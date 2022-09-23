https://ria.ru/20220923/kredity-1818973231.html
В ГД внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации
В ГД внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации - РИА Новости, 23.09.2022
В ГД внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе Совета Федерации."Первый заместитель... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:01
2022-09-23T16:01
2022-09-23T16:52
специальная военная операция на украине
общество
госдума рф
россия
частичная мобилизация в россии
совет федерации рф
андрей турчак
николай журавлев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе Совета Федерации."Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова вносят законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции", — говорится в заявлении.Как уточнил Журавлев, документ предусматривает предоставление участникам спецоперации льготного периода, в течение которого размер их платежей будет уменьшен, либо они получат освобождение от исполнения кредитных обязательств. Срок такого периода определит заемщик.Кроме того, в случае гибели военнослужащего или получения ранений его обязанности по кредитам будут прекращены. Это правило распространится и на кредитные договоры находящихся на его иждивении лиц, говорится в законопроекте.Зампред Совфеда также отметил, что кредитор должен будет рассмотреть требование военного о предоставлении ему льготного срока в течение пяти дней.Законопроект коснется мобилизованных и контрактников, добавил сенатор.Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В вооруженные силы планируют призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов. Служащие сейчас призывники также не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.Ранее в пятницу Минобороны заявило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение не призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет о специалистах IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, частичная мобилизация в россии, совет федерации рф, андрей турчак, николай журавлев, андрей клишас
Специальная военная операция на Украине, Общество, Госдума РФ, Россия, Частичная мобилизация в России, Совет Федерации РФ, Андрей Турчак, Николай Журавлев, Андрей Клишас
16:01 23.09.2022 (обновлено: 16:52 23.09.2022)
В ГД внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации
В Госдуму внесли проект о заморозке выплат по кредитам для участников спецоперации
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации, сообщили
в пресс-службе Совета Федерации.
"Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова вносят законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции", — говорится в заявлении.
Как уточнил Журавлев, документ предусматривает предоставление участникам спецоперации льготного периода, в течение которого размер их платежей будет уменьшен, либо они получат освобождение от исполнения кредитных обязательств. Срок такого периода определит заемщик.
Кроме того, в случае гибели военнослужащего или получения ранений его обязанности по кредитам будут прекращены. Это правило распространится и на кредитные договоры находящихся на его иждивении лиц, говорится в законопроекте.
Зампред Совфеда также отметил, что кредитор должен будет рассмотреть требование военного о предоставлении ему льготного срока в течение пяти дней.
"В случае неполучения ответа от кредитора в течение десяти дней льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем", — заявил вице-спикер.
Законопроект коснется мобилизованных и контрактников, добавил сенатор.
Президент Владимир Путин
21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу
добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В вооруженные силы планируют призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов. Служащие сейчас призывники также не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.
Ранее в пятницу Минобороны заявило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение не призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет о специалистах IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.