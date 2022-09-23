https://ria.ru/20220923/lugansk-1818962169.html

Омбудсмен ЛНР сравнила атмосферу в Луганске с Днем Победы

Омбудсмен ЛНР сравнила атмосферу в Луганске с Днем Победы - РИА Новости, 23.09.2022

Омбудсмен ЛНР сравнила атмосферу в Луганске с Днем Победы

Люди радуются референдуму, воспринимают его как историческое событие, атмосфера на улицах города напоминает 9 мая - повсюду шары, музыка, российские флаги,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:32

2022-09-23T15:32

2022-09-23T15:32

специальная военная операция на украине

общество

россия

луганская народная республика

виктория сердюкова

референдум в донбассе

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Люди радуются референдуму, воспринимают его как историческое событие, атмосфера на улицах города напоминает 9 мая - повсюду шары, музыка, российские флаги, рассказала уполномоченный по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова."Несмотря на все ужасы, которые сейчас происходят - очень много сейчас от рук украинских карателей гибнет и получает ранения людей, и даже дети, но сегодня на улицах города и даже республики у нас действительно висят шары, висят флаги РФ, звучит музыка... У нас действительно праздничное настроение на улицах города, не меньше чем 9 мая", - сказала она в ходе пресс-брифинга по работе ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в Общественной палате РФ."Референдум однозначно повлияет на весь мир, это историческое событие. Это же не просто вхождение ЛНР в состав РФ, это определенный переломный ход истории. Тут явно идет противостояние Западу, и наверное таким событием мы каким-то образом даем ему опору", - подчеркнула омбудсмен.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

россия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

общество, россия, луганская народная республика, виктория сердюкова, референдум в донбассе