https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818788978.html

США ввели санкции против полиции нравов Ирана за нарушение прав женщин

США ввели санкции против полиции нравов Ирана за нарушение прав женщин - РИА Новости, 22.09.2022

США ввели санкции против полиции нравов Ирана за нарушение прав женщин

США ввели санкции против полиции нравов Ирана и семи высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов из-за гибели 22-летней женщины Махсы Амини,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:57

2022-09-22T19:57

2022-09-22T19:57

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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США ввели санкции против полиции нравов Ирана и семи высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов из-за гибели 22-летней женщины Махсы Амини, сообщило в четверг министерство финансов страны.Санкции против Назидательного патруля, который входит в состав правоохранительных органов Ирана и считается полицией нравов, введены "за нарушение прав женщин Ирана и нарушение прав мирных протестующих", последним проявлением которого минфин назвал гибель 22-летней Махсы Амини после задержания за неаккуратно повязанный головной платок.В санкционный список также включены семь "высокопоставленных представителей, связанных с обеспечением безопасности структур" Ирана. "Они руководят организациями, которые регулярно прибегают к насилию для подавления мирных протестов и представителей гражданского общества Ирана, политических диссидентов, защитников прав женщин и членов религиозной группы Бахаи", - говорится в сообщении минфина США в связи с введением санкций.Махса Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре, по заявлению правоохранителей, у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов, заявляя, что она скончалась после избиений.Гибель молодой женщины привела к массовым протестам на улицах ряда крупных иранских городов. В ходе протестов уже погибли несколько человек, в том числе ряд правоохранителей.

https://ria.ru/20220922/ssha-1818740451.html

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иран, сша, в мире, тегеран (город), министерство финансов сша