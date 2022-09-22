США ввели санкции против полиции нравов Ирана за нарушение прав женщин
США ввели санкции против полиции нравов Ирана после гибели 22-летней Махсы Амини
© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский в Тегеране
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США ввели санкции против полиции нравов Ирана и семи высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов из-за гибели 22-летней женщины Махсы Амини, сообщило в четверг министерство финансов страны.
Санкции против Назидательного патруля, который входит в состав правоохранительных органов Ирана и считается полицией нравов, введены "за нарушение прав женщин Ирана и нарушение прав мирных протестующих", последним проявлением которого минфин назвал гибель 22-летней Махсы Амини после задержания за неаккуратно повязанный головной платок.
В санкционный список также включены семь "высокопоставленных представителей, связанных с обеспечением безопасности структур" Ирана. "Они руководят организациями, которые регулярно прибегают к насилию для подавления мирных протестов и представителей гражданского общества Ирана, политических диссидентов, защитников прав женщин и членов религиозной группы Бахаи", - говорится в сообщении минфина США в связи с введением санкций.
Махса Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре, по заявлению правоохранителей, у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов, заявляя, что она скончалась после избиений.
Гибель молодой женщины привела к массовым протестам на улицах ряда крупных иранских городов. В ходе протестов уже погибли несколько человек, в том числе ряд правоохранителей.