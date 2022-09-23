Рейтинг@Mail.ru
В Железноводске похоронили Сергея Пускепалиса - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220923/puskepalis-1819020568.html
В Железноводске похоронили Сергея Пускепалиса
В Железноводске похоронили Сергея Пускепалиса - РИА Новости, 23.09.2022
В Железноводске похоронили Сергея Пускепалиса
Режиссера Сергея Пускепалиса похоронили в ставропольском Железноводске, сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:55
2022-09-23T17:55
культура
новости культуры
сергей пускепалис
евгений бакулин
денис пушилин
железноводск
курск
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155356/78/1553567831_0:57:3071:1784_1920x0_80_0_0_7221b7069d75f361510daca1ed1ad31b.jpg
ПЯТИГОРСК, 23 сен - РИА Новости. Режиссера Сергея Пускепалиса похоронили в ставропольском Железноводске, сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.Церемония прощания длилась несколько часов. "Проститься с актером пришли сотни человек: родные и близкие, жители и гости города-курорта. Слез сдержать не мог никто. Сергей Пускепалис был по-настоящему влюблен в Железноводск, никогда его не забывал и хотел, чтобы о нем знали другие", — написал Бакулин.В церемонии прощания приняли участие представители власти, друзья и близкие Пускепалиса, а также местные жители. Актер и режиссер родился в Курске, в юности жил в Железноводске.Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. В четверг прощание с ним прошло в Ярославле. В пятницу с актером прощались в Железноводске. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, режиссер много раз был в Донбассе и "очень помогал ребятам на передовой".Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. В 2010 году получил премию берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018 году — "Золотого орла" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за работу в телесериале "А у нас во дворе…". Он также известен по фильмам "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые".
https://ria.ru/20220923/rezhisser-1818992572.html
железноводск
курск
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155356/78/1553567831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da877c367e1d3c44be664393e7b2c8de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, сергей пускепалис, евгений бакулин, денис пушилин, железноводск, курск, ярославская область, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Сергей Пускепалис, Евгений Бакулин, Денис Пушилин, Железноводск, Курск, Ярославская область, Знаменитости, звезды
17:55 23.09.2022
 
В Железноводске похоронили Сергея Пускепалиса

В Железноводске похоронили Сергея Пускепалиса, погибшего в ДТП

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАктер и режиссер Сергей Пускепалис
Актер и режиссер Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 23 сен - РИА Новости. Режиссера Сергея Пускепалиса похоронили в ставропольском Железноводске, сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.
Церемония прощания длилась несколько часов.
© Фото : СКИА / Людмила ЧифликлийПохороны заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса в Железноводске
Похороны заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса в Железноводске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : СКИА / Людмила Чифликлий
Похороны заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса в Железноводске
"Проститься с актером пришли сотни человек: родные и близкие, жители и гости города-курорта. Слез сдержать не мог никто. Сергей Пускепалис был по-настоящему влюблен в Железноводск, никогда его не забывал и хотел, чтобы о нем знали другие", — написал Бакулин.
В церемонии прощания приняли участие представители власти, друзья и близкие Пускепалиса, а также местные жители.
Актер и режиссер родился в Курске, в юности жил в Железноводске.
Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. В четверг прощание с ним прошло в Ярославле. В пятницу с актером прощались в Железноводске.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, режиссер много раз был в Донбассе и "очень помогал ребятам на передовой".
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. В 2010 году получил премию берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018 году — "Золотого орла" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за работу в телесериале "А у нас во дворе…". Он также известен по фильмам "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые".
Советский и российский кинорежиссер Владимир Краснопольский - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 16:44Культура
Умер режиссер Владимир Краснопольский
 
КультураНовости культурыСергей ПускепалисЕвгений БакулинДенис ПушилинЖелезноводскКурскЯрославская областьЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала