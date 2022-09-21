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СМИ: в Иране четыре человека погибли во время протестов из-за смерти Амини - РИА Новости, 21.09.2022
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СМИ: в Иране четыре человека погибли во время протестов из-за смерти Амини
СМИ: в Иране четыре человека погибли во время протестов из-за смерти Амини - РИА Новости, 21.09.2022
СМИ: в Иране четыре человека погибли во время протестов из-за смерти Амини
Четыре человека погибли при протестах в иранской провинции Курдистан из-за смерти 22-летней Махсы Амини, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T19:13
2022-09-21T20:49
в мире
курдистан (иран)
иран
тегеран (город)
ибрахим раиси
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли при протестах в иранской провинции Курдистан из-за смерти 22-летней Махсы Амини, передает агентство Tasnim.Отмечается, что еще один человек был убит в среду. По данным агентства, из огнестрельного оружия также убили трех других молодых людей. При этом нападавшие пытаются обвинить в данном происшествии полицию и силовиков, отметили журналисты.Полиция нравов задержала Амини 13 сентября в Тегеране и отправила ее для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. Здесь у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась.Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок русари, который должен обязательно покрывать голову иранской женщины.Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Он также выразил соболезнования семье девушки. В понедельник к родственникам Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане. Он также выразил им свои соболезнования и заверил, что будет проведено точное и беспристрастное разбирательство по этому делу.
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в мире, курдистан (иран), иран, тегеран (город), ибрахим раиси
В мире, Курдистан (Иран), Иран, Тегеран (город), Ибрахим Раиси
19:13 21.09.2022 (обновлено: 20:49 21.09.2022)
 
СМИ: в Иране четыре человека погибли во время протестов из-за смерти Амини

Tasnim: в Иране четыре человека погибли во время протестов из-за смерти Махсы Амини

© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли при протестах в иранской провинции Курдистан из-за смерти 22-летней Махсы Амини, передает агентство Tasnim.

"Два дня назад в городе Саккез контрреволюционные группы выстрелили в человека, а затем посадили этого человека в машину марки "Пежо" без номерных знаков с пассажирами в масках и отвезли в местную больницу, где он скончался через четверть часа после прибытия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один человек был убит в среду. По данным агентства, из огнестрельного оружия также убили трех других молодых людей. При этом нападавшие пытаются обвинить в данном происшествии полицию и силовиков, отметили журналисты.
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Полиция нравов задержала Амини 13 сентября в Тегеране и отправила ее для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. Здесь у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась.
Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок русари, который должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Он также выразил соболезнования семье девушки. В понедельник к родственникам Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане. Он также выразил им свои соболезнования и заверил, что будет проведено точное и беспристрастное разбирательство по этому делу.
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