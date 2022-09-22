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В Ярославле завершилось прощание с Пускепалисом - РИА Новости, 22.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220922/puskepalis-1818663701.html
В Ярославле завершилось прощание с Пускепалисом
В Ярославле завершилось прощание с Пускепалисом - РИА Новости, 22.09.2022
В Ярославле завершилось прощание с Пускепалисом
В Ярославле завершилось прощание с погибшим в ДТП художественным руководителем театра имени Федора Волкова Сергеем Пускепалисом и водителем Александром... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:34
2022-09-22T13:34
культура
новости культуры
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен — РИА Новости. В Ярославле завершилось прощание с погибшим в ДТП художественным руководителем театра имени Федора Волкова Сергеем Пускепалисом и водителем Александром Синицыным. В театре прошла гражданская панихида по погибшим, передает корреспондент РИА Новости. Перед учреждением образовалась большая очередь из людей с цветами, которые хотели почтить их память. Гробы вынесли из театра и на руках понесли на отпевание в Казанский монастырь. Участники траурной процессии провожали их аплодисментами. Фото Пускепалиса с черной лентой нес известный российский актер Андрей Мерзликин.Похоронят режиссера в пятницу в ставропольском Железноводске.Пускепалис был художественным руководителем Волковского театра на протяжении трех лет. По данным следственных органов, 20 сентября около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. Пускепалис и его водитель погибли, водитель второй фуры госпитализирован.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. В 2010 году получил премию берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018 году ему вручили "Золотого орла" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за работу в сериале "А у нас во дворе…". Он также снимался в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и многих других.
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новости культуры, сергей пускепалис, андрей мерзликин, ярославль, железноводск, ростовский район, знаменитости, звезды, происшествия
Культура, Новости культуры, Сергей Пускепалис, Андрей Мерзликин, Ярославль, Железноводск, Ростовский район, Знаменитости, звезды, Происшествия
13:34 22.09.2022
 
В Ярославле завершилось прощание с Пускепалисом

В Ярославле завершилась гражданская панихида по Сергею Пускепалису

© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в медиабанкНа церемонии прощания с режиссером, заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом и театральным водителем Александром Синицыным в Ярославле
На церемонии прощания с режиссером, заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом и театральным водителем Александром Синицыным в Ярославле - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Олег Смыслов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен — РИА Новости. В Ярославле завершилось прощание с погибшим в ДТП художественным руководителем театра имени Федора Волкова Сергеем Пускепалисом и водителем Александром Синицыным. В театре прошла гражданская панихида по погибшим, передает корреспондент РИА Новости.
Перед учреждением образовалась большая очередь из людей с цветами, которые хотели почтить их память.
Гробы вынесли из театра и на руках понесли на отпевание в Казанский монастырь. Участники траурной процессии провожали их аплодисментами. Фото Пускепалиса с черной лентой нес известный российский актер Андрей Мерзликин.
Похоронят режиссера в пятницу в ставропольском Железноводске.
Пускепалис был художественным руководителем Волковского театра на протяжении трех лет.
По данным следственных органов, 20 сентября около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. Пускепалис и его водитель погибли, водитель второй фуры госпитализирован.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. В 2010 году получил премию берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018 году ему вручили "Золотого орла" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за работу в сериале "А у нас во дворе…". Он также снимался в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и многих других.
Место ДТП в Ярославской области, в результате которого погиб Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 13:12Культура
В СК рассказали подробности ДТП с Сергеем Пускепалисом
 
КультураНовости культурыСергей ПускепалисАндрей МерзликинЯрославльЖелезноводскРостовский районЗнаменитостизвездыПроисшествия
 
 
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