https://ria.ru/20220923/puskepalis-1818931289.html
Прощание с Сергеем Пускепалисом проходит на Ставрополье
Прощание с Сергеем Пускепалисом проходит на Ставрополье - РИА Новости, 23.09.2022
Прощание с Сергеем Пускепалисом проходит на Ставрополье
Прощание с Сергеем Пускепалисом проходит в Ставропольском крае. Гражданскую панихиду проводят на сцене дома культуры в Железноводске, передает корреспондент РИА РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:11
2022-09-23T14:11
2022-09-23T17:22
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ЖЕЛЕЗНОВОДСК (Ставропольский край), 23 сен — РИА Новости. Прощание с Сергеем Пускепалисом проходит в Ставропольском крае. Гражданскую панихиду проводят на сцене дома культуры в Железноводске, передает корреспондент РИА Новости.В церемонии принимают участие представители власти, друзья и близкие артиста, а также местные жители. Актер и режиссер родился в Курске, в юности жил в Железноводске.Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. В четверг прощание с ним прошло в Ярославле. Сегодня его похоронят в Железноводске. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, режиссер много раз был в Донбассе и "очень помогал ребятам на передовой".Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. В 2010 году получил премию берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018 году — "Золотого орла" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за работу в телесериале "А у нас во дворе…". Он известен по лентам "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые".
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В последний путь: в Железноводске прощаются с Пускепалисом
В ставропольском Железноводске прощаются с Пускепалисом
2022-09-23T14:11
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей пускепалис, денис пушилин, железноводск, ярославская область, ярославль, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Сергей Пускепалис, Денис Пушилин, Железноводск, Ярославская область, Ярославль, Знаменитости, звезды
14:11 23.09.2022 (обновлено: 17:22 23.09.2022)
Прощание с Сергеем Пускепалисом проходит на Ставрополье
Прощание с Сергеем Пускепалисом проходит на Ставрополье в Железноводске
ЖЕЛЕЗНОВОДСК (Ставропольский край), 23 сен — РИА Новости. Прощание с Сергеем Пускепалисом проходит в Ставропольском крае. Гражданскую панихиду проводят на сцене дома культуры в Железноводске, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии принимают участие представители власти, друзья и близкие артиста, а также местные жители.
Актер и режиссер родился в Курске, в юности жил в Железноводске.
Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. В четверг прощание с ним прошло
в Ярославле. Сегодня его похоронят в Железноводске. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, режиссер много раз был в Донбассе и "очень помогал ребятам на передовой".
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. В 2010 году получил премию берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018 году — "Золотого орла" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за работу в телесериале "А у нас во дворе…". Он известен по лентам "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые".