https://ria.ru/20220922/transport-1818804164.html

Военкоматам Татарстана дадут транспорт для частичной мобилизации

Военкоматам Татарстана дадут транспорт для частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022

Военкоматам Татарстана дадут транспорт для частичной мобилизации

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов выделить местным военкоматам дополнительные силы для извещения мобилизованных и обеспечить РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T21:21

2022-09-22T21:21

2022-09-22T21:21

республика татарстан

в мире

рустам минниханов

сергей шойгу

россия

казань

украина

частичная мобилизация в россии

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КАЗАНЬ, 22 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов выделить местным военкоматам дополнительные силы для извещения мобилизованных и обеспечить транспортом для перевозки призванных на службу из районов в Казань, сообщает пресс-служба главы республики.В четверг президент Татарстана, возглавляющий призывную комиссию республики, провел ее заседание. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин доложил о работе, проводимой комиссариатом по частичной мобилизации."Президент республики дал поручение главам муниципальных образований: выделить дополнительные силы местным военкоматам для оперативного проведения извещения, обеспечить транспортом, чтобы централизовано привезти призванных на службу из районов в Казань", - говорится в сообщении.Кроме того, дано поручение на пунктах сбора организовать горячее питание, медицинские обслуживание, установить пункты правопорядка.Минниханов также поручил ежедневно проводить селекторные совещания с участием всех задействованных в частичной мобилизации структур, а руководителям подразделений лично принимать в них участие. Пресс-служба отмечает, что оперативная информация по ситуации будет докладываться главе республики ежедневно.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220922/rabota-1818796136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рустам минниханов, сергей шойгу, россия, казань, украина, частичная мобилизация в россии