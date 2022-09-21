https://ria.ru/20220921/amini-1818523992.html

СМИ: в Иране четыре человека погибли во время протестов из-за смерти Амини

СМИ: в Иране четыре человека погибли во время протестов из-за смерти Амини - РИА Новости, 21.09.2022

СМИ: в Иране четыре человека погибли во время протестов из-за смерти Амини

Четыре человека погибли при протестах в иранской провинции Курдистан из-за смерти 22-летней Махсы Амини, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T19:13

2022-09-21T19:13

2022-09-21T20:49

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли при протестах в иранской провинции Курдистан из-за смерти 22-летней Махсы Амини, передает агентство Tasnim.Отмечается, что еще один человек был убит в среду. По данным агентства, из огнестрельного оружия также убили трех других молодых людей. При этом нападавшие пытаются обвинить в данном происшествии полицию и силовиков, отметили журналисты.Полиция нравов задержала Амини 13 сентября в Тегеране и отправила ее для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. Здесь у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась.Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок русари, который должен обязательно покрывать голову иранской женщины.Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Он также выразил соболезнования семье девушки. В понедельник к родственникам Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане. Он также выразил им свои соболезнования и заверил, что будет проведено точное и беспристрастное разбирательство по этому делу.

https://ria.ru/20220920/iran-1818155430.html

https://ria.ru/20220920/iran-1818017930.html

курдистан (иран)

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, курдистан (иран), иран, тегеран (город), ибрахим раиси