https://ria.ru/20220923/kredity-1818973231.html

В ГД внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации

В ГД внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации - РИА Новости, 23.09.2022

В ГД внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе Совета Федерации."Первый заместитель... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:01

2022-09-23T16:01

2022-09-23T16:52

специальная военная операция на украине

общество

госдума рф

россия

частичная мобилизация в россии

совет федерации рф

андрей турчак

николай журавлев

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе Совета Федерации."Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова вносят законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции", — говорится в заявлении.Как уточнил Журавлев, документ предусматривает предоставление участникам спецоперации льготного периода, в течение которого размер их платежей будет уменьшен, либо они получат освобождение от исполнения кредитных обязательств. Срок такого периода определит заемщик.Кроме того, в случае гибели военнослужащего или получения ранений его обязанности по кредитам будут прекращены. Это правило распространится и на кредитные договоры находящихся на его иждивении лиц, говорится в законопроекте.Зампред Совфеда также отметил, что кредитор должен будет рассмотреть требование военного о предоставлении ему льготного срока в течение пяти дней.Законопроект коснется мобилизованных и контрактников, добавил сенатор.Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В вооруженные силы планируют призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов. Служащие сейчас призывники также не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.Ранее в пятницу Минобороны заявило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение не призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет о специалистах IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, россия, частичная мобилизация в россии, совет федерации рф, андрей турчак, николай журавлев, андрей клишас