужденных переселенцев открыты участки в некоторых регионах России. Так, участки образованы в Якутске, Мирном и Нерюнгри, где на местных угледобывающих предприятиях трудятся шахтеры из Донбасса, а также на Сахалине.
На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Для голосования все готово на максимально высоком уровне, приглашены международные наблюдатели, российские сенаторы также работают в качестве наблюдателей. Я с ними связывалась, и, как говорят мои коллеги, в плане организации просто объективно не к чему придраться", — сказала она журналистам.

Матвиенко отметила, что условия проведения голосования диктуют особые требования по безопасности, но при этом сделано все, чтобы обеспечить прозрачность и открытость.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Володин обратился к жителям Донбасса и освобожденных территорий
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЦИК ДНРРеферендум в ДонбассеРоссияЛеонид ПасечникДонбасс
 
 
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