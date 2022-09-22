https://ria.ru/20220922/transport-1818804164.html
Военкоматам Татарстана дадут транспорт для частичной мобилизации
Военкоматам Татарстана дадут транспорт для частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Военкоматам Татарстана дадут транспорт для частичной мобилизации
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов выделить местным военкоматам дополнительные силы для извещения мобилизованных и обеспечить РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T21:21
2022-09-22T21:21
2022-09-22T21:21
республика татарстан
в мире
рустам минниханов
сергей шойгу
россия
казань
украина
частичная мобилизация в россии
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КАЗАНЬ, 22 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов выделить местным военкоматам дополнительные силы для извещения мобилизованных и обеспечить транспортом для перевозки призванных на службу из районов в Казань, сообщает пресс-служба главы республики.В четверг президент Татарстана, возглавляющий призывную комиссию республики, провел ее заседание. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин доложил о работе, проводимой комиссариатом по частичной мобилизации."Президент республики дал поручение главам муниципальных образований: выделить дополнительные силы местным военкоматам для оперативного проведения извещения, обеспечить транспортом, чтобы централизовано привезти призванных на службу из районов в Казань", - говорится в сообщении.Кроме того, дано поручение на пунктах сбора организовать горячее питание, медицинские обслуживание, установить пункты правопорядка.Минниханов также поручил ежедневно проводить селекторные совещания с участием всех задействованных в частичной мобилизации структур, а руководителям подразделений лично принимать в них участие. Пресс-служба отмечает, что оперативная информация по ситуации будет докладываться главе республики ежедневно.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220922/rabota-1818796136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рустам минниханов, сергей шойгу, россия, казань, украина, частичная мобилизация в россии
Республика Татарстан, В мире, Рустам Минниханов, Сергей Шойгу, Россия, Казань, Украина, Частичная мобилизация в России
Военкоматам Татарстана дадут транспорт для частичной мобилизации
Военкоматам Татарстана дадут транспорт для обеспечения частичной мобилизации
КАЗАНЬ, 22 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов выделить местным военкоматам дополнительные силы для извещения мобилизованных и обеспечить транспортом для перевозки призванных на службу из районов в Казань, сообщает пресс-служба главы республики.
В четверг президент Татарстана, возглавляющий призывную комиссию республики, провел ее заседание. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин доложил о работе, проводимой комиссариатом по частичной мобилизации.
"Президент республики дал поручение главам муниципальных образований: выделить дополнительные силы местным военкоматам для оперативного проведения извещения, обеспечить транспортом, чтобы централизовано привезти призванных на службу из районов в Казань", - говорится в сообщении.
Кроме того, дано поручение на пунктах сбора организовать горячее питание, медицинские обслуживание, установить пункты правопорядка.
Минниханов также поручил ежедневно проводить селекторные совещания с участием всех задействованных в частичной мобилизации структур, а руководителям подразделений лично принимать в них участие. Пресс-служба отмечает, что оперативная информация по ситуации будет докладываться главе республики ежедневно.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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