https://ria.ru/20220923/donbass-1818918764.html

Восемь лет страданий Донбасса подходят к концу, заявил Турчак

Восемь лет страданий Донбасса подходят к концу, заявил Турчак - РИА Новости, 23.09.2022

Восемь лет страданий Донбасса подходят к концу, заявил Турчак

Восемь лет страданий Донбасса заканчиваются в это четырёхдневное голосование по вопросу вхождения в состав России, и если раньше была надежда, то сейчас уже... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:26

2022-09-23T13:26

2022-09-23T13:39

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

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россия

донбасс

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Восемь лет страданий Донбасса заканчиваются в это четырёхдневное голосование по вопросу вхождения в состав России, и если раньше была надежда, то сейчас уже есть уверенность в том, что возвращение в родную гавань состоится, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. Как сообщили в пресс-службе ЕР, Турчак вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным посетили избирательный участок в Макеевке."По сути это можно сравнить с таким рубиконом. Рубикон пройден, и наконец восемь лет страданий, восемь лет надежд, они заканчиваются в это четырёхдневное голосование", - сказал Турчак в эфире Первого канала. Он отметил, что с первых дней начала спецоперации люди задают один вопрос: "Что будет дальше?" "Если раньше была надежда, то сейчас, сегодня, завтра, послезавтра - это уже уверенность в том, что эта земля возвращается в родную гавань", - заключил Турчак.Он отметил, что жители Донбасса хотят быть вместе с Россией, "и Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье вернутся домой в самое короткое время", сообщили в пресс-службе единороссов. "Сегодня мы вместе пишем историю. Наши дети, наши внуки будут эту историю изучать по учебникам. Это Рубикон, переломный момент, когда никакой дороги обратно нет", - заключил Турчак.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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