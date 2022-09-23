Эксперты рассказали, как на туристах сказались протесты в Иране
АТОР: протесты в Иране из-за смерти юной девушки не сказались на российских туристах
© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
© AP Photo
В ассоциации уточнили, что массовые акции протеста в связи с этой ситуацией проходят вот уже несколько дней, но в основном в западной провинции Ирана Курдистан, на родине погибшей. Российские организованные туристы ее не посещают, хотя, по словам туроператоров, регион может быть очень интересен путешественникам.
"Сегодня связывались с туристами, которые находятся в другом городе, Кермане. У них все хорошо. Их отдыху ничего не угрожает. Мы находимся на постоянной связи", – рассказал представитель одной из туркомпаний, работающей на иранском направлении. По словам эксперта, для туристов соблюдение дресс-кода является обязательным, но жестко не контролируется.
О том, что путешественники, которые сейчас находятся в Иране, в безопасности, сообщили и в посольстве Ирана в Москве. Там заявили: "Туристам ничего не грозит".
Что касается новых заездов, то пока события в стране не приводят к аннуляции забронированных путевок. Однако туроператоры не исключают, что если волнения не прекратятся, это негативно скажется на спросе.
При этом Иран лишь начинает свое становление на российском туррынке, поэтому поток туда только формируется. Компании включают в свои иранские программы такие города, как Тегеран, Шираз, Персеполис, Керман. Туристическая жизнь там не затронута произошедшими событиями. Обстановка спокойная, никаких волнений не происходило, говорят эксперты.
Сейчас в Иран можно улететь на Mahan Air, "Аэрофлот", Nordwind. Однако в самое ближайшее время к ним могут присоединиться Red Wings и "Уральские авиалинии". Помимо прямых рейсов, обсуждается вопрос приема в Иране карт российской платежной системы "Мир".
Напомним, полиция нравов задержала 22-летнюю Махсу Амини за неправильно надетый хиджаб 13 сентября в Тегеране и отправила ее для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. Здесь у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее доставили в больницу. Через три дня Махсу скончалась.
21 сентября, 01:57ТуризмРоссияне, застрявшие в Иране, вылетели в Венесуэлу