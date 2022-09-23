https://ria.ru/20220923/puskepalis-1819020568.html

В Железноводске похоронили Сергея Пускепалиса

В Железноводске похоронили Сергея Пускепалиса - РИА Новости, 23.09.2022

В Железноводске похоронили Сергея Пускепалиса

Режиссера Сергея Пускепалиса похоронили в ставропольском Железноводске, сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:55

2022-09-23T17:55

2022-09-23T17:55

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ПЯТИГОРСК, 23 сен - РИА Новости. Режиссера Сергея Пускепалиса похоронили в ставропольском Железноводске, сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.Церемония прощания длилась несколько часов. "Проститься с актером пришли сотни человек: родные и близкие, жители и гости города-курорта. Слез сдержать не мог никто. Сергей Пускепалис был по-настоящему влюблен в Железноводск, никогда его не забывал и хотел, чтобы о нем знали другие", — написал Бакулин.В церемонии прощания приняли участие представители власти, друзья и близкие Пускепалиса, а также местные жители. Актер и режиссер родился в Курске, в юности жил в Железноводске.Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. В четверг прощание с ним прошло в Ярославле. В пятницу с актером прощались в Железноводске. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, режиссер много раз был в Донбассе и "очень помогал ребятам на передовой".Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. В 2010 году получил премию берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018 году — "Золотого орла" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за работу в телесериале "А у нас во дворе…". Он также известен по фильмам "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые".

https://ria.ru/20220923/rezhisser-1818992572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей пускепалис, евгений бакулин, денис пушилин, железноводск, курск, ярославская область, знаменитости, звезды