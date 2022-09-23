https://ria.ru/20220923/miting-1819020996.html

На митинг в поддержку референдумов в Москве пришли около 50 тысяч человек

На митинг в поддержку референдумов в Москве пришли около 50 тысяч человек - РИА Новости, 23.09.2022

На митинг в поддержку референдумов в Москве пришли около 50 тысяч человек

Около 50 тысяч человек пришли на митинг "Своих не бросаем" в Москве в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:43

2022-09-23T17:43

2022-09-23T17:56

в мире

москва

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

нато

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Около 50 тысяч человек пришли на митинг "Своих не бросаем" в Москве в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД."На митинге в Москве в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской, Запорожской областях "Своих не бросаем" пришли около 50 тысяч человек", — рассказали в ведомстве.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождении в состав России. До понедельника сотрудники избирательной комиссии будут обходить адреса для сбора голосов горожан, а во вторник для всех желающих откроются участки для голосования.С инициативой немедленного проведения референдума к властям регионов обратилась общественность. По мнению представителей республик и областей, вхождение в состав России обезопасит эти регионы и восстановит историческую справедливость. Они отметили, что это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, предоставляющих оружие для убийств мирного населения.Как заявил президент Владимир Путин, Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

москва

донецкая народная республика

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запорожская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Россия: тысячи москвичей на митинге в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне LIVE: Россия: тысячи москвичей на митинге в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне 2022-09-23T17:43 true PT1S

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Екатерина Зайцева

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