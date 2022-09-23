https://ria.ru/20220923/fentezi-1817960174.html

Куда попадешь, если уснешь в метро: новые книги в жанре городского фэнтези

Куда попадешь, если уснешь в метро: новые книги в жанре городского фэнтези - РИА Новости, 23.09.2022

Куда попадешь, если уснешь в метро: новые книги в жанре городского фэнтези

В День осеннего равноденствия уместно почитать что-нибудь мистическое и в меру мрачное. РИА Новости рассказывает о новых книгах в жанре городского фэнтези,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T08:00

2022-09-23T08:00

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В День осеннего равноденствия уместно почитать что-нибудь мистическое и в меру мрачное. РИА Новости рассказывает о новых книгах в жанре городского фэнтези, которые позволят по-другому взглянуть на будничную российскую действительность и увидеть в ней немного магии.Москва изнаночная"Станция Лихо", Надя СоваО чем: история девушки Яны, которая уснула в метро, а очнулась в гостях у Лиха — с изнанки родного города. Здесь кикиморы вместо соседок, а над головой — высматривающие что-то черные птицы. Сама Яна узнает, что должна спасти некое Великое древо.Почему стоит читать: книга получилась динамичной, страшной и очень фактурной — с ароматом усыпанных осенней листвой окраин и звуками метро, с отсылками к цветастому русскому фольклору и неуловимым сходством со "Сталкером" Тарковского.Автор о книге: "Моя история в первую очередь о человеке, на которого свалилась большая беда, и самое сложное — не сломаться под ее весом. Беда у каждого может быть разная, и важно не оставить себя в этой мясорубке. Герои "Станции Лихо" теряют свой привычный уклад жизни и учатся существовать заново".Москва легендарная"Город М", Александра НатароваО чем: в описаниях нетрудно разглядеть Москву. Это не просто набор домов и улиц, а живое существо, о котором заботятся простые смертные и Хранители, принимающие облик кошек, ворон и крыс. Они противостоят Теневым — мрачным сущностям, которые сводят с ума жителей и питаются их агрессией и страхом. Привести в гармонию силы добра и зла может только Путевод — персонаж с особыми способностями, избранный городом.Почему стоит читать: написанный на стыке магического реализма и городского фэнтези роман рекомендуется всем, кто искренне любит Москву.Современные авторы делятся на тех, кто сознательно использует уже существующие байки, и тех, кто предпочитает придумывать истории с нуля — о местах, которые не имеют репутацию мистических. И если Надя Сова пошла по второму пути, то Александра Натарова — по первому. "Город М" — образец того, как из маленькой легенды вырос целый роман.Автор о книге: "На образ Теневых меня вдохновила легенда о торговке на Тишинском блошином рынке. Она делала так, чтобы ее покупатели ссорились между собой за ее товары, и питалась их злобой, высасывая всю радость, а потом и жизнь. Я услышала эту историю в юном возрасте, и образ этой старухи меня преследовал в кошмарах".Тревожный Петербург"Партия жертвы", Ирина КавинскаяО чем: девушка по имени Алина переводится в легендарное балетное училище Северной столицы — Вагановку. Несмотря на посредственные данные, она так хочет служить искусству и танцевать главную роль на выпускном, что готова прибегнуть к подлости, шантажу и магии.Почему стоит читать: история о танцовщице, которая в попытке стать совершенством сходит с ума, — сюжет не новый, раскрытый, например, в "Черном лебеде" Даррена Аронофски. Но Ирина Кавинская приправляет балетные страсти узнаваемым питерским колоритом: в наличии парадные, дворы-колодцы, ледяной ветер, истории о каннибалах, бесконечные кошки, лабиринты театров и обледеневшая Нева. Автор показывает Петербург "Шинели" Гоголя и "Медного всадника" Пушкина — жестокий город, который доводит до сумасшествия сильных, а слабым ломает ноги — иногда буквально.И конечно, налет европейских сказок: старуха с мясорубкой напомнит Миссис Ловетт из "Суини Тодда", а главная героиня в окровавленных пуантах — девушку из "Красных башмачков" Андерсена.Автор о книге: "Санкт-Петербург — мой родной город, моя огромная любовь. Вообще, мне близко гоголевское ощущение Петербурга. Книга — результат переосмысления того, что мне самой интересно как читателю".Несдающаяся провинция"Оккульттрегер", Алексей СальниковО чем: в небольшом уральском городе неподалеку от Екатеринбурга живут херувимы, демоны и ведьмы-оккульттрегеры. Задача последних — сохранять тепло в остывающих городах и быть связующим звеном между людьми и магическими существами. Главная героиня Прасковья как раз оккульттрегер, и ей угрожает опасность.Почему стоит читать: местное население напомнит читателю "Дозоры" Сергея Лукьяненко, где Темные и Светлые маги тоже распределялись по структурам. Но роман Сальникова менее динамичный и куда более душевный, с ироничным переосмыслением мотива "О времена, о нравы!". Действующие лица — настоящие русские женщины, которые и пьяного херувима до дома довезут, и муть над городом разгонят.Особенность романа — в локации. Наконец-то не Москва и Петербург, а Урал. Сальников, живущий там с 1984-го, описывает провинцию в своей манере — детально, тщательно, многословно.Автор о книге: "Мой роман много о чем. Об одиночестве, о таланте, который нельзя предавать, о сожалении, памяти. О том, что человек может пережить много плохого, а все равно остаться хорошим. А выбор жанра был случаен, так получилось само".Город вымышленный, с намеком на Запад"Театр кошмаров", Таня СвонО чем: судьбы нескольких подростков, у которых нет ничего общего, кроме ненависти к себе, переплетаются в пугающем парке аттракционов в городе Фирбси. Тогда же по непонятным причинам вокруг начинают умирать люди. Теперь главным героям предстоит борьба против зла — как внешнего, так и внутреннего.Почему стоит читать: многие российские авторы предпочитают придумывать собственные локации вместо обращения к реальным. Зачастую и места, и герои носят американские и европейские имена — что либо подчеркивает "нездешность" происходящего, либо является данью уважения западным мэтрам жанра, например Нилу Гейману.В придуманном городе Таня Свон смещает внимание читателя на вопросы принятия себя и окружающих, буллинг и страх оказаться "не таким" в глазах общества. В подобном месте удобнее подсветить и противоречивость персонажей: уютные коттеджи и зеленые аллеи сменяются обшарпанными многоэтажками, а яркие огни соседствуют с разрухой.Автор о книге: "Надеюсь, книга поможет читателям стать добрее и терпимее не только к окружающим, но и в первую очередь к самим себе. Мне нравится городское фэнтези, потому что это будто тайный кусочек нашей реальности, наполненный магией. А всем нам порой нужна вера в чудо".У самого жанра городского фэнтези достаточно расплывчатые рамки."Под него подверстываются и "Мастер и Маргарита", и "Альтист Данилов", и многочисленные "Дозоры", и безумное количество очень скучных эпопей про магов в городе", — говорит литературный критик Владимир Березин.Что касается места действия, то в последние годы и в литературе, и в искусстве вообще повысился интерес к провинции. Возможно, скоро мы прочтем книги про волшебную Находку и потусторонний Петропавловск-Камчатский, в котором всегда полдень.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

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