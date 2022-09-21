19:13 21.09.2022 (обновлено: 20:49 21.09.2022)
СМИ: в Иране четыре человека погибли во время протестов из-за смерти Амини
Tasnim: в Иране четыре человека погибли во время протестов из-за смерти Махсы Амини
© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли при протестах в иранской провинции Курдистан из-за смерти 22-летней Махсы Амини, передает агентство Tasnim.
"Два дня назад в городе Саккез контрреволюционные группы выстрелили в человека, а затем посадили этого человека в машину марки "Пежо" без номерных знаков с пассажирами в масках и отвезли в местную больницу, где он скончался через четверть часа после прибытия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что еще один человек был убит в среду. По данным агентства, из огнестрельного оружия также убили трех других молодых людей. При этом нападавшие пытаются обвинить в данном происшествии полицию и силовиков, отметили журналисты.
Полиция нравов задержала Амини 13 сентября в Тегеране и отправила ее для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. Здесь у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась.
Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок русари, который должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Он также выразил соболезнования семье девушки. В понедельник к родственникам Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане. Он также выразил им свои соболезнования и заверил, что будет проведено точное и беспристрастное разбирательство по этому делу.