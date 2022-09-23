https://ria.ru/20220923/otsrochka-1818903248.html

Минцифры поддержало отсрочку для сотрудников высокотехнологичных отраслей

Минцифры поддержало отсрочку для сотрудников высокотехнологичных отраслей - РИА Новости, 23.09.2022

Минцифры поддержало отсрочку для сотрудников высокотехнологичных отраслей

Минцифры РФ поддерживает решение Минобороны об отсрочке от частичной мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики, сообщает... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:36

2022-09-23T12:36

2022-09-23T12:36

специальная военная операция на украине

технологии

россия

частичная мобилизация в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

украина

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минцифры РФ поддерживает решение Минобороны об отсрочке от частичной мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики, сообщает министерство.Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов."Минцифры поддерживает решение Минобороны о предоставлении права на отсрочку от мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики", - говорится в сообщении министерства в официальном Telegram-канале.Право на отсрочку, как добавляется в сообщении министерства, могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений, операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, а также зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.Уточняется, что отсрочка от частичной мобилизации позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, гарантировать стабильное и безопасное предоставление цифровых сервисов, обеспечить оперативное информирование населения страны, а также простимулировать появление новых российских разработок, необходимых для ускоренной замены используемых зарубежных решений, в том числе на предприятиях ОПК.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), украина